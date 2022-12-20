Экскурсия от адмирала Колчака

РГО запустило виртуальный образовательно-развлекательный портал «Мир географии». Его главная цель — популяризация географии и привлечение молодёжи к научному творчеству.

Благодаря VR-технологиям школьники смогут оказаться на экскурсии, которую ему проведёт Александр Колчак. А Пётр Семёнов-Тян-Шанский опишет свои приключения на Алтае и в Забайкалье. Зрители также погрузятся в атмосферу исторического здания Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге и узнают больше о научных и экспедиционных проектах РГО.

«Мир географии» стал первым полноценным учебным сериалом и самым масштабным проектом в России, снятым при помощи специального стереообъектива в Москве и Санкт-Петербурге. Он создаёт такое изображение, которое при просмотре усиливает ощущение присутствия.

В съемках приняли участие почти сто человек: 50 актёров, 30 членов съёмочной группы, сценаристы и консультанты по истории и географии.

«Мир географии» включает шесть фильмов в формате 360 VR и шесть виртуальных уроков в формате VR180 с различными историческими героями: великим князем Константином Романовым, Петром Семёновым-Тян-Шанским, Петром Козловым, Николаем Миклухо-Маклаем, Александром Колчаком и Юлием Шокальским.

Фильмы можно посмотреть на компьютере или мобильном устройстве, а уроки — в VR-очках.

VR-урок состоит из трёх частей: история жизни великого русского путешественника; его беседа с современным подростком в Штаб-квартире Русского географического общества; интерактивный тест на основе тем, затронутых в сюжетах урока. Фактически ученик становится одним из героев, с которым общаются исторические личности.