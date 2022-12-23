Надежда Артамонова: «Мамины рецепты придают мне сил!»

Именно о семейных традициях, о домашней кухне мы и поговорили с Надеждой Фото: Личный архив

Блогера Надежду Артамонову особо представлять не надо. У нее множество поклонников, с большим интересом следящих в сети за ее творчеством. Недавно вместе со своей мамой Анной Комаровой Надежда выпустила книгу кулинарных рецептов, в которой каждая хозяйка найдет массу полезной информации и рецептов. Издание получилось по-настоящему семейным, теплым. Именно о семейных традициях, о домашней кухне мы и поговорили с Надеждой.

ДОМАШНЯЯ КУХНЯ - ЭТО РЕЦЕПТЫ «ПО НАСЛЕДСТВУ»

- Надежда, вы выпустили вместе со своей мамой Анной Сергеевной книгу «Мама готовит дома». А что для вас значит понятие «домашняя кухня»?

- Этот термин используют часто кафе и рестораны. Говоря, что у них «домашняя кухня», они имеют в виду общепринятые рецепты в этом регионе, приготовленные из качественных продуктов, как для себя, с правильными пропорциями, без экономии дорогих ингредиентов.

Но для меня это понятие несколько больше и глубже. Домашняя кухня, на мой взгляд, это история про рецепты конкретной семьи. Ведь она в каждой семье особенная и формируется, будто бы наслаиваясь, учитывая опыт предков. Мы берем опыт наших прабабушек, бабушек, рецепты, которые передаются от мамы к дочери. Домашняя кухня - это про тепло, про руки, про уют, заботу и опыт поколений. Мы сейчас живем в такое время, когда можем разнообразить домашнюю кухню чужими рецептами. Это невероятно! Я всегда с трепетом читаю рецепты других семей. Именно поэтому мне нравятся не безличные рецепты в интернете, а кулинарные книги блогеров. Ведь я вижу эту семью, наблюдаю за ней. Для меня большая радость и честь, что я могу частичку их опыта добавить в свою семью и выбрать рецепты, которые потом будут также передаваться из поколения в поколение.

- У вас очень крепкие семейные связи, судя по тому, как вы часто обращаетесь к маме. Что, как вы считаете, на это повлияло?

- Мне кажется, на это повлиял мамин исключительный подход к нашему с сестрой воспитанию. Она всегда была рядом, всегда помогала, но при этом никогда жестко не настаивала на своем и не давала непрошеных советов. Это чувство и свободы, и присутствия, даже не в физическом плане, а в эмоциональном, надежного плеча рядом - это удивительно! Маме удалось заложить в нас теплоту и привязанность к ней. Это касается не только отношений со мной и моей младшей сестрой Варварой, но также и с внуками, с моим мужем Димой и супругом моей сестры Олегом. Это распространяется на нас всех. Мы чувствуем большую заботу без чувства вины, без чувства чрезмерной привязанности и долга, что ты должен послушать старшего. Сейчас я часто анализирую те случаи из детства, когда мама давала нам право выбора. Понимаю, как это было непросто для нее. И очень хочу так же подходить к воспитанию своих детей.

«ЗА КУЛИНАРНЫЕ ПРОВАЛЫ МАМА НЕ РУГАЛА»

- Готовили ли вы в детстве вместе? Что больше всего нравилось есть в те юные годы? Изменились ли вкусы с годами?

- Да, мы вместе готовили очень часто. Более того, мама поощряла мои эксперименты. Я с пятого класса спокойно могла что-то испечь. Нередко мы это делали с подружками. Находили рецепты сложных тортиков и принимались за дело, приводя всю кухню в умопомрачительное состояние. Но мама никогда не ругала, просила просто тщательно убирать за собой. Она не жалела продуктов и не злилась, если что-то пришлось выбросить. Хотя я росла в сложное время, в 90-е, и нашей семье довольно долго было тяжело. Так что каждые 300 граммов испорченной муки были существенным расходом для нашей семьи. Но мама понимала: если запрещать, можно отбить всякое желание готовить. А без экспериментов на этом пути ничего не получится.

Когда я поступила в университет, мне было 16 лет, я умела готовить почти все: от простых запеканок до сложных блюд. Думаю, это мамина заслуга. Она никогда не заставляла, но всегда подогревала интерес и давала простор фантазии, волю действиям. Это сыграло решающую роль в моем отношении к готовке. Я не воспринимаю ее как обязаловку, но как эксперимент, творчество, процесс передачи тепла, уюта и любви тем, кто будет есть эту еду.

Что же касается моих предпочтений, то они с детства изменились несильно. Тогда я не ела рыбу ни в каком формате, кроме селедки. Сейчас ем с удовольствием и обожаю мамин пирог чизкейк со шпинатом и рыбой. Он невероятный. Кстати, рецепт есть в нашей кулинарной книге, и я рекомендую приготовить его первым, всем, кто ее приобретет.

Я все так же люблю мамины котлеты, пироги, блинчики. Готовлю их по маминым рецептам. Это, кстати, своего рода антидепрессант: когда сложные времена, апатия, выгорание, я готовлю что-то по маминым рецептам - и это придает мне сил.

«КАВКАЗСКУЮ КУХНЮ ОБОЖАЮ»

- Вы живете на юге России. Именно там самая яркая и вкусная кухня. Какое блюдо больше нравится лично вам?

- Мы уже переехали в Москву. Живем своей маленькой семьей - я, муж и трое наших детей. До этого мы 12 лет жили в Краснодаре, а родилась я в Пятигорске. Кухня Кавказа, конечно, невероятная. У нас в книге тоже есть рецепты, которые можно причислить к кавказской кухне, конечно, они в авторской интерпретации. Я обожаю кавказскую кухню. Мне нравится, что в ней много овощей, мяса, она насыщена вкусом. Очень люблю не только общекавказскую, южную, но и отдельных народов Кавказа. Я на этом выросла. Наш переезд в Москву не повлиял на наши пищевые привычки. Мы готовим все те же блюда и балуем свою семью.

- У вас подрастают ребятишки. Какие главные принципы вы используете в их питании?

- Самый главный принцип с момента введения прикорма - это общий стол. Что ребенку нравится, то он и ест, конечно, исключая очень соленое и острое. Но такой еды немного в нашем рационе. Важно также, чтобы был баланс белков, жиров и углеводов. Я не заморачиваюсь и контролирую это на глаз. Иногда бывает, что дети без конца просят макарон, тогда обязательно делаю овощную или фруктовую тарелку. Стараюсь необычно преподносить - в цветных стаканчиках, на палочках, чтобы они с удовольствием съели. Еще важный принцип - не заставлять. Расстройство пищевого поведения сложно вылечить. У нас нет правила чистой тарелки. Мы с детьми всегда договариваемся, что будем готовить. Это тоже сближает: ребенок понимает, что у него есть право голоса. Ну еще и момент ответственности. Если ребенок попросил рулетики из кабачков, то потом у меня есть железный аргумент: ты сам хотел. Он придумывает, какой ему нужен соус, и съедает.

ГОТОВИТЬ С ДЕТЬМИ ДОЛГО, НО ВЕСЕЛО

- Готовить самой и готовить в компании - что вам больше по душе?

- Это совершенно разные процессы. Я все люблю. Готовка в одиночестве - медитативный процесс. Можно поразмышлять, подумать или отдохнуть, послушать музыку, посмотреть сериал, на который не было времени.

Готовка семьей - теплая традиция. Однако этот процесс гораздо более грязный, длительный. Но оно того стоит, поверьте. Если понимаю, что есть запас времени, чтобы дать детям поковыряться в муке или нарезать овощи, мы все делаем вместе.

- Надежда, скажите, помните ли вы свою самую большую… кулинарную неудачу? И можете ли теперь на глаз понять, удачным ли будет предложенный кем-то рецепт? Как вообще рецепты попадают к вам?

- Учась в пятом классе, решила приготовить печенье для своей новой классной руководительницы. Духовку побоялась включать и приготовила в микроволновке. Получились настоящие камни, об это печенье можно было сломать зубы! Случались и другие неудачи, но ведь, повторюсь, кулинария - это творчество. Я не расстраиваюсь, если что-то не получается. А вот мама огорчается. Она думает, что все по десять раз отрабатывают рецепт, как она. А ведь бывает так, что кто-то что-то неточно запишет или забудет написать. Она расстраивается, что испорчены продукты и потрачено время. Но я всегда в таких ситуациях стараюсь прийти на помощь.

Когда я читаю рецепт, сразу представляю в голове весь процесс приготовления. У меня очень хорошая фантазия. Я понимаю, какие вкусовые сочетания я люблю и что получится, если я приготовлю блюдо по рецепту. Благодаря этому анализу у меня практически не бывает таких промахов.

Рецепты же к нам попадают по-разному. Я уже сказала, что люблю читать блогеров. Раньше часто пользовалась советской кулинарной книгой. Мы с супругом много путешествовали и тесно взаимодействовали с различными ресторанами, в том числе мишленовскими, с поварами, также отмеченными звездами Мишлен. И мне удавалось подглядеть либо разузнать какие-то секреты. Некоторые из них мы без утайки добавили в нашу с мамой книгу.

Я люблю пробовать еду, а потом разгадывать, как она приготовлена. Не спрашивать рецепт, а самой дойти до того, как все это приготовить. Это тоже творчество!

- Как вы считаете, домашняя еда, семейные трапезы важны, или это уже можно считать анахронизмом?

- Это бесконечно важно! Это бесплатное и незатратное времяпрепровождение вместе, это классные эмоции и это без слов помогает донести, что готовка - труд. Многие женщины говорят: не надо мне помогать, я сама, а потом выгорают. А тут домашние видят, что это потраченное время, труд, что от этого тоже устаешь. А тут все при деле. Я думаю, что готовка - это не исключительно женская работа. Зачастую мужчины готовят вкуснее. Наверное, потому что они смелее в чем-то? Совместные трапезы и готовку надо обязательно практиковать в семье.

- Какой прием пищи, с вашей точки зрения, самый важный?

- Ужин. Это время, когда мы все собираемся вместе, общаемся, что-то обсуждаем. Хотя диетологи говорят, что самый важный прием пищи - завтрак. Но я ведь смотрю больше с точки зрения ментального здоровья.