Как отсрочить страшную болезнь, поразившую Байдена и Брюса Уиллиса: доктор назвал способы

Доктор Валерий Новоселов в Непале. Местный житель утверждает, что ему 300 лет. Дай еще 2 доллара, скажет, что 600! Фото: Личный Архив

ЧАСТЬ 1

СИНОНИМ СТРАХА, БЕЗНАДЕЖНОСТИ

- Смертельных болезней на свете много, - говорит автор медицинского бестселлера «Альцгеймер» доктор Валерий Новоселов. - Но Альцгеймер страшен тем, что задолго до того, как пациент отдаст Богу душу, он перестает узнавать родных и близких, забывает прошлое, не воспринимает окружающий мир и самого себя. Болезнь поглощает окончательно его интеллект и память. И нет пока лекарств, вакцин, прочих медицинских средств, чтобы исцелить больного. Потому Альцгеймер и стал синонимом безнадежности, страха.

От этого ужасного недуга никто не застрахован. Академики, актеры, врачи, миллиардеры, писатели, политики, художники… Все могут заболеть! Среди его жертв экс-президент США Рональд Рейган, экс-премьеры Британии Маргарет Тэтчер, Израиля - Ицхак Шамир, звезды кино Шон Коннери, Питер Фальк, Анни Жирардо, Омар Шариф, Фрэнк Синатра, Робин Уильямс, Моника Витти…

- Сейчас Альцгеймером страдают президент Штатов Джо Байден, угасающая звезда Голливуда Брюс Уиллис. Миллиардер Тед Тернер, основатель CNN, бывший муж актрисы Джейн Фонды признался, что у него деменция.

- В России, по экспертным оценкам, больных с деменцией (приобретённое слабоумие) 1,5-2 млн. Фактически каждый сотый гражданин нашей страны требует постоянной медицинской и социальной помощи именно по этой причине. В мире Альцгеймером страдает 50-65 млн. К 2050 г, по прогнозам, на планете будет 150 -160 млн больных с приобретенным слабоумием этой природы. Не надо забывать, что есть этап заболевания, когда когнитивные нарушения еще не достигли уровня деменции. И если диагностические возможности медицины будут расти, то «доклинический» диагноз будет ставиться много раньше. И количество пациентов Альцгеймера к середине века может вырасти кратно.

Альцгеймером страдает президент Штатов Джо Байден Фото: REUTERS

ПАНАЦЕИ ПОКА НЕТ

- Валерий Михайлович, отчего возникает Альцгеймер? 78-летний Рейган в конце президентского срока получил травму головы, упав с лошади. Операция на мозге, удалили субдуральную гематому. Через 5 лет – зловещий диагноз. Брюса Уиллиса часто били по голове на съемках…

- Возможно, травмы головы сыграли свою роль в болезни Рейгана и Уиллиса. Основная проблема в том, что механизмов и причин Альцгеймера современная наука о мозге и, соответственно, практическая медицина не знают. Потому и не умеют лечить. Вернее, лечить-то можем, задержав течение болезни на той стадии, на которой ее изловили, вот почему важно обнаружить ее как можно раньше. Но излечить Альцгеймер, увы, пока медицина не в силах. Тем более, болезнь очень неоднородна. Иногда даже сложно сказать, одна это болезнь или несколько. К тому же она может сочетаться с другими патологическими процессами мозга.

Сегодня наиболее перспективным признано использование моноклональных антител. В 2021 г на фармрынок США вышел адуканумаб. Само это событие было очень скандальным. Экспертная группа, которую созвал FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) дала отрицательное заключение. Тем не менее регулятор пошел на этот крайне сомнительный шаг.

- Уж не из-за Байдена ли так спешили?

- Возможно. В начале октября из США пришли вести, что другое моноклональное антитело –леканемаб - показало гораздо лучшие результаты клинических испытаний.

- Слышал, слышал. Би-Би-Си раструбило: «первый медицинский препарат, замедляющий разрушение мозга при болезни Альцгеймера, ученые назвали революционным. Однако леканемаб дает лишь частичный эффект, и о его эффективности пока ведутся споры. Кроме того, препарат действует на ранних стадиях заболевания, поэтому, пока не случится похожего прорыва в диагностике, большинству людей он не поможет.»

-Не будем спешить даже с первичными и предварительными выводами, изучение старения несет слишком много конфликтов финансовых интересов.

Брюса Уиллиса часто били по голове на съемках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПАСЕНЬЕ – В ДВИЖЕНИИ!

- Медицина пока бессильна. Выходит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Можно избежать или хотя бы отдалить приход зловещего Альцгеймера, товарищ доктор?

- Повторяю: от этого ужасного недуга сегодня не застрахованы академики, миллиардеры, политики, сами врачи. Но риски все-таки можно снизить.

Лучший метод профилактики – движение, физическая активность. Звучит несколько странно, но это общепринятое мнение экспертов. Вероятно, в основе лежит профилактика гипоксии ткани мозга, которая тоже играет роль в этом нейродегенеративном процессе. Лучшее кровоснабжение мозга положительно влияет на митохондрии астроглии и эндотелий сосудов мозга.

Я рекомендую не разделять физическую активность на то, что люди делают в спортзале и прочую. Стоит учитывать всю активность, используя умные часы и смартфоны.

Самая вредная привычка - любовь к сидячему образу жизни! Хуже не бывает. В исследовании 2010 г на Тайване ученые выявили 12-процентное снижение риска деменции в районах с более высокой доступностью спортивных площадок.

Важна для профилактики болезни Альцгеймера не только аэробная нагрузка, но и силовая. И вот почему. Сохранение скелетной мускулатуры во многом определит качество вашей жизни в старости и отодвинет формирование гериатрических синдромов: саркопении и старческой дряхлости. Когнитивные нарушения и деменция чаще развиваются именно у дряхлых людей. Исследование старения в Британии (ELSA) включало 9275 человек старше 50 лет и длилось более 15 лет. Вывод однозначный: у пожилых существует обратная зависимость между физической активностью и заболеваемостью деменцией.

- Диета роль играет?

- Если любите сладкое – умерьте свой аппетит! Уровень глюкозы натощак с утра, если вы занимаетесь самоконтролем, не должен быть выше 5,5. Хотя я советую сделать анализ на гликированный гемоглобин. Сахарный диабет - хорошо известный фактор риска деменции, У больных с диабетом 2 типа когнитивные расстройства и наступают раньше, и протекают хуже. Это подтверждают когортные исследования ученых.

Ряд эпидемиологических и клинических исследований свидетельствуют, что артериальная гипертония, возникшая в середине жизни, является предсказывающим фактором будущих когнитивных нарушений и деменции у пожилых. Так что следите за артериальным давлением.

Курение - всегда абсолютное зло! Оно продвигает вперед всю патологию старости, включая болезнь Альцгеймера. Не существует безопасного количества сигарет как для долголетия, так и здоровья человека.

-Сами курите?

- Я рос на заводской улице, которая даже название имеет сегодня Новозаводская. Поэтому начал рано и бросил уже в десять с половиной лет.

- Что скажете про алкоголь?

- Большие дозы однозначно вредны. Они бьют по всем механизма вашего организма. С умеренными и небольшими дозами ученые еще не определились. Я за неделю выпиваю 2-3 бутылки пива и, может, немного рома.

- Помню, врач Галина Шаталова, известный популяризатор ЗОЖ, еще в конце прошлого века предупреждала, что нельзя готовить в алюминиевой посуде. Чревато Альцгеймером.

- Да, такая гипотеза существует с конца 1980-х, хотя ясности до конца нет. Но я тоже своим пациентам не советую алюминиевую посуду. Береженого, уместно сказать, Бог бережет. А не береженого Альцгеймер стережет. У многих, кто в ней готовит, имея при этом плохую наследственность по Альцгеймеру, выявляют повышенный уровень алюминия в составе тела (обычно берут для анализа волосы или ногти).

Лучший метод профилактики – движение, физическая активность Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕРЖИТЕ МОЗГ В ПОСТОЯННОМ ИЗУМЛЕНИИ

- Поясните про плохую наследственность.

- Если у вас есть старший родственник с таким диагнозом, риск заболеть Альцгеймером в 4 раза выше. А если 2 таких родственника, то в 40 раз... У меня риск выше в 4 раза.

-К тому же вы перешагнули 60-летний рубеж.

-Да, год назад.

- Налицо и возрастной риск. Альцгеймер – болезнь пожилых. Поделитесь личными приемами профилактики. Или вы, как тот сапожник, сами без сапог?

- Признаюсь, я тоже боюсь Альцгеймера. Тем более, как гериатр и невролог, хорошо знаю все ужасы этого недуга. Поэтому стараюсь избежать его прихода. Мои методы профилактики очень разные. Главное - я стараюсь наполнять свою жизнь событиями, которые интересны именно мне. Это путешествия, часто в самые удаленные точки планеты. Я не раз побывал в обеих Америках, Африке, Азии, Австралии, Арктике, не говоря уж про европейские страны и живописные места России. Камчатка, Чукотка, Таймыр, Чара… Не был только в Антарктике и Новой Зеландии. Но постараюсь исправить промах.

-Какие ваши годы!

- 5 лет назад занялся писательством, которое у меня, как говорят, очень хорошо получается. Издал уже 15 научно-популярных книг. С конкретными рекомендациями, как россиянам жить дольше, причем, в здоровье и радости. Наши люди этого достойны. Люблю разгадывать сложнейшие ребусы, тайны. Например, загадка болезни и смерти Ленина. До сих пор официальной причиной кончины Владимира Ильича называют какой-то необычно протекавший атеросклероз. На самом деле вождя мирового пролетариата в 53 года свел в Мавзолей нейросифилис. Для этого мне пришлось, единственному из врачей, изучить подробные документы болезни кремлевского пациента, до сих пор засекреченные в бывшем Центральном партийном архиве при ЦК КПСС.

Разобрался с тайной главного официального долгожителя планеты Жанны Кальман. Француженка тихо ушла из жизни в 122 года и 5 с половиной месяцев. Рекорд, до сих пор не побитый. Мало того, старушка много курила, выпивала… Я показал, что клинически этот рекорд не достоверен. Его и не могло быть. Настоящая Жанна умерла еще в 1934 г в возрасте 58 лет. Дочь Ивонна стала жить по ее документам. Архивное исследование, которое провел после моего вывода сотрудник МГУ математик Николай Зак, принесло нам дополнительно столько доказательств – почти сотня фактов! - что сомнений не осталось. Рекорд липовый! По каким причинам дочь выдавала себя за мать, не очень понятно. Но и не столь важно. На момент смерти «дочке-матери» Кальман было 99 лет, а не 122. Но в «мировом рекорде» были заинтересованы не только «ученые», по сути – внуки Остапа Бендера, годами кормившиеся на старушке, но и власти Франции, производители алкоголя, табака и даже страховые компании. Дескать, пейте, курите и проживете 122 года.

- Про тайны смерти Ленина, Кальман у вас тоже вышли книги. «Комсомолка» писала про них подробно. Как и про ваше расследование, кто был реальным прототипом булгаковского доктора Преображенского из «Собачьего сердца». Но, Валерий Михайлович, согласитесь, не всем дано по финансовым и прочим причинам путешествовать по миру. Особенно теперь, когда Запад установил «железный занавес» вокруг России. И книги не все способны писать, издавать.

- Вопрос не в количестве посещенных стран, изданных книг. В любом городе, крае есть интересные исторические, живописные места. Посещайте их, ходите за грибами, на охоту, рыбу ловите, разгадывайте кроссворды, изучайте иностранные языки... Главное - мозг должен работать в постоянном режиме, чтобы его владелец получал радость и интерес жить дальше. Перефразируя Салтыкова-Щедрина, надо держать свой мозг в постоянном изумлении. И будет вам счастье, профилактика Альцгеймера.

Что касается физической активности, то я очень активный человек. Не зря был старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА. С железом дружу уже более 45 лет. При любой возможности беру в руки штангу, гири, гантели, резину. Шагов в сутки у меня также довольно много - от 15 до 30 тысяч. Не верьте про 10 000 шагов, которые рекомендуются всем без разбора.

- Теперь ученые и вовсе советуют 7-8 тысяч шагов в день.

- Для жителей села и пригорода это очень низкий показатель. Для современной городской молодежи - тоже. Но для людей старших возрастных групп (75+) 10 тысяч шагов – уже многовато. И тут проблема не столько в возрасте, а в имеющихся серьезных заболеваниях. Чтобы кто ни говорил, старость - это возрастзависимые болезни и снижение всех функций организма.

Именно поддержание функций мозга, сердечно-сосудистой системы, скелетной мускулатуры - лучшая профилактика старения и болезней, которые встроены в его механизмы. Если человеку, который уже падал, нужна трость, я ненавязчиво рекомендую ему взять палки для скандинавской ходьбы. Это не только уменьшает риски упасть, но и внешне он воспринимается лет эдак на десять моложе. И эта моложавость тоже своеобразный геропротектор.

Но я все делаю с радостью, без фанатизма. И не приветствую людей, которые вдруг начинают жить по секундомеру, скрупулезно считать количество отжиманий и потраченных калорий. Это до добра не доведет.