Юнавиа и Юнфлот поднялись на федеральный уровень

Начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Фото: Андрей Минаев

Патриотизм – понятие многогранное. Именно поэтому юных мальчишек и девчонок стараются не только вовлекать в военно-прикладные игры (помните легендарную «Зарницу»?), но и развивать творчески. Об этом в открытой студии медиагруппы «Комсомольской правды» на первом съезде Российского движения детей и молодежи рассказал начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

НЕ БОЯТЬСЯ МЕЧТАТЬ

- В декабре 2020 года вы возглавили Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». Прошло два года. Давайте подведем первые итоги. Как за это время изменилась Юнармия, и как вы можете вообще охарактеризовать это время?

- Не могу сказать, что за время моего руководства в движении что-то изменилось кардинально. Но совершенно точно вырос масштаб. Те проекты, которые раньше проходили на уровне регионов, но при этом были очень популярны – Юнавиа, Юнфлот – нам удалось вывести на всероссийский уровень. В этих слетах приняли участие более 100 тысяч мальчишек и девчонок. Хотелось бы, конечно, давать им возможности раскрываться в разных направлениях, в том числе, если это касается патриотизма.

- Наивный вопрос: какие цели стоят перед Юнармией?

- Я думаю, что самое главное – это дать возможность ребятам реализовываться. То есть, дать возможность им не бояться мечтать, пробовать что-то новое. Ошибаться и при этом пробовать еще раз, либо переходить в другую сферу и т.д. Главное, чтобы ребята росли настоящими патриотами. Мы и здесь собрались с этой же целью. Мне кажется, в первую очередь нужно заинтересовать ребенка, чтобы он смог не просто быть юнармейцем, а с гордостью носил это звание и при этом нашел себя в жизни в рамках Юнармии.

- Юнармия состоит из двух слов – юн и армия. Говорит ли это о том, что упор сделан не только на патриотизм, но и на какую-то военную составляющую?

- Безусловно, начальная военная подготовка присутствует. Но раньше, когда я был ребенком, у нас это было все в школе. Просто со временем про это начали забывать, на второй план отошло. А ведь была легендарная «Зарница», в которой в детстве принимали участие не только мои родители, но и бабушки-дедушки… Мы ее немного адаптировали под современные реалии, разрешили принимать участие не только юнармейцам, но и подросткам со стороны. А также кадетам и курсантам. Теперь это военно-спортивная игра «Победа». Опять же, она соответствует рамкам начальной довоенной подготовки, где ребята могут собирать и разбирать оружие, учатся одевать противогаз, использовать домедицинскую помощь и т.д.

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

- Кроме «Победы» (она же «Зарница») какие еще акции Юнармии лично вы считаете ключевыми?

- Я родом из Ростова-на-Дону, мы каждое лето ездили на сборы в Новомихайловку. Разумеется, проезжали Туапсе. Со стороны видел лагерь «Орленок», легендарный факел. Я даже родителей просил – давайте заедем, посмотрим. Тогда не сложилось.

Зато сейчас езжу в детские лагеря регулярно. В этом году попал и в «Орленок», и в «Артек», и в «Океан», и в «Смену». Ребята приезжают без родителей, учатся самостоятельности, какие-то свои темы изучают. Не хотел об этом говорить, но скажу: я им искренне завидую, потому что у них есть такие условия, такие наставники, такие возможности.

Один лагерь – это всего 300-400 человек. Разумеется, чтобы туда попасть необходимо пройти отбор на региональном уровне. Если мы говорим сейчас про начальную довоенную подготовку, то мы проводим Юнармию-арт: песни, танцы, творчество – все это есть в рамках смены. К ребятам приезжают наставники, в том числе с шоу «Голос», которые обучают петь, рисовать, танцевать. Объединяются в такое комьюнити, где им также прививают важные ценности. В том числе любовь к Родине, которая должна быть у каждого гражданина нашей страны.

- Насколько понимаю, вы достаточно часто общаетесь с мальчишками и девчонками в тех же детских лагерях. Как они на вас реагируют и о чем чаще всего спрашивают?

- Конечно же, сначала фотографируемся. А затем всегда садимся общаться. Какие у них проблемы, что им не нравится, что нравится, что хочется добавить или убрать? Прикольно то, что если одни высказывают какие-то пожелания, то другие рассказывают, как такую проблему уже решили. Например, уже организовали на эту тему мероприятия. Получается, они сами отвечают на вопросы друг друга. Мотивируют, помогают найти какие-то новые цели и задачи. Потому что самое главное в этой ситуации? Получить практику в лагере, вернуться и быть полезным для своих ребят, которые, к сожалению, по каким-то причинам не отобрались на смену.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ВСЕГДА»

- Немного о вас поговорим. В прошлом году вы стали олимпийским чемпионом. На днях читал интервью, где вы рассказываете, что сейчас находитесь на пике спортивной карьеры и уходить из спорта не собираетесь. Насколько сложно совмещать общественную деятельность и спортивную?

- У нас есть подготовка к соревнованиям, и межсезонье, которое можем посвятить себе, семье и решению каких-то задач. Если смотреть на мою карьеру с самого начала, еще с молодежной команды, я всегда чем-то занимался параллельно. Пытался снимать какие-то выпуски на Ютуб, выпуски спортивные, интервью. Я даже на соревнования когда приезжал, пытался встречаться с ребятами и общаться, посещал открытые тренировки,школу свою открыл и т.д. То есть, я постоянно чем-то занимаюсь помимо гимнастики. Я с самого раннего возраста выбирал для себя какие-то занятия, увлечения и виды деятельности, которые будут меня развивать и давать новые знания или возможности.

- Какие у вас ощущения: на следующую Олимпиаду наши гимнасты попадут?

- Я слышал, страны начинают высказывать свое мнение, что они не против участия россиян. Даже в Олимпийском комитете США высказались за то, чтобы выступали российские спортсмены. Я с самого начала говорил, и сейчас у меня мнение не поменялось: наша задача, как спортсменов – тренироваться и надеяться на то, что эти проблемы решатся. А когда они решатся, мы должны быть в форме, а не такие – ой, а тут вот не было соревнований, и мы немножко расслабились… Мы должны быть готовы всегда. Мы же все-таки выходим и отстаиваем честь страны. Да, можем говорить, что мы уже своего достигли, мы олимпийские чемпионы, я там собрал вообще все комплекты медалей со всех крупных стартов. Но есть же ребята еще молодые, подрастающее поколение, у нас два-три человека есть которые готовы выходить и показывать мировой уровень. Поэтому здесь нужно думать о спорте в нашей стране и надеяться на лучшее.