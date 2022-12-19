Дилеры обещают гарантию, но это не так

Заплатить за автомобиль 3, 4, 5… млн рублей и остаться один на один с проблемами, которые могут возникнуть – та еще лотерея. Фото: Shutterstock

Отличить ввезенный производителем автомобиль от попавшего в нашу страну по схеме параллельного импорта не так-то просто. В случае если модель ранее не поставлялась в Россию, вопросов не возникает – это параллельный импорт. Но если модель и раньше продавалась у нас, возможен «легкий» обман.

Заключается он в том, что дилер, продающий автомобиль, в ответ на вопрос «Какова на него гарантия» может сослаться на то, что все зависит от производителя – останется ли тот в России или уйдет. На самом же деле, если машина ввезена в страну по параллельному импорту, да еще и физическим лицом, то рассчитывать на гарантию не стоит.

Об этом предупреждает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

Возьмем автосалон на окраине Москвы, который продает все подряд и возит, в том числе, «параллельно». Ценники:

Toyota RAV4 – 4,7 млн рублей,

Kia Sportage – 4,2 млн рублей,

Omoda C5 – 3,2 млн рублей.

Разговор с менеджером состоялся следующий:

– Вам чем-нибудь помочь?

– Да. Подскажите, Sportage с гарантией или нет?

– Ну, это зависит от производителя. Вот если он останется, это одно, а если производства в России больше не будет, то это другое.

– Вы прямо скажите: гарантия есть? Вы машину привезли сами, в обход представительства? По серым каналам?

– Да, привезли сами.

– Так зачем людей вводить в заблуждение? Значит, гарантии нет и не будет! А вы, как продавец, даете хоть какую-то гарантию?

– Нет, мы не даем гарантию.

Вот так. Kia Sportage – 4,2 млн рублей без гарантии и с легким обманом. Зато широкий выбор цветов: серый, белый и черный.

Похожая картина и в другом салоне, который предлагает купить Hyundai Bayon и Hyundai i30 (ввезена большая партия) – новые без гарантии.

Bayon – переднеприводный хэтчбек, хотя претворяется кроссовером. По технической начинке – корейская классика. Мотор 1.4 (100 л.с.), плюс 6-ступенчатый автомат. Произведен в Турции, но «дособран» крупноузловым методом в Казахстане – оттуда и ввезен физическим лицом. Цена – от 2,3 млн до 2,7 млн рублей.

Hyundai i30 – универсал. Мотор 1.5 (110 л.с.), плюс 6-ступенчатый автомат. Произведен в Чехии, привезен через Казахстан. Стоит 2 349 000 рублей.

Понятно, что обе машины – без официальной гарантии, что выяснилось при разговоре с менеджером:

– А от вас, как от продавца, гарантия есть?

– Если вы доплатите, то да – на основные узлы.

– А можно это где-то подробно на сайте почитать, чтобы подумать?

– Нет, такой информации в доступе нет.

Как вы считаете, такие машины без гарантии за 2,3-4,7 млн рублей – хорошее предложение?