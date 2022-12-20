Фото убийцы Пушкина продано за 340 тысяч рублей

На снимке, сделанном в 1865 году, Дантес уже немолод - ему 53... Фото: Аукционный дом «Литфонд»

В 1837 году Дантес убил на дуэли Александра Пушкина, которому было всего 37 лет. Так Дантес, хороший или плохой, стал частью нашей истории, и неудивительно, что его фото по итогам состоявшегося в Москве аукциона «Литфонда» было оценено в 340 тысяч рублей (стартовая цена - 90 тысяч рублей). Снимок, на котором Дантесу 53 года, сделал известный парижский мастер Андре Дисдери, фотографировавший в разные годы Наполеона III и Джузеппе Верди.