«Мужчины в ИТ придут сами собой, а девушкам нужна помощь. Мы за баланс»: почему цифровые компании – работа мечты для женщин?

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мир живет стереотипами: трава – зеленая, вода – мокрая, информационные технологии – работа для мужчин. Хотя это может быть далеко не так… Например, работодатели в ИТ все чаще признаются, что при найме обращают внимание не столько на пол кандидата, сколько на его квалификацию. В результате доля женщин в отрасли выросла до 22,3%. Как государство помогает девушкам войти в новую для них сферу деятельности?

ДЕФИЦИТ КАДРОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА

«Подводя предварительные итоги года, скажу, что он был одним из самых активных в ассоциации, в чем несомненная заслуга замечательных сопредседательниц, которые возглавляют эту площадку, - отметил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. - Здорово, что мы ушли от соблазна тему облегчить, говорить исключительно о каких-то лирических вещах. Говорим о серьезном, о том, как пробивать «потолки», как на уровне менеджмента и управления менять процедуры, чтобы больше профессий становились доступными для представительниц прекрасного пола. Одна из таких сфер, которая еще недавно считалась исключительно мужской – это сфера ИТ – благополучно открылась для девушек».

Алла Соколова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Об актуальности поднятой темы и серьезных изменениях в обществе в этой связи упомянула Алла Соколова: «Технологии прочно вошли в нашу жизнь. Мы наблюдаем стирание географических и гендерных границ, все больше важных ролей сегодня – за женщинами. Но, к сожалению, около 41% из них покидают IT-должности из-за нелояльности коллег». Эксперт отметила, что дискриминации в профессии становится меньше, но процент женщин в IT по-прежнему низкий. А ведь сегодня в них особенно нуждаются – «ведь около 30% наших IT-специалистов за последние месяцы покинули страну».

Анжелива Сулхаева Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сфера ИТ в России сейчас испытывает дефицит кадров, отметила сопредседатель Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров, заместитель гендиректора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева. Работодатели готовы нанимать девушек-программистов, аналитиков, дизайнеров, но часто не могут их найти. Почему? Похоже, определенные клише мы несем в себе с детства…

НЕТ РОЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Опросы аналитического центра НАФИ показали, что родители-россияне работу в цифровой сфере в три раза чаще рекомендуют сыновьям, чем дочерям. В результате девушки карьеру в цифровой сфере выбирают вдвое реже, чем юноши. До конца учебы и трудоустройства в сфере STEM доходят вдвое меньше девушек, чем поступали. И вообще, 72% опрошенных считают, что главное предназначение женщины – быть матерью и хорошей хозяйкой; 32% россиян убеждены, что женщина должна выбирать между карьерой и семьей.

«Ключевая проблема – женщины в России не ассоциируются с успехом. Мы предлагали людям назвать самые известные личности в нашей стране: 83% - это мужские имена; женских, соответственно, - 17%. И самая маленькая доля женщин – всего 1% - в сфере цифровой экономики. О чем это говорит? Нет ролевых моделей, нет примеров», - сообщила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Гузелия Имаева Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Впечатление от социологического исследования, будто Россия застряла в 19 веке, но это не так. Тот же опрос показывает, что в сфере цифровых технологий работает 15% населения страны, причем из них 52% - это женщины. Курьез в том, что чаще они трудятся продавцами, менеджерами и операторами, а вот среди ИТ-специалистов и системных администраторов их на самом деле значительно меньше, чем мужчин.

И добавим еще оптимизма. На самом деле все российское общество независимо от пола заявляет о примерно равном желании учиться информационными технологиями в личных или профессиональных целях: среди женщин таких 66%, среди мужчин 67%.

Как решить задачу? Аналитический центр НАФИ предлагает целый комплекс мер. Требуется популяризация занятости женщин в ИТ (нужны яркие примеры и ролевые модели), адресные образовательные программы для девочек и девушек, развитие быстрых инструментов для переквалификации женщин, потерявших работу, адаптированные и гибкие форматы образования, а также помощь с получением цифровых устройств на период обучения.

ВЫСОКИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ЗАРАБОТОК

Причем, часть решений уже воплощается в жизнь. Например, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», которую учредили почти три десятка самых продвинутых в информационных технологиях отечественные компании, включая Яндекс, Сбер, Wildberries, Ozon и Газпром, развивает проект массовой популяризации среди женщин «Иди в ИТ».

Сегодня ИТ- это возможность удаленной работы и гибкого графика, высокие востребованность и заработок, а также низкая степень гендерных рисков (никого не волнует как ты выглядишь, как часто болеют твои дети, собираешься ли еще в декретный отпуск; дополнительный бонус - никакого харрасмента!). Добавьте льготную ипотеку для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, гранты на поддержку студенческих стартап-проектов и поддержку проектов с применением искусственного интеллекта – и перед нами работа мечты!

Юлия Горячкина Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Мужчины в ИТ придут сами собой, а девушкам нужна помощь, - убеждена директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. - При этом мужскую аудиторию хочу предупредить, что мы не про феминизм, хотя все чаще слышим: «Женщины опять собрались и начали топить за свои права». Это не правда - мы за баланс».

В рамках проекта «Приди в ИТ» АНО «Цифровая экономика» вместе с Минцифры России планирует формировать стратегию повышения цифровой грамотности у девочек и женщин.

ДЕТСКИЙ САД В ОФИСЕ

«Бизнес совершенно не смотрит - женщина или мужчина устраивается на работу. Нам катастрофически не хватает специалистов независимо от пола, - призналась Оксана Воробьева, генеральный директор компании MTS Digital. – Дефицит просто так не преодолеть. Поэтому мы поддерживаем и проект «Иди в ИТ», и развиваем собственный проект - МТС.ТЕТА. Для этого идем не только в университеты, но и в школы».

Оксана Воробьева Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

МТС бесплатно обучает всех желающих по тем специальностям, которые необходимы компании. Обучающие курсы, как правило, кандидаты проходят в соотношении 30/70 в пользу мужчин. Примерно в такой же пропорции переходят в компанию. Что позволяет женской части коллектива расти – сейчас они составляют 28% компании. Причем, среди продакт-менеджеров доля женщин достигает 50%.

«Мы мало видим женщин в искусственном интеллекте или бигдате, где повышенные требования к математическому складу ума и знанию сложных алгоритмов. При этом в той же бигдате рост количества женщин у нас очень большой. Модели у них получаются не хуже, чем у мужчин, главное взять на себя эту ответственность и попробовать. Понять, что вы не хуже, а бывает и реально лучше», - советует представитель МТС.

Наталья Краснобаева Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Причем, замечено, что повышение доли женщин среди управленцев благотворно сказывается на успешности предприятия. Гендиректор «Хоппер ИТ» Наталья Краснобаева сообщила, что сейчас доля женщин среди топ-менеджеров в ее компании достигла 50%, ходя еще несколько лет назад замами у нее трудились исключительно мужчины. С тех пор эффективность предприятия выросла в 10 раз.

«В этом году произошел очень большой толчок восприятия женщин в плане «я могу, я хочу, и мне можно». Теперь его нужно поддерживать, «поливать», - отмечает руководитель компании.

Причем, разделять семью и работу не нужно - их можно успешно совмещать. Да и в офисе (если нет возможности работать из дома) можно обустроиться так, чтобы было на самом деле удобно. В том же «Хоппер ИТ» каждый сотрудник за успехи в работе может накопить виртуальные монеты, которые позволят обзавестись индивидуальным креслом, компьютером в «девочковых» цветах или даже показаться на машине директора (правда, желающих проехаться в машине начальника пока не нашлось). Нет возможности оставить ребенка в детском саду? Приводи с собой – в фирме есть специальная зона, где ребенок может играть. Сейчас компания на пути регулярного привлечения няни. То же самое касается и мужчин: жена уехала в командировку – бери ребенка с собой на работу…

КОМПЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Складывается ощущение, что все российские цифровые компании активно расширяются.

«К 2025 году «Гринатом» планирует нанять еще порядка 5000 ИТ-сотрудников. Именно ИТ. Причем, это не замещение существующих, а расширение и увеличение штата, - акцентирует наше внимание директор проектов по направлениям цифровизации компании «Гринатом» («дочка» Росатома), председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКППОО) Рената Абдулина. – Конечно, здесь важны компетенции и квалификация. Чтобы получить лучших ИТ-специалистов в компанию у нас построена большая работа с вузами. Не только у «Гриантома», а в целом у Росатома есть цела программа «Развитие ИТ-бренда работодателя», где одно из направлений – открытие digital-центров в вузах. Это те пространства, которые опять-таки позволяют человеку, идущему в ИТ, почувствовать там себя комфортно».

Рената Абдулина Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мы все еще не убедили девушек связать свою жизнь с цифровыми технологиями? Тогда приведем главный «аргумент».

«Это же ИТ, там столько мужчин! Девчонки, приходите», - под дружный смех женщин-управленцев напомнила Юлия Горячкина.