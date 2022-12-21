Стройка только начата

Рабочие российских госпредприятий «Мосводосток» и «СтройКом» проводят восстановительные работы в донецкой школе № 5, пострадавшей после обстрелов ВСУ.
Строительные работы таких масштабов, как сейчас, ДНР при украинской власти и не снились. Новые жилые дома и больницы, школы и детские сады, коммуникации и дороги - строительством у нас занимается, без преувеличения, вся Россия. Всего в республике на стройплощадках ежедневно трудятся около 37 тысяч строителей - как местных, так и приезжих специалистов, - и более двух тысяч единиц техники. Ее доставка в ДНР, а также завоз стройматериалов, необходимых грузов, командировки строительных бригад - все это находятся на федеральном контроле.
С начала спецоперации в ДНР восстановлены 214 объектов социальной инфраструктуры. А до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 151 объект. Это больницы, школы, детские сады, учреждения культуры .
Детские учреждения и больницы - в приоритете. В ближайшее время Минздравом России будет подготовлен закон, увеличивающий финансирование медицины, а республиканские медуниверситеты вольются в общероссийскую систему образования. Так что в отремонтированные и построенные больницы придут работать молодые специалисты, подготовленные по современным стандартам. Огромные средства вкладываются в ремонт школ в ДНР - несмотря на то, что ВСУ регулярно стреляют по ним высокоточными американскими снарядами. Новые учебники, системы дистанционного обучения с использованием компьютеров - все это позволяет школьникам ДНР получать полноценное образование даже в нынешних непростых условиях. Минстроем РФ поставлена задача на 2023 год отремонтировать более миллиона квадратных метров социальных объектов на новых территориях. Это огромная цифра.
Отдельная важнейшая задача - восстановление коммунальной сферы. Из-за многолетнего недофинансирования официальным Киевом, который старательно выкачивал деньги из регионов на свое развитие, котельные, трубы, провода и электроподстанции находятся в ужасном состоянии. А тут еще и стреляют по ним артиллерийскими и реактивными снарядами каждый день.
Сейчас строители из других регионов РФ подходят к решению проблемы комплексно. Проводится большой объем работ - обследование, текущий ремонт, модернизация с применением нового оборудования и т. п.
Ведутся восстановительные работы на квартальных котельных: почти все построены еще в советское время и работают на морально и физически устаревшем и изношенном оборудовании.
Иван Трофимов.
- Даже в Донецке оборудование очень старое. Его просто опасно использовать! - говорит мастер по ремонту систем отопления Иван Трофимов. - Даже в провинциальном российском городке такого не встретишь. Меняем все потихоньку, новое привозим. Главное, отопительный сезон провести нормально, а дальше мы все приведем в порядок. Работы предстоит много. Но потом тепло будет приходить в каждый дом строго по графику.
Чтобы зима и обстрелы не заморозили города, российские строители сформировали аварийно-технические запасы.
- Резерв материалов и рабочей силы сформирован в достаточном количестве для оперативного решения вопросов и проведения всех работ, - рассказали в Минстрое России.
Там, где котельные вообще нельзя восстановить (они полностью разрушены или находятся в зоне постоянных обстрелов ВСУ), тепло подается через блочно-модульные котельные. Всего до конца года планируется смонтировать 221 такую миникотельную.
Порядка 27 тыс. частных и многоквартирных домов в новых регионах подлежат восстановлению. Они были разрушены ВСУ, которые, оставляя города и поселки, превращали их после себя в зону сплошных развалин. Но российские специалисты не зря трудятся последние девять месяцев: жилье ремонтируется.
- Системная поставка стройматериалов и отлаженная работа позволят администрациям населенных пунктов до конца года восстановить еще порядка 7 тысяч частных домов, - пообещал министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.
Ранее в ДНР восстановили 11 тысяч частных жилых домов.
Всего до конца года в республике планируется восстановить более 500 тыс. квадратов жилья всех видов. Об этом сообщает Минстрой РФ.
Кстати, в новых регионах, вошедших в состав РФ, будет реализовываться национальный проект «Жилье и городская среда», в который входит и четвертый федеральный проект «Ипотека». В 2023 году планируется разработка комплексных полноценных программ, предусматривающих замену и модернизацию инфраструктуры, коммунального хозяйства и ветхого жилья в ДНР.