Клад барона Толля

Всемирно известный путешественник Дмитрий Шпаро демонстрирует современные консервы, повторяющие рецептуру «Щей с мясом и кашей» 1900 года. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вчера в Голубом зале «КП» прошла пресс-конференция, посвященная первым итогам научно-поисковой экспедиции «Таймыр-2022».

Сама поездка состоялась еще в августе при поддержке Росрезерва, Русгидро, фонда «Клуб «Приключение», авиации ФСБ и «Комсомольской правды». Ведь именно экспедиция «КП» под управлением всемирно известного полярника Дмитрия Шпаро обнаружила в далеком 1973 году продуктовый склад ученого и путешественника Эдуарда Толля.

В 1900 году на мысе Депо Таймырского полуострова он оставил ящик с сухарями, овсянкой, чаем, шоколадом и 48 банками консервированных щей. Спустя более чем 70 лет эти запасы были найдены и изучены. И оказалось, что еда, законсервированная вечной мерзлотой, сохранила высокое качество и отменный вкус.

Те самые «Щи с мясом и кашей» 1900 года. Фото: Евгений САЗОНОВ

- Уникальная находка дала старт целой серии научных экспедиций в высокие широты, посвященных изучению влияния нерегулируемых отрицательных температур на качество и безопасность продовольственных и промышленных товаров, - отметил глава Росрезерва Дмитрий Гогин.

В этом году ученые забрала более сотни позиций и заложили новые продукты, в том числе и несъедобные - машинные масла, каучук, шерсть. Кроме того, участники вырыли новое хранилище глубиной в 2 метра, что позволило восстановить чистоту эксперимента, который продлится до 2050 года.

Заключительный момент экспедиции 2022 года - закладка продуктов в новое хранилище в вечной мерзлоте. Фото: Евгений САЗОНОВ

Кстати, сотрудники ВНИИ технологии консервирования восстановили рецептуру «Щей...» вековой давности и презентовали на пресс-конференции новый (точнее, хорошо забытый старый) продукт, который помогал осваивать Арктику еще в начале ХХ века.

Получилось весьма недурно!