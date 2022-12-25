Для чего Медведев ездил в Китай, что смотреть 31 декабря и стоит ли сейчас покупать доллары

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Для чего Медведев отправился в Китай, а Зеленский в США? (слушать)

2 место. Киевские власти планировали убить начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова (слушать) https://radiokp.ru/podcast/chto-budet/665881

3 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Белоруссия - наш последний и единственный союзник (слушать)

4 место. Экономист Никита Кричевский: Не покупайте доллары сейчас! Больше потеряете (слушать)

5 место. Александр Коц назвал три ошибки СВО (слушать)

6 место. В России хотят повысить призывной возраст: зачем это нужно? (слушать)

7 место. Тест-драйв кроссовера «Москвич-3» за 1 970 000 рублей: чем он интересен (слушать)

8 место. Не ведитесь на халяву! Главные новогодние уловки мошенников (слушать)

9 место. Юрий Куклачев рассказал, почему кошки прыгают на новогодние ёлки (слушать)

10 место. Что смотреть 31 декабря и зачем Чебурашку отправили в очередной ремейк вместе с Балбесом и Бывалым? (слушать)