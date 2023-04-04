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Общество4 апреля 2023 11:00

«Мы получили потрясающий результат»: Аэрофлот провел первый финал конкурса «SU-Шеф», победители которого разработали меню для пассажиров бизнес-класса

В кулинарном фестивале приняли участие шеф-повара из 100 ресторанов России!
Павел ЧЕРНЫШОВ
Чем кормить бизнес? Аэрофлот определил победителя конкурса "SU-шеф" который разработает новое меню для бизнес-класса.

Чем кормить бизнес? Аэрофлот определил победителя конкурса "SU-шеф" который разработает новое меню для бизнес-класса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

17 марта Аэрофлоту исполнилось 100 лет - веха в жизни любой компании! А российской тем более, учитывая сколько революций, войн и экономический катаклизмов пережила страна за прошлый век. В честь празднования уникального юбилея авиакомпания на протяжении всего года планирует баловать своих клиентов приятными сюрпризами.

Например, в настоящее время Аэрофлот совместно с основателем Российского Ресторанного Фестиваля и гида GreatList.ru Александром Сысоевым проводят гастрономический проект «Фестиваль в мегаполисах», в котором уже приняли участие 100 ресторанов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока и других городов-миллионников нашей страны. В меню ресторанов предлагался сет из трех блюд, который мог бы стать идеальным обедом во время перелета бизнес-классом.

3 апреля участники первого финала представили свои гастрономические творения жюри, состоявшем в том числе из знаковых для российской гастрономии шефов - Владимира Мухина (в его активе высочайшие места в международном рейтинге The World’s 50 Best и звезда Michelin), Евгений Викентьев (в качестве шеф-повара ресторана «Белуга» получил звезду Michelin) и Георгий Троян (обладатель рекомендации «Мишлен» за ресторан «Северяне» и мировой гид 50 Best Discovery).

Строгое, но справедливое звездное жюри. Слева направо: Евгений Викентьев, Владимир Мухин, Георгий Троян, Александр Сысоев, Михаил Сафаров и Андрей Чиханчин.

Строгое, но справедливое звездное жюри. Слева направо: Евгений Викентьев, Владимир Мухин, Георгий Троян, Александр Сысоев, Михаил Сафаров и Андрей Чиханчин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«ПРИШЕЛ, ПРИГОТОВИЛ, ПОБЕДИЛ»

…10 утра. На кухне московского ресторана Semifreddo, среди завсегдатаев которого называют многих олигархов и звезд шоу-бизнеса, повара со всей страны колдуют над своими блюдами. Каждый шеф-повар готовит два горячих блюда - мясо и рыбу и одну закуску. Блюда выполнены с учетом специфики и имеющихся ограничений в бортовой кухне. Запахи - умопомрачительные!

На кухне повара колдуют над своими блюдами.

На кухне повара колдуют над своими блюдами.

В это же время двумя этажами ниже начинается торжественное открытие полуфинала кулинарного фестиваля.

На предварительном этапе фестиваля шефы разработали меню для бизнес-класса авиакомпании, где было место и новаторским техникам, и блестящим сочетаниям, и визуальной красоте. Больше 30 экспертов анонимно пробовали сеты и делали свой рейтинг. Так определили 16 победителей для двух финалов. Первых вовсемь профессионалов приняли участие в первом всероссийском конкурсе «SU-Шеф».

Участникам фестиваля сообщили, что жюри будет оценивать блюда по 5 бальной системе. И вкус, и внешний вид (в данном случае применяется коэффициент - 0,4; каким бы красивым не было блюдо, вкус и качество стоят на первом месте).

Жюри оценивает вкус и внешний вид блюд. Вкус, конечно, в первую очередь.

Жюри оценивает вкус и внешний вид блюд. Вкус, конечно, в первую очередь.

В 2017 году нынешний член жюри Георгий Троян победил в кулинарном поединке Аэрофлота «На высоте».

«Пришел, приготовил, победил. Я сейчас больше волнуюсь, чем тогда», - признался концепт-шеф ряда известных московских ресторанов.

ВНУТРЕННЯЯ КУХНЯ

Названия блюд – отдельная поэзия. Ягнятина со шпинатом и соусом из копченной вишни, язычки ягненка су-вид, стейк из тунца с соусом ромеско-текила, щупальца гигантского кальмара с кускусом и вялеными томатами, гедза из сибаса с креветкой…

Дегустация продолжалась больше трех часов: восемь участников, у каждого по три блюда. После двадцатой подачи зрители фестиваля заметили – члены жюри перед дегустацией начинают тяжело вздыхать. Сфотографировали блюдо или съели больше трех «укусов»? - новые ориентиры качества.

А вот и победитель! Сергей Гальцев, повар петербургского тапас-бара Juan Cantina Espanola.

А вот и победитель! Сергей Гальцев, повар петербургского тапас-бара Juan Cantina Espanola.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В итоге третье место занял шеф-повар ресторана Co-Co chalet (Сочи) Вадим Горбанев (набрал 89,4 балла), второе – шеф красноярского ресторана Fresco Хайем Аминов (91,6 балла) и первое – повар петербургского тапас-бара Juan Cantina Espanola Сергей Гальцев (96,7 балла). Победу повару из Северной Столицы принес сет из трески с фенхелем и соусом из перцев, телячьей щеки с копченым бататом и тартаром из говядины с начос.

Блюда-победители: тар тар из говядины с начос.

Блюда-победители: тар тар из говядины с начос.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Готовились, но не ожидал, что выиграем, - признался Сергей Гальцев. – Было интересно, все ребята сильные. Очень приятно, что члены жури оценили нашу работу».

Блюда-победители: треска с фенхелем и соусом из перцев.

Блюда-победители: треска с фенхелем и соусом из перцев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шеф-повар отметил, что меню разработали за две недели, четко соблюдая требования авиакомпании к ингредиентам и продуктам (например, в самолете не любят подавать котлеты, отдают предпочтения блюдам, где виден первоначальный продукт – рыба или мясо).

Блюда-победители: телячья щека с копченым бататом.

Блюда-победители: телячья щека с копченым бататом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

РЫБА ИЛИ МЯСО?

«Такие конкурсы очень важны. В данном случае мы определяем блюда, вкусы, которые будут пробовать пассажиры авиакомпании в бизнес-классе, — отметил член жюри, бренд-шеф ресторана «White Rabbit», вице-чемпион международного конкурса S. Pellegrino Cooking Cup (2013 год) Владимир Мухин. – Это огромная ответственность! Мне очень понравился уровень подготовки ребят».

На сакраментальный вопрос, что ему больше нравится - рыба или мясо?, эксперт отметил, что больше рыба, «но и щека с бататом была прекрасна». А также отметил, что на высоте 10 тысяч метров еда должна быть насыщенной по вкусу. Кроме того, велика роль стюардов, которым необходимо донести до пассажира еду такого же качества, как и на земле с пыла с жару.

На высоте особенно велика роль стюардов, ведь именно они приносят пассажирам еду такого же качества, какой она была задумана на земле.

На высоте особенно велика роль стюардов, ведь именно они приносят пассажирам еду такого же качества, какой она была задумана на земле.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Все блюда должны иметь возможность повторной тепловой обработки, потому что на борту они разогреваются в специальных печах. Кроме того, предлагать пассажиру слишком изысканные или революционные вкусы тоже нельзя. У человека нет возможности отказаться и выйти из самолета, - добавил бренд-шеф производителя самолетной еды «Аэромар» Владимир Соколовский. – В самолете как в хороших гостиничных ресторанах должны быть новые виды подачи и приготовления, но на основе традиционных классических блюд, которые максимально охватывают предпочтения пассажиров. Человек совершает перелет, нам надо его накормить. Важно, чтобы это было вкусно. А удивить его можно сервисом, правильным подходом к сырью и хорошо подобранным меню».

«Мы получили потрясающий результат. Не ожидали, что качество подачи и проработки блюд будет таким высоким, - резюмировал директор департамента управления качеством продукта компании «Аэрофлот» Михаил Сафаров. – Напомню, сегодня мы определили трех лучших шеф-повара из 100 ресторанов со всей России. В июне мы планируем провести аналогичный конкурс – второй финал, в котором примут участие еще восемь шеф-поваров и также будет выбрано три победителя. Лучшие сеты и блюда будут представлены на борту самолетов авиакомпании в бизнес-классе. Обо всех победителях пассажиры узнают из карт меню и бортовых журналов».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!