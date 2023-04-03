Алла Пугачева не пришла, сбежавших артистов жалко: как прошел юбилейный концерт Ильи Резника

Вздох умиления в зале вызвали дети. «Маленькая страна» - замечательный проект Ильи Рахмиэлевича – детский музыкальный театр. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Народный артист России, выдающийся замечательный поэт Илья Резник – редкий автор, его вполне можно назвать рекордсменов по количеству песенных хитов, написанных на его стихи. В арсенале художника слова более 300 эстрадных композиций.

На стихи Резника писали музыку самые выдающиеся композиторы – Максим Дунаевский, Раймонд Паулс, Эдурд Ханок, Евгений Мартнынов, Ирина Грибулина. Его стихи пели самые популярные эстрадные артисты: Эдита Пьеха, Ирина Понаровская, Людмила Гурченко, Николай Караченцев, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев. Только для Аллы Пугачевой Илья Резник написал 71 песню.

Зал, вмещающий до 7 тысяч зрителей, был заполнен, что называется, под завязку. Недалеко от входа отдыхала служебная овчарка. Народ уважительно обходил ее стороной. Молодой мужчина в дорогом сером костюме пронес огромную корзину белых роз.

Цветов было много – помощники едва успевали уносить букеты за кулисы.

Среди артистов, участников юбилейного концерта, было очень много молодых имен.

- Кто-то из них вас удивил? - спросили у Ильи Рахмиэлевича.

- Я надеялся, что меня удивят. И надежды оправдались. Потому что были подготовлены премьеры, которые я не слышал.

Молодежь, действительно, не подкачала. Юная певица Злата совсем по-особенному спела песню «Посидим, поокаем». Напомню: когда-то с этой композицией дебютировала никому не известная тогда Алла Пугачева. Может, история повторится?

А премьер на концерте было сразу несколько. Одну из них исполнила Азиза – драматическую песню «Любимые не умирают» композитора из Севастополя Александра Батрака ( он сам аккомпанировал за роялем). Композиция посвящена воинам, сражающимся в Специальной военной операции на Украине. Зал дружно встал, отдавая дань защитникам Отечества.

Еще одну премьерную песню исполнил сам Илья Резник ( кстати, отлично поющий, обладающий красивым голосом) вместе с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Виктора Елисеева. Называние очень символичное: «Не отрекайся от страны».

В концерте, конечно, прозвучали многие самые знаменитые хиты на стихи юбиляра. Песни, которые обожают зрители. Их спели замечательные известные и молодые артисты – взамен тех самых, отрекшихся.

Анастасия Спиридонова сочно и мощно пропела «Старинные часы». ( Бальзам на душу – грамматически правильно прозвучала строчка : «И время нИ на миг не остановишь»!) Вулканическая Мариам Мерабова фантастически темпераментно проиграла «Ты и я – мы оба правы».

Хрупкая длинноногая Александра Воробьева с красивым вокалом очень органично смотрелась в песне Игоря Николаева «Балет».

Сам Игорь Николаев поприветствовал юбиляра своей песней «Здравствуй».

Илья Резник – редкий автор, его вполне можно назвать рекордсменов по количеству песенных хитов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Группа «Фабрика» в блестящих оранжевых плащах убедительно заявила «Еще не вечер» (композитор Раймонд Паулс). ( Дама на соседнем кресле гадала – снимут плащи или нет? А если снимут – что под плащами?).

Юлианна Караулова задорно танцевала «Чарли».

А Владимир Пресняков сам не танцевал, зато заставил танцевать огромный зал под любимую задорную «Стюардессу по имени Жанна».

Александр Панайотов поразил голосовым диапазоном в композиции Владимира Преснякова «Ночкой темной», Глеб Матвейчук - в песне Евгения Мартынова «Я тебе весь мир подарю». А Аскар Абдразаков – роскошным оперным басом.

Группа «Земляне» аккордами рока подтвердила, «Как тревожен этот путь».

И, конечно, вздох умиления в зале вызвали дети. «Маленькая страна» - замечательный проект Ильи Рахмиэлевича – детский музыкальный театр. В России три таких ансамбля: в Москве, Севастополе и Ялте. Занимаются дети от четырех лет. Кроме песен поэт пишет для детей стихи, басни, сказки.

- Для меня событие главное –единение трех «Маленьких стран», трех детских коллективов:московского, севастопольского, ялтинского. – признался сам Резник.- И еще дети с территорий, у которых папы на фронте. Они все – мои дети. И мне трудно удержаться от слез, когда они на сцене - 90 ребятишек в белом.

Кстати, «Песня о Москве», которую они спели - тоже совсем новая, премьерная. Солистки – Катенька и Лизочка Малик, такие красивые двойняшки.

А зрителям трудно было удержаться от слез, когда малыши пели песню (это тоже премьера) «Дети войны» (композитор О.Юдахин). Стихи навеяны воспоминаниями поэта о своем детстве, на которое выпала Великая Отечественная война и трагическая блокада Ленинграда.

Вообще, состав артистов и количество всенароднолюбимых песен на концерте были просто уникальными.

А самым великолепным был сам юбиляр: статный, в традиционном белом костюме. Он пел, читал превосходные стихи – и известные, и новые, и блестяще вел концерт. Каждому артисту «достались» несколько симпатичных ( порой – с юмором) стихотворных посвящений.

Мариам Мерабову Резник назвал «вокальной вселенной», Диана Гурцкая «видит то, что мы не видим открытыми газами», Зара – «певица страсти и любви», про Глеба Матвейчука - «Глебом единым эстрада живет». Николаев – «друг смятенных и давешних лет». Что сущая правда – дружат с младых ногтей.

Прочувствованное видеопоздравление прислал губернатор из родного города Санкт-Петербурга Александр Беглов.

А Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, отметила, что Илья Резник совместил «историю и современность».