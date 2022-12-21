В Луганске детям подарят 160 тысяч новогодних гостинцев

Все луганские дети до 14 лет получат к Новому году сладкие гостинцы от фабрики «Лаконд». Сейчас подарки формируют усиленными темпами, работают около 50 сотрудниц. Все должно быть готово к 15 декабря.

- Стараемся, идем по плану, потому как не успеть не имеем права! - улыбается начальник производственного цеха фабрики Светлана Сиренко.

Готовить подарки на фабрике начали в ноябре. Это уже стало традицией. Гостинцы для юных луганчан «Лаконд» готовит третий год подряд, так что все отработано до мелочей.

- Была закуплена специальная праздничная упаковка с символикой ЛНР и РФ, а также завершился процесс изготовления сладостей, которые войдут в состав наборов. Приступили к фасовке и отгрузке. Что-то развезем и силами фабрики. Раздавать подарки детям будут в школах, детсадах и интернатах, - рассказала Светлана Сиренко.

На фабрике отметили, что новогодние гостинцы составляются с учетом детских предпочтений.

- Стараемся радовать ребят. Сотрудники предприятия вкладывают душу как в процесс изготовления продукции, так и подготовку новогодних подарков. В каждом подарке у нас находится 38 наименований кондитерских изделий, в том числе 33 вида конфет: шоколадных, глазированных и неглазированных, три вида желейно-жевательных лакомств и другие сладости, - уточнила начальник цеха.