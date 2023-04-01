Рано утром наместнику лавры митрополиту Павлу СБУ вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Фото: стоп-кадр видео

Занятный кунштюк случился в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, на которую сейчас Зеленский и его приспешники бросили чуть ли не все силы, не занятые на линии боевого столкновения и прочих боевых позициях.

Напомним, вчера начались первые столкновения, монахи кропили святой водой зигующих и выкрикивающих нацистские лозунги провокаторов-молодчиков, которые пришли к лавре специально для провокаций. Полицейские смогли тогда развести противоборствующие стороны, а верующие остались в стенах храмов на ночь, чтобы защитить свои святыни от посягательств.

Но украинская контрразведка не дремала под одеялом, отвернувшись мордой к стенке, разве что одним глазком. Всю ночь кипела работа, разрабатывались операции, планировались нестандартные ходы. Но пока решили ограничиться стандартным набором – обвинение, обыски, суд по мере пресечения и т.д.

И сегодня в 7:30 утра наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедь) СБУ вручила "пидозру" (подозрение) аж по двум статьям Уголовного кодекса Украины (разжигании межрелигиозной розни и сотрудничество со "страной-ахрессором" – обе статьи тяжелые и грозят не одним годом лишения свободы) и вызвала его в это субботнее утро на допрос, после которого суд должен был избрать ему меру пресечения.

- Еще говорят, что я проклинал президента Украины, – отметил Павел, заявив, что ему припомнили его обращение к Зеленскому и "его своре", и пояснив, что в нем он говорил не придуманные слова, а цитировал строки из Евангелия. Впрочем, вряд ли кто в Киеве во властных структурах понял, о чем речь.

Обыск проводила контрразведка вместе с полицией Фото: СОЦСЕТИ

Митрополит пошел на допрос, а в это время в доме, в котором наместник проживает (Киево-Печерская лавра, корпус №42), контрразведка вместе с полицией начала проводить обыск, не допуская даже к подходам к зданию.

Как и следовало ожидать, суд лишил митрополита свободы, но не до конца. Мерой пресечения был избран домашний арест, что породило существенное противоречие внутри установок украинской власти.

Судите сами. По распоряжению Министерства культуры Украины УПЦ обязана освободить территорию и здания Киево-Печерской лавры, именуемой официально национально-государственным заповедником. Но по решению суда наместник лавры обязан находиться в ней на территории, по крайней мере, корпуса №42, потому что суд избрал ему мерой пресечения домашний арест в этом здании. И никуда из него он не может ни выйти, ни переехать. Пусть даже сам министр культуры бьется в конвульсиях у подъезда вместе со всеми киевскими нациками, вместе взятыми.

Не имеет права митрополит Павел оставлять место своего жительства, а, следовательно, и лавру. Пока суд не перерешает этот вопрос иначе или не закончится срок санкции.

И что-то подсказывает, что к такому обороту гонители УПЦ из команды Зеленского оказались не совсем готовы.