Самые забавные фото дикой природы 2022 года: Летающий львенок, умильная сова, губастые рыбы

Дженнифер Хэдли (США) «Не такой уж и кошачий рефлекс» Номинация - «Лучший снимок». Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

Летающий львенок стал лучшим снимком всемирно известного фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Момент поймала в далекой Танзании Дженнифер Хэдли.

А этот снимок Райана Симса «Пардоньте» (так мы перевели оригинальное название «Excuse me... Pardon me») не взял никакой номинации. Но мы не смогли пройти мимо - очень уж он забавный. Ну и искусством перевода тоже захотелось похвалиться...

Джиа Чен (Канада) «Мечты о футболе» Победа в номинации «Лучшее портфолио». Ястреб лихо управляется с шишкой - уж знамо лучше игроков английской сборной, вчистую продувших чемпионат мира. Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

Как говорится, ничего не предвещало - ни дикому трехмесячному котенку, ни молодому фотографу. Однако стандартная съемка закулисья львиного прайда завершилась падением (физическим) для одного и взлетом (профессиональным) для другой.

Жан-Жак Алкалай (Франция) «Ошибочка вышла» Сценка из африканской жизни стала лучшей в номинации «Птицы» (ну а чем бегемот не птица-то?). Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

Аршдип Синг (Индия) «Увидимся, брат!» Подмигивающий совенок, живущий в трубе, принес победу в юношеской номинации. Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

А все дело в том, что юный лев, впервые взобравшийся на дерево, обнаружил, что спускаться он еще не умеет. Потому путь вниз оказался быстрее, чем ожидалось, - малыш просто шлепнулся на землю. Однако кошка - есть кошка: приземлился львенок на все четыре лапы. Обошлось без травм. Хотя и не без проклятий на львином языке - истинно непечатных.

Артур Теле Зиеман (Испания) «Скажи сыыыыыыр» Победитель в номинации «Подводные жители» (пусть вас не вводит в заблуждение дружелюбный вид рыбок. Спинороги отличаются агрессивным поведением - эдакая подводная братва. Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

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Самые смешные фото животных конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2022

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