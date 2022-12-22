Чернышенко поручил разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации новых регионов до конца 2023 года

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря комплексной работе руководителей цифровой трансформации в 2022 году достигнуты показатели национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной Президентом Владимиром Путиным, а также национального проекта «Цифровая экономика».

«Мы выстроили эффективное взаимодействие с руководителями цифровой трансформации всех уровней. Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги. Среди фоивов - это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а среди регионов – Татарстан, Белгородская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Минцифры поручено представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 году. Комплексное импортозамещение промышленного ПО – это стратегическая задача на ближайший год, которую поставил перед нами Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин. Минцифры будет администрировать эту работу», - заявил вице-премьер.

Минцифры поручено представить предложения по ротации РЦТ на основе годового рейтинга до седины февраля 2023 года.

В методику оценки в 2023 году добавлен новый критерий - перевод информационных систем на платформу «ГосТех».

Напомним, по указанию Президента с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех», а для регионов – с 2024 года. Готовится Указ Президента о графике и порядке перевода.

«Работа уже идет. Еженедельно мы проводим оперштаб, на котором рассматриваем проекты органов власти по миграции на «ГосТех». В 2023 году в планах перевести на платформу информационные системы 11 субъектов и 12 федеральных ведомств. До 2024 года будет переведено 85 информационных систем ФОИВов. Это будет конец эры «лоскутных» разработок и старт строительства радикально нового государственного ИТ-ландшафта», - отметил Дмитрий Чернышенко.

«С 1 января 2023 года мы готовы жить в режиме государственного облачного оператора, который предоставляет сервисы на платформе на базе распределенных ЦОДов. Платформа также готова к расширению сервисами внешних поставщиков. За счет изменений, которые мы внесли в действующий лицензионный договор, включенное в архитектуру платформы «ГосТех» программное обеспечение доступно без ограничений всем федеральным госорганам, их подведомственным учреждениям, а также субъектам. Это позволит сделать перевод ГИС на платформу очень быстрым и обеспечить оперативный вывод новых государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса», - добавил директор ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин.

Дмитрий Чернышенко поручил разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации новых регионов до конца 2023 года

Еще одной темой совещания стал перевод социально-значимых услуг в электронный вид.

Как отметили в Минцифры, до 25 декабря в режиме онлайн должны стать доступны выпуск на материальном носителе полиса обязательного медицинского страхования, выбор или замена страховой медицинской организации, а также выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке. Всем ФОИВам поручено организовать данную работу.