Не доводи до инсульта: важные советы, как предотвратить гипертонию

Мы хотим привести несколько важных советов из книги-бестселлера врача-терапевта Иоланты Лялите

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. А самое главное, чтобы оставаться здоровым — своевременная профилактика. Терапевт Иоланта Лялите рассказывает, как бороться с «тихим убийцей»

Считается, что 7 апреля 1948 года родилась Всемирная организация здравоохранения (в этот день был подписан устав организации). Через два года было решено в этот день отмечать Всемирный день здоровья. В этот день проводится множество акций, конференций, где затрагивают вопросы здоровья и долголетия, всего, что влияет на нашу жизнь. Это наше здоровье и долголетие.

В поликлиниках, даже частных, можно бесплатно сдать необходимые анализы, измерить давление, проверить уровень сахара в крови, получить важную информацию о том, как не допустить появления и развития многих заболеваний.

А мы хотим привести несколько важных советов из книги-бестселлера врача-терапевта Иоланты Лялите «У меня есть сердце. Как продлить срок службы сердца и сосудов» (издательство «Комсомольская правда»).

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Все знают, что гипертония вызывает повреждение сосудов. Чем это может грозить, кроме инфаркта и инсульта? В нашем организме есть сосуды крупные и мелкие. Есть более крепкие и более нежные. И при любой избыточной нагрузке страдают в первую очередь самые нежные: сосуды почек, мозга, глаз. И, конечно, сердце, которое вынуждено без остановок качать кровь под излишним давлением.

«Хочу обратить внимание молодых пациентов на то, что постоянное повышение давления на сосуды мозга приводит к ухудшению памяти, бессоннице, депрессии, головной боли, раздражительности, хронической ишемии», — предупреждает Иоланта Лялите.

Важные советы, как предотвратить гипертонию

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ: 10 ПРАВИЛ

Очень важно контролировать артериальное давление, если хотя бы один раз оно было у вас повышенным. И самое главное — делать это нужно правильно.

1. Приобретайте тонометры, измеряющие давление на плече, а не на запястье (у них посредственная точность).

2. Тучным людям требуется приобрести отдельно манжету большего размера, так как ее внутренняя камера меньше, чем наружная текстильная оболочка, и длины стандартной манжеты недостаточно для точного измерения давления.

3. За полчаса до измерения АД исключите физическую нагрузку, курение, употребление кофеинсодержащих напитков, психоэмоциональные стрессы.

4. Накладывайте пневмоманжету таким образом, чтобы ее нижний край находился на два пальца выше локтевого сгиба.

5. Следите, чтобы локтевой сгиб при измерении АД находился на уровне сердца.

6. Убедитесь в правильности измерений, повторно проверив давление через 2 минуты. Если оно отличается, измерьте его в третий раз и высчитайте средний показатель.

7. Периодически измеряйте давление на обеих руках. Если оно разнится более чем на 30 мм рт. ст., это повод обратиться к врачу для исключения поражения подключичной или плечевой артерии!

8. При измерении АД с помощью механического тонометра ориентируйтесь на тоны (стук) в фонендоскопе, а не на движения стрелки на приборе.

9. При длительном использовании проводите поверку тонометра, так как со временем точность может снижаться (если манжета стала слабеть, лучше ее заменить).

10. Берите свой тонометр на прием к врачу, где вы сможете сверить его показатели с тонометром в поликлинике.

Если вы гипертоник, то обязательно заведите дневник, куда нужно записывать утреннее и вечернее давление. Отмечайте, из-за чего могли случаться скачки (понервничали, поели соленое и т. д.).

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ ГИПЕРТОНИИ

Гипертоническая болезнь зачастую семейный недуг. Вполне реально, что вы унаследуете гипертонию от своих родителей-гипертоников. На наследственность, увы, влиять мы не в силах. Но есть факторы, поддающиеся контролю. Об этих эффективных методах снижения давления без таблеток говорят как ВОЗ, так и все врачи:

* Регулярная физическая активность (хотя бы прогулки не менее 40 минут в день).

* Стремитесь к правильному питанию, отказавшись от сладкого, жирного, фастфуда.

* Употребляйте как можно меньше соли (норма ВОЗ — 5 мг, то есть одна чайная ложка соли в день).

* Контролируйте важные показатели крови: сахар, холестерин.

* Откажитесь от вредных привычек (курение, избыточное потребление алкоголя).

* Постарайтесь снизить массу тела (при правильной физической нагрузке и правильном питании это реально).