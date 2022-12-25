В России предложили объявить праздничным днем 30 декабря

Столетие образования СССР предлагают сделать праздничной датой Фото: Олег ЗОЛОТО

…- Товарищ генеральный секретарь, ваш однопартиец Николай Рыжков, экс-премьер СССР, сенатор, - с трибуны Совета Федерации предложил объявить праздничным днем 30 декабря – день образования СССР. Но вы пока никак это не прокомментировали.

- Прежде всего, хочу поблагодарить Николая Ивановича, поздравить его с Новым годом, пожелать ему здоровья и успехов.

Но это предложение давно витает в воздухе. Думаю, было бы абсолютно законно принять это решение.

Прежде всего, потому, что СССР как государство – преемник российской державы - спас нашу тысячелетнюю государственность.

Ведь Российскую империю безжалостно спалили в Первой мировой войне…

Хотя нам нечего было в ней делать. Схватились западные колониалисты за передел мира между собой. Не надо было лезть в эту мясорубку. Тем не менее, втянули и спалили.

Правда, вместе с Российской империей сгорели еще три – Германская, Австро-Венгерская и Оттоманская.

Но восстановили в новой форме – в форме СССР – только нашу.

Родилась новая государственность - на основе труда, справедливости, дружбы народов, а не на основе национализма или имперских амбиций.

И - мирно на съезде собрались, приняли решение, которое позволило создать самое крупное, самое образованное, самое сильное, самое победное, самое космическое государство в мире.

И отметить столетие образования СССР, сделать эту дату абсолютно праздничной - вполне закономерно.

Поэтому, благодарим Николая Ивановича и будем активно поддерживать эту идею.

- А вы как теперь будете добиваться такого решения - станете президенту Путину звонить по мобильнику, что ли? (Зюганов утверждает, что у него есть номер мобильного телефона главы государства.)

- Нет, звонить не будем. Мы подготовили обращение.

И, кстати, сейчас как раз завершаем целый цикл праздничных мероприятий. Юрий Вячеславович Афонин у вас подробно об этом рассказал. (В программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская Правда» . - А.Г.)

Мы приняли специальное постановление на пленуме, подготовлена была расширенная программа, она в себя включала проведение торжественных заседаний по всей стране – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Ставрополья, - везде прошли.

Я должен поблагодарить руководителей многих регионов - откликнулись.

Мы в Колонном зале в Москве провели торжество в честь 100-летия СССР, ансамбль имени Александрова дал выдающийся концерт.

Я выезжал в Ленинград (Санкт-Петербург. - А.Г.), у меня там прошла встреча с губернатором Бегловым, потом - с профсоюзным активом.

И в детско-юношеском театре был великолепный вечер, посвящённый этой дате.

С показом плакатов, всех достижений великой советской эпохи.

И, практически, мы таких научных конференций провели почти два десятка по всей стране.

- Геннадий Андреевич, а народ наш выдержит ещё один праздник - Новый год же впереди?

- Это - смотря как отмечать… А потом - мы же с нашего праздника начнём.

Так что, всех - со 100-летием СССР и наступающим Новым годом!