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Дом. Семья19 декабря 2022 13:30

Полезное новогоднее меню

Правильное питание на Новый год от Тони Сальниковой
Правильное питание на Новый год от Тони Сальниковой

Правильное питание на Новый год от Тони Сальниковой

Как часто месяцы диет и правильного питания идут прахом в новогоднюю ночь! Раскаяние, угрызения совести и лишние килограммы портят настроение и отравляют радость от праздника. Следуя советам блогера-миллионника и автора книги «Тонкая штучка. Рецепты для легкой жизни» Тони Сальниковой, этого легко избежать. Ведь она разработала революционный подход к питанию: не отказывайтесь от еды, ешьте сладкое и худейте!

Рассказываем, как составить вкусное и полезное новогоднее меню.

ЗАКУСКИ

«Бутерброды не с колбаской» – целый раздел в книге с десятком полезных и простых закусок, от брускетт с тунцом до экзотического свекольного паштета. Идеально для Нового года – ролл с креветочным муссом и икрой. Гости точно оценят! Все очень просто, вам понадобятся креветки, любой сливочный сыр, красная икра и лаваш. Кстати, покупая лаваш, посмотрите внимательно, вдруг вам попадется цельнозерновой. Он раз в десять лучше и вкуснее обычного.

Вместо традиционного оливье выберите что-нибудь легкое: нисуаз, салат из запеченных перцев с фетой или же салат с бурратой. Из горячих овощных закусок можно приготовить низкокалорийный, но очень вкусный рулет с капустой и яйцом, который по вкусу так похож на бабушкины пирожки! А веер из запеченного баклажана точно станет украшением праздничного стола!

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Очень новогодний вариант полезного и вкусного горячего блюда – семга с брокколи и сыром. Не пугайтесь сливок в этом рецепте, даже если активно худеете. Они не добавят большого количества калорий, а вот вкус будет исключительно нежным. Или же можно приготовить запеченную треску, а для «мясоедов» – кебабы.

ДЕСЕРТЫ

Медовик, шарлотка, морковный или банановый кекс, нежный ягодный рулет с маскарпоне – и все это с минимумом калорий! С рецептами Тони Сальниковой это реально. Однако для новогоднего стола мы бы выбрали сладкий цитрусовый пирог, который зарядит энергией и витаминами. Готовить его совсем не сложно.

ЗАВТРАК

Первый завтрак в новом году – это начало новой жизни. Для вас – шесть действительно вкусных рецептов овсянки, которые зарядят энергией на целый год вперед. Например, запеченная овсянка, похожая на тортик – с яблоками, бананами или клубникой. Или ленивая овсянка с кокосовым молоком, которую совсем не надо варить. А может, выбрать овсянкоблин с бананом и арахисовой пастой? Решение за вами!

КАК НЕ СРЫВАТЬСЯ

Конечно, чтобы постоянно следовать принципам правильного питания, важна самомотивация. Под новый год дайте себе обещание и обязательно его сдержите. А чтобы это было просто и приятно сделать – позаботьтесь о том, чтобы вкусные и полезные рецепты были под рукой.

Книга «Тонкая штучка. Рецепты для легкой жизни» содержит много действительно полезной информации: как составить продуктовую корзину и рассчитать калорийность, какие масла покупать, чем заменить сахар, почему важно пить воду и какая норма подойдет именно вам. Вместе с советами Тони Сальниковой ваша жизнь точно станет легче!

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