Стратегия будущего: в Дальневосточном федеральном университете состоялся день открытых дверей

В крупнейшем вузе Дальнего Востока состоялся день открытых дверей Фото: Вадим ПОПОВ

В субботу, 1 апреля, в Дальневосточном федеральном университете состоялся день открытых дверей. Впервые с 2020 года, после «удаленки», вуз встретил школьников и их родителей в формате оффлайн. Преподаватели кафедр, студенты старших курсов, аспиранты и научные сотрудники подготовили для будущих абитуриентов насыщенную программу с конкурсами, подарками, открытыми столами и профориентационными выступлениями.

По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, кампус университета — это небольшой городок, в котором постоянно кипит жизнь, трудятся студенты и преподаватели. Ректор отметил, что вуз способен не только выпускать высококвалифицированных специалистов, но и обеспечивать их достойной и востребованной работой. Так, объединяя усилия между наукой и производством, ДВФУ открыл Передовую инженерную школу – Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем.

Ректор ДВФУ Борис Коробец Фото: Вадим ПОПОВ

- Партнеры ПИШ максимально вовлечены в образовательный процесс подготовки будущих специалистов. Преподаватели и студенты занимаются исследованиями совместно со специалистами высокотехнологичных предприятий Дальнего Востока в составе мультидисциплинарных научно-технологических проектов. Институт ориентирован на решение задач в области продовольственной безопасности и технологической независимости страны, а также на формирование центра компетенций федерального уровня по работе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Преподаватели-практики Института, с которыми студенты обсуждают профессиональные вопросы, уже завтра могут рекомендовать их работодателям. Они заинтересованы в подготовке специалистов непосредственно под нужды реального сектора экономики.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Несколько активных площадок ПИШ расположились в корпусах университета. На первом стенде, пожалуй, главном в день открытых дверей, для абитуриентов отгремел «Фестиваль биотехнологических профессий». Для гостей мероприятия проходили стендапы молодых ученых и студентов старших курсов. Они проводили технологические и химические опыты, в том числе в VR-формате, моделировали «вживую» как элементы биотехнологических процессов, так и экспертную оценку фальсификации составов продуктов биотехнологий прямо на глазах у школьников, рассказывая о специфике направлений подготовки и программ, об организации проектного обучения в ПИШ. На других площадках проводились мастер-классы и бизнес-игры со школьниками.

У абитуриентов была возможность поучаствовать в технологических и химических опытах Фото: Вадим ПОПОВ

Первая тема фестиваля, связанная с биотехнологиями, погрузила участников в мир бактерий. Полезные свойства микроорганизмов, синтезирующих витамины, раскрыл Егор Рочин. Сегодня он работает главным технологом ООО «Арника» и инженером-исследователем в R&D центре компании, являясь молодым преподавателем базовой кафедры ПИШ. Несколько лет назад Егор окончил в ДВФУ программу бакалавриата «Товароведение», благодаря вузу прошел обучение по обмену в Японии и побывал с докладом о своих студенческих исследованиях и разработках в Бразилии на саммите БРИКС. Будучи магистрантом биоэкономической программы университета выиграл 2-х месячную стажировку в биотехнологических компаниях Китая, предоставленную базовым партнёром ПИШ — ООО «Арника». Сейчас успешно совмещает основную работу в компании в роли топ-менеджера и преподавателя с обучением в биотехнологической программе аспирантуры ПИШ.

Директор ПИШ, генеральный директор Научно-производственной Группы компаний «Арника» Людмила Текутьева рассказала, что до пандемии коронавируса студенты регулярно стажировались на крупных предприятиях стран АТР, включая производственные биотехнологические компании Китая. По ее словам, сейчас, когда торговые отношения между РФ и Поднебесной вновь набирают стратегические обороты, учащиеся могут рассчитывать на поездки за рубеж как в университеты, так и в высокотехнологичные компании.

На фото Людмила Текутьева Фото: Вадим ПОПОВ

- Наша школа активно работает с индустриальными партнерами не только из ДФО, но и центральных регионов РФ. В соответствии с их запросами, студенты проходят в этих организациях стажировки и практики, после чего зачастую получают предложения по трудоустройству. Также ПИШ активно занимается научными работами по заказу крупных предприятий, когда поступает заказ на какую-то разработку, мы с научными партнерами, студентами и специалистами компаний-заказчиков совместно реализуем его в виде Научного проекта ПИШ.

Более подробно дополнила эти слова заместитель руководителя R&D центра НПГК «Арника», и.о. декана факультета биоэкономики и биобезопасности ПИШ Анна Подволоцкая:

- Стажировки у индустриальных партнеров нашего Института — это не только поиск будущего рабочего места, но и полное погружение в специальность при сопровождении опытного наставника от компании. В процессе стажировки студенты могут как получить современные профессиональные знания и навыки, так и понять для себя — подходит им эта профессия или нет. Мы предоставляем возможность попробовать: надеть халат специалиста-разработчика, учёного, костюм инженера, технолога или эксперта. Также можно рассчитывать на оплату своего труда либо на достойную стипендию на время стажировки за счёт средств Федерального проекта «Передовые инженерные школы». Кстати говоря, в мае этого года 15 студентов ПИШ, выигравших месячную стажировку у партнёра, получат стипендию в размере 24 916 руб. каждый. Партнёр, в свою очередь, обеспечит зарплату наставника и необходимые расходы на предприятии для качественного проведения стажировки.

На фото Анна Подволоцкая Фото: Вадим ПОПОВ

- Мы находим общий язык не только с бизнесом, но и с коллегами из научных и образовательных центров региона и страны. Мы регулярно проводим ярмарку проектов, в каждом из которых, помимо специалистов и учёных, работает от четырех до пяти студентов. Учащиеся ПИШ могут посещать «Сириус» или «Сколково» — то есть те образовательные центры, где есть возможность получить дополнительные компетенции в интересующем их направлении.

ПОРА ПОСТУПАТЬ

В 2023 году ПИШ объявит набор на 5 направлений подготовки (это 6 программ бакалавриата и 1 программа специалитета), на 7 направлений подготовки магистратуры (включают 11 программ) и 5 программ аспирантуры, на которые в ПИШ суммарно выделено государством более 200 бюджетных мест.

Кроме того, уже стартовал набор на программы дополнительного профессионального образования. Всего до конца 2023 года мы проведём повышение квалификации и переподготовку по 14-ти новым программам ДПО, которые будут доступны для студентов школы на бесплатной основе за счёт средств Федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Поступил в ПИШ — поступил правильно: специалисты Передовой инженерной школы ДВФУ рассказали, почему за биотехнологиями — будущее Фото: Вадим ПОПОВ

- ПИШ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ стала одной из 30 передовых инженерных школ страны, созданных в рамках федерального проекта. По разным специализациям компетенции, которые накоплены и реализовались на протяжении многих лет в нашем вузе и его предшественниках, связаны с контролем и международными системами качества, экспертизой, генной инженерией, пищевой и биологической инженерией, промышленными, агро- и экобиотехнологиями, а также с прикладной информатикой (биоинформатикой). Нам удалось объединить в комплексе эти знания и направления для подготовки как многопрофильных, так и узкопрофильных специалистов, - сказала Людмила Текутьева.

Разработки ПИШ сопровождают передовые научно-исследовательские институты. Несколько совместных проектов можно увидеть на стендах школы. Например, кормовые добавки на основе морских микроводорослей для питания гидробионтов создаются совместно с учеными и аспирантами ДВФУ и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

В регионе основной спрос сегодня приходится на различных специалистов для пищевой и перерабатывающей промышленности, которая, по словам Людмилы Текутьевой, продолжает активно развиваться, выходить на экспортные мировые рынки стран АТР и, конечно, нуждается в новых кадрах.

Также одним из важнейших для России является сектор промышленных биотехнологий, отвечающий за импортозамещение в производстве сложных веществ: витаминов, аминокислот, ферментов, пробиотиков и антибиотиков, который сейчас на уровне передовых мировых корпораций и концернов (Швейцарии, Германии, Франции, США, Японии и Китая) развивается партнёром ПИШ на Дальнем Востоке в специальной свободной экономической зоне ТОР «Надеждинская» в созданном Агробиоэкономическом Кластере высокотехнологичных биотехнологических производств. Задача ПИШ — разрабатывать совместно новые биотехнологические продукты и решения, готовить специалистов и наращивать вместе с партнёром производство этих препаратов внутри России.

Заместитель директора по учебной работе Института Владимир Лях Фото: Вадим ПОПОВ

Как отметил заместитель директора по учебной работе Института Владимир Лях, в 2023 году для выпускников школ открыто по направлению «Биотехнология» на бакалавриат 50 бюджетных мест по трем образовательным программам. Еще 20 бюджетных мест доступно на направление «Товароведение» (программа «Таможенная экспертиза во внешнеэкономической деятельности»). На оба направления принимают заявления после вступительных экзаменов: на первое необходимо сдать, помимо обязательных, один предмет на выбор — физику, химию, биологию, иностранный язык или информатику; на второе направление — один из предметов на выбор — обществознание, иностранный язык, информатику, историю или географию. Также 10 бюджетных мест выделены на программу бакалавриата по направлению «Управление качеством» — поступление предполагает тот же набор предметов на выбор, который необходим на программы направления «Биотехнология». Из обязательных дисциплин, которые необходимо сдать абитуриенту, — русский язык и математика (профильная).

Платный набор ведется на все программы и направления подготовки ПИШ, в том числе и на программу бакалавриата «Технология и управление в секторе HoReCa» и программу специалитета «Генная клеточная инженерия».

Юле 17 лет, она из Уссурийска и хочет в будущем открыть свой бизнес, поэтому решила погрузиться в тему Индустрии питания.

- Я хочу поступить в ДВФУ, потому что нашла здесь очень интересное направление, связанное с ресторанным бизнесом, — HoReCa (организация и оказание услуг питания в сфере гостеприимства). Набор по нему начался в этом году. В мае я буду сдавать ЕГЭ и рассчитываю дальше учиться именно здесь.

Юлю мы еще несколько раз встретили на разных локациях, ведь посмотреть действительно было на что. В корпусе «М» на площадке ПИШ она, например, приняла участие в гастрономическом интенсиве. Там преподаватели и студенты-старшекурсники ПИШ подготовили для абитуриентов мастер-класс по приготовлению аппетайзеров (небольших фуршетных закусок), имбирных пряников и маффинов с творожной начинкой. Руководил процессом бренд-шеф проекта «Здоровая кухня Приморья» и победитель конкурса поваров Валерий Андрюков, обучающийся в магистратуре ПИШ. В этом году Базовая кафедра «Пищевой и клеточной инженерии» для реализации своих образовательных программ получила новые помещения с высокотехнологичным оборудованием в корпусе 5G, где будут размещены и учебные лаборатории и классы, открыто новое современное кафе, в том числе и для программы НоReCa.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Сейчас в ПИШ учится около 300 студентов разных программ и уровней подготовки. В этом году школа планирует увеличить контингент обучающихся до 500 человек, набрав более 100 бакалавров, более 100 магистрантов и более 10 человек в аспирантуру. К 2026 году число обучающихся в ПИШ вырастет до 1000 человек.

Для выпускников школ открыто 70 бюджетных мест по двум образовательным программам Фото: Вадим ПОПОВ

Студент третьего курса Илья Писарев через несколько лет намерен получить степень магистра. Ему 21, он учится по направлению «Биотехнология». Он рассказал, что в прошлые годы учащиеся в основном получали теоретические знания. С образованием ПИШ акцент учебы сместился в сторону практики, став более полезным и взвешенным.

- В нашей школе есть большие возможности реализовать себя. Мы можем практиковаться на высокотехнологичных производствах в научном центре «Арника», в компании «Ратимир», «Доброфлот» «Корякморепродукт», «Российский экспортный центр» и многих других, можем строить карьеру в экспертных организациях или госструктурах, например, в Роспотребнадзоре. Благодаря полученным знаниям я хочу улучшать здоровье людей. В конце обучения я точно решил — отправлюсь на производство витаминов и биологически активных добавок в «Арнику».

Подытоживая слова Ильи, и.о. декана Факультета промышленных биотехнологий и биоинженерии Василий Цыганков подчеркнул, что ДВФУ всегда был одним из российских лидеров в области пищевых наук и биотехнологических профессий. Выход ДВФУ на лидирующие позиции в биоинженерных науках за последнее десятилетие удалось достичь, воплотив в промышленный сектор экономики передовые достижения мирового уровня и сформировав новые компетенции за счёт международного партнёрства, кооперации с высокотехнологичным наукоёмким российским бизнесом и российской наукой.

- Мы создали Институт на сильной базе ДВФУ благодаря поддержке Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Мы переформатировали образовательные программы, интегрировав реальные технологические и научные проекты в образовательный процесс, а также увеличив число преподавателей-практиков из топ-менеджеров и бизнес-управленцев. Мы увеличиваем число собственных образовательных пространств для практической подготовки студентов и активно используем площадки индустриальных и научных партнёров ПИШ. Поэтому сейчас в Институте объединены огромные образовательные, научные и производственные ресурсы, которые направлены на реализацию процесса подготовки специалистов, имеющих современные передовые компетенции, — очень нужные и востребованные для обеспечения продовольственной безопасности и технологической независимости нашей страны.

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