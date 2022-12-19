Правильное питание на Новый год от Тони Сальниковой

Как часто месяцы диет и правильного питания идут прахом в новогоднюю ночь! Раскаяние, угрызения совести и лишние килограммы портят настроение и отравляют радость от праздника. Следуя советам блогера-миллионника и автора книги «Тонкая штучка. Рецепты для легкой жизни» Тони Сальниковой, этого легко избежать. Ведь она разработала революционный подход к питанию: не отказывайтесь от еды, ешьте сладкое и худейте!

Рассказываем, как составить вкусное и полезное новогоднее меню.

ЗАКУСКИ

«Бутерброды не с колбаской» – целый раздел в книге с десятком полезных и простых закусок, от брускетт с тунцом до экзотического свекольного паштета. Идеально для Нового года – ролл с креветочным муссом и икрой. Гости точно оценят! Все очень просто, вам понадобятся креветки, любой сливочный сыр, красная икра и лаваш. Кстати, покупая лаваш, посмотрите внимательно, вдруг вам попадется цельнозерновой. Он раз в десять лучше и вкуснее обычного.

Вместо традиционного оливье выберите что-нибудь легкое: нисуаз, салат из запеченных перцев с фетой или же салат с бурратой. Из горячих овощных закусок можно приготовить низкокалорийный, но очень вкусный рулет с капустой и яйцом, который по вкусу так похож на бабушкины пирожки! А веер из запеченного баклажана точно станет украшением праздничного стола!

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Очень новогодний вариант полезного и вкусного горячего блюда – семга с брокколи и сыром. Не пугайтесь сливок в этом рецепте, даже если активно худеете. Они не добавят большого количества калорий, а вот вкус будет исключительно нежным. Или же можно приготовить запеченную треску, а для «мясоедов» – кебабы.

ДЕСЕРТЫ

Медовик, шарлотка, морковный или банановый кекс, нежный ягодный рулет с маскарпоне – и все это с минимумом калорий! С рецептами Тони Сальниковой это реально. Однако для новогоднего стола мы бы выбрали сладкий цитрусовый пирог, который зарядит энергией и витаминами. Готовить его совсем не сложно.

ЗАВТРАК

Первый завтрак в новом году – это начало новой жизни. Для вас – шесть действительно вкусных рецептов овсянки, которые зарядят энергией на целый год вперед. Например, запеченная овсянка, похожая на тортик – с яблоками, бананами или клубникой. Или ленивая овсянка с кокосовым молоком, которую совсем не надо варить. А может, выбрать овсянкоблин с бананом и арахисовой пастой? Решение за вами!

КАК НЕ СРЫВАТЬСЯ

Конечно, чтобы постоянно следовать принципам правильного питания, важна самомотивация. Под новый год дайте себе обещание и обязательно его сдержите. А чтобы это было просто и приятно сделать – позаботьтесь о том, чтобы вкусные и полезные рецепты были под рукой.

Книга «Тонкая штучка. Рецепты для легкой жизни» содержит много действительно полезной информации: как составить продуктовую корзину и рассчитать калорийность, какие масла покупать, чем заменить сахар, почему важно пить воду и какая норма подойдет именно вам. Вместе с советами Тони Сальниковой ваша жизнь точно станет легче!