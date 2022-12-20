"История должна быть одна - правдивая. А - не конъюнктурная, как это было в 1990-е"

Экс-премьер России Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Сергей Вадимович, я вас поздравляю с Днем чекиста.

- Спасибо. Сейчас этот праздник называется День органов государственной безопасности. (Ежегодно отмечается 20 декабря. - А.Г.) Поэтому я и «Комсомолку» поздравляю, потому что она тоже стоит на страже безопасности нашей страны.

- Конечно. А вы все-таки были руководителем Лубянки. Но я, собственно, не только по этому поводу позвонил. Очень такое актуальное распоряжение Владимира Путина. Он много раз говорил о том, что надо менять, вообще, отношение к нашей истории, надо в учебниках учитывать предложение, что ли, по поводу трактовки нацизма…

- Саш, это не предложение, это поручение президента.

- Это разные вещи, да.

- Чтобы в учебниках было четко прописан раздел, связанный с геноцидом немецко-фашистской армии против советского народа. Это - первое.

Второе – дано дополнительное поручение Следственному комитету и Генпрокуратуре - еще раз обратить внимание на новые факты, особенно по Ленинградской блокаде.

- Если говорить о блокаде Ленинграда, прокуратура признала это геноцидом.

- А я, в свою очередь, 30 ноября, как председатель Ассоциации юристов России, направил письмо в адрес председателя Госдумы товарища Володина, чтобы нижняя палата рассмотрела вопрос… Уже чисто политически, - на своем заседании. И признала геноцидом - по отношению к мирному населению - все действия немецко-фашистских войск и их приспешников. В том числе, из некоторых европейских стран. Там и словаки, и хорваты, и болгары, там и чехи, кого там только не было, на самом деле.

Во время войны у нас погибло 28 миллионов человек, из них порядка 19 миллионов – это мирные граждане, которых просто уничтожили голодом, холодом, убийствами, сожжением и так далее.

Вот жду решения Госдумы. Президент, по крайней мере, его опередил.

- Я помню, что мы с вами публиковали интервью на эту тему…

- Ну, вот как-то Госдума пока примолкла. Мне непонятно, почему, честно говоря.

Как бывший депутат Госдумы и депутат Верховного Совета, я еще раз, уже через «Комсомолку», обращаюсь к руководству Госдумы - с просьбой вернуться к этому вопросу.

Я же не просто от себя лично писал, а как руководитель Ассоциации юристов России, которая насчитывает 35 тысяч профессионалов в этой области, на всякий случай.

- И еще... Если встанет вопрос о выпуске таких учебников, Российский книжный Союз (РКС), который вы возглавляете, может подключиться к этой теме?

- В обязательном порядке.

У нас есть поручение, мы выполняем экспертизу учебников – раз.

Второе – издательство «Просвещение», которое, в основном, выпускает учебники, входит в состав РКС.

Так что, мы обязательно подключимся к этой работе, уже участвуем в ней.

И есть такая договоренность с Владимиром Мединским, который, как помощник президента, непосредственно сейчас ведет это направление, насколько я знаю.

И, естественно, с Сергеем Нарышкиным, руководителем Российского Исторического общества.

Мы не просто обсуждаем, мы работаем сейчас в этом направлении.

- А что показала экспертиза, которую вы проводите, вот именно в части того вопроса, который мы сегодня с вами обсуждаем?

- Начали наводить порядок, слава Богу.

История должна быть одна – правдивая, а не от политической конъюнктуры, как это было в 1990-е годы.

Надо аккуратнее относиться к истории и быть, на самом деле, профессиональными в этих вопросах. Как, впрочем, и в других, касающихся жизни нашей страны,

- Ну, коли мы с вами уже второй раз за месяц обращаемся к этой теме, я думаю, даже - надеюсь, что мы и дальше ее будем продолжать.

- Президент уже расставил все точки над i, поэтому меня немножко удивляет, почему молчат наши законодатели.

- Понял. Спасибо вам огромное. Еще раз вас с Днем работников…

- …органов государственной безопасности.