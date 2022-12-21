Стройка только начата

Рабочие российских госпредприятий «Мосводосток» и «СтройКом» проводят восстановительные работы в донецкой школе № 5, пострадавшей после обстрелов ВСУ.

Строительные работы таких масштабов, как сейчас, ДНР при украинской власти и не снились. Новые жилые дома и больницы, школы и детские сады, коммуникации и дороги - строительством у нас занимается, без преувеличения, вся Россия. Всего в республике на стройплощадках ежедневно трудятся около 37 тысяч строителей - как местных, так и приезжих специалистов, - и более двух тысяч единиц техники. Ее доставка в ДНР, а также завоз стройматериалов, необходимых грузов, командировки строительных бригад - все это находятся на федеральном контроле.

Для нормальной жизни

С начала спецоперации в ДНР восстановлены 214 объектов социальной инфраструктуры. А до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 151 объект. Это больницы, школы, детские сады, учреждения культуры .

Детские учреждения и больницы - в приоритете. В ближайшее время Минздравом России будет подготовлен закон, увеличивающий финансирование медицины, а республиканские медуниверситеты вольются в общероссийскую систему образования. Так что в отремонтированные и построенные больницы придут работать молодые специалисты, подготовленные по современным стандартам. Огромные средства вкладываются в ремонт школ в ДНР - несмотря на то, что ВСУ регулярно стреляют по ним высокоточными американскими снарядами. Новые учебники, системы дистанционного обучения с использованием компьютеров - все это позволяет школьникам ДНР получать полноценное образование даже в нынешних непростых условиях. Минстроем РФ поставлена задача на 2023 год отремонтировать более миллиона квадратных метров социальных объектов на новых территориях. Это огромная цифра.

«Коммуналка» переходит на новые технологии

Отдельная важнейшая задача - восстановление коммунальной сферы. Из-за многолетнего недофинансирования официальным Киевом, который старательно выкачивал деньги из регионов на свое развитие, котельные, трубы, провода и электроподстанции находятся в ужасном состоянии. А тут еще и стреляют по ним артиллерийскими и реактивными снарядами каждый день.

Сейчас строители из других регионов РФ подходят к решению проблемы комплексно. Проводится большой объем работ - обследование, текущий ремонт, модернизация с применением нового оборудования и т. п.

Ведутся восстановительные работы на квартальных котельных: почти все построены еще в советское время и работают на морально и физически устаревшем и изношенном оборудовании.

Иван Трофимов.

- Даже в Донецке оборудование очень старое. Его просто опасно использовать! - говорит мастер по ремонту систем отопления Иван Трофимов. - Даже в провинциальном российском городке такого не встретишь. Меняем все потихоньку, новое привозим. Главное, отопительный сезон провести нормально, а дальше мы все приведем в порядок. Работы предстоит много. Но потом тепло будет приходить в каждый дом строго по графику.

Чтобы зима и обстрелы не заморозили города, российские строители сформировали аварийно-технические запасы.

- Резерв материалов и рабочей силы сформирован в достаточном количестве для оперативного решения вопросов и проведения всех работ, - рассказали в Минстрое России.

Там, где котельные вообще нельзя восстановить (они полностью разрушены или находятся в зоне постоянных обстрелов ВСУ), тепло подается через блочно-модульные котельные. Всего до конца года планируется смонтировать 221 такую миникотельную.

Дом, милый дом

Порядка 27 тыс. частных и многоквартирных домов в новых регионах подлежат восстановлению. Они были разрушены ВСУ, которые, оставляя города и поселки, превращали их после себя в зону сплошных развалин. Но российские специалисты не зря трудятся последние девять месяцев: жилье ремонтируется.

- Системная поставка стройматериалов и отлаженная работа позволят администрациям населенных пунктов до конца года восстановить еще порядка 7 тысяч частных домов, - пообещал министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

Ранее в ДНР восстановили 11 тысяч частных жилых домов.

Всего до конца года в республике планируется восстановить более 500 тыс. квадратов жилья всех видов. Об этом сообщает Минстрой РФ.

Кстати, в новых регионах, вошедших в состав РФ, будет реализовываться национальный проект «Жилье и городская среда», в который входит и четвертый федеральный проект «Ипотека». В 2023 году планируется разработка комплексных полноценных программ, предусматривающих замену и модернизацию инфраструктуры, коммунального хозяйства и ветхого жилья в ДНР.