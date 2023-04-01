Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 60 дней. Фото: REUTERS

Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня украинские черти уготовали настоящее испытание. Утреннее вручение "пидозры" в совершении преступлений, обыски, проведенные в доме, где он проживал, объявление о домашнем аресте еще до того, как началось заседание суда по выбору ему меры пресечения – всего этого оказалось мало.

Митрополита потащили в суд, где зачитали обвинение, отклонили все ходатайства защиты об отводе судьи, о представлении доказательств обвинения, и нет ничего удивительного в том, что Павлу стало плохо и ему пришлось отправиться в больницу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Судья был вынужден первоначально перенести заседания суда по определению меры пресечения на понедельник, но, видимо, украинским контрразведчикам надо было - кровь из носу – завершить этот этап по делу митрополита именно сегодня и во что бы то ни стало. И часа не прошло с момента первого решения судьи, как он все перерешал и постановил возобновить заседание сразу после того, как митрополита принудительно доставят в зал из больницы.

Все это время в лавре и около нее бесновались бешеные укры обоего пола, которые пели веселые песни, плясали от радости, зиговали, кричали нацистские и националистические лозунги, старались выделиться из толпы со своими плакатами с проклятиями священнослужителям, изгалялись над прихожанами УПЦ, молившимися тут же, в том числе и за этих чертей. Натуральные пляски чертей с истерической радостью, смехом и беснованием.

Прокурор в это время зачитывал доказательства обвинения, из которых следовало, что СБУ организовало многолетнюю прослушку телефона, по крайней мере, митрополита Павла. И по материалам прослушки было установлено, что Павел "оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году". Приводились, как минимум, две записи телефонных (!) разговоров митрополита в качестве доказательств состоятельности обвинения.

И судья выступил абсолютно послушным инструментом в руках обвинения. Еще раз отказав в удовлетворении ходатайств защиты, он избрал меру пресечения для митрополита Павла в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ноге и запретом общения с верующими. То есть полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Между тем, бывший народный депутат Украины и известный украинский меценат Вадим Новинский заявил, что возня вокруг Киево-Печерской лавры может иметь второе дно – по его сведениям, эту православную святыню Зеленский может передать в непосредственное управление не своей карманной СЦУ, а самому Константинопольскому патриархату во главе с так называемым патриархом Варфоломеем, бывшим офицером турецкой армии, который, кстати, профукал передачу крупнейшей православной святыни Константинополя – собора Святой Софии в Стамбуле под действующую мечеть. Киево-Печерская лавра в таком случае могла бы стать Варфоломею компенсацией и утешением.

- По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой Лавры в прямое подчинение патриарха Варфоломея. Летом 2022 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского патриархата Киево-Печерскую Лавру и Киевскую Духовную Академию, - заявил Новинский и напомнил, что "на президентских выборах 2019 года 95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за президента Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на Церковь, начатые при его предшественнике". А получилось все с точностью до наоборот.

- Власть пыталась запугать верующих. По всей Украине начали вручать повестки священникам и наиболее активным мирянам. Паломникам мешали совершать поездки к святыням: организовывали проверки автобусов, допросы, - оценил ситуацию Новинский. - Радикалы разных мастей угрожают УПЦ кровавым сценарием. Один из членов команды Зеленского откровенно заявил о необходимости физического устранения православных священников и активных мирян. Нам известно о подготовке провокаций с целью обвинить в их организации Церковь. И несмотря на это, люди идут к Лавре.

Вот только все это уже не поможет. Зеленский лавру отожмет, а уж кому ее передаст далее, знает только он. Только и это решение, как и многие другие, обернется в итоге против него и его власти.

P.S. Суд все же смог избежать противоречия между требованием к УПЦ освободить лавру и домашним арестом по месту проживания митрополита Павла, проживающего в лавре в корпусе №42. Местом отбывания митрополитом домашнего ареста назначено село Воронки Бориспольского района, где митрополит последний раз проживал в 2009-м году.

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