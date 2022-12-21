Стало известно, кто заменит Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева новогодней ночью

Фото: Первый канал

Как известно, в новогодней франшизе «Елки» в этом году не будет ни Ивана Урганта, ни Дмитрия Нагиева https://www.kp.ru/daily/27442/4644705/. Тоже самое и с новогодними огоньками. Первый канал обнародовал список ведущих, которые будут развлекать публику в ночь на 1 января. Опальных шоуменов там нет.

Фото: Первый канал

Зато есть протестировавшая себя в роли ведущей «Голоса» Лариса Гузеева, еще одна дебютантка — фигуристка Анна Щербакова, прекрасно проявившая себя в «Ледниковом периоде», ведущий «Трех аккордов» Максим Аверин, заменявший Александра Маслякова в КВН Валдис Пельш, ведущий «Фантастики» Вадим Галыгин, а еще Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и другие.

В этом году выпуск новогодний выпуск будет ностальгический — в эфире десятки звезд (Глюкоза, Валерия, Вячеслав Бутусов, Сергей Жуков и проч.) повторят лучшие хиты нулевых. Обещают и красочную 3D-графику.

Фото: Первый канал

Новый пул ведущих будет по традиции связывать выступления между собой и обеспечивать легкую, непринужденную атмосферу праздника воздушными остротами.

Лариса Гузеева. Фото: Первый канал

— Пусть Новый год принесет в ваши дома тепло и радость, пусть все родные и близкие будут с вами и будут здоровы, — пожелала зрителям Лариса Гузеева в преддверии праздника. — Пусть никакие 60+ вас не смущают и никак не мешают вам воплощать в жизнь свои самые смелые мечты и желания. Сияйте и вдохновляйте! Будьте здоровы, счастливы и любимы!

«Новогодняя ночь на Первом. Двадцать лет спустя», Первый, 31 декабря, 22.22