Москва - Донбасс: культурный обмен

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Перед началом концерта зрители внимательно рассматривали картины, расставленные по периметру фойе. Ребята из художественной школы Донецка рисуют Москву (на фото справа). Собор Василия Блаженного, Кремль, улицы и храмы. Ярко, сочно, точно. А возраст ребят в подписях - 12, 13, 14 лет.

- Очень здорово! - одобрительно кивали понимающие люди.

В столичном театре «Школа драматического искусства» на Сретенке в конце минувшей недели прошел гала-концерт «Москва - Донбасс», на котором выступили сильнейшие ребята-музыканты и танцоры двух регионов России. Накануне 16 московских школ искусств подписали соглашения о сотрудничестве с аналогичными учреждениями ДНР. Глава Департамента культуры Москвы Александр

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Кибовский рассказал, что эти связи начали создавать сами руководители и педагоги столицы и Донецка. Соглашение предполагает взаимные стажировки и обмен учебными программами.

- Московская система детского творческого образования является самой массовой и лидирующей в мире, - напомнил Александр Кибовский. - Без всяких преувеличений это говорю. У нас 150 учебных заведений, в которых обучаются 95 тысяч ребят. В этой системе работают 5 тысяч педагогов. Так что опыт у нас колоссальный. Это большая база, которой мы с радостью готовы поделиться с коллегами из Донбасса.

Александр Кибовский отметил беспримерное мужество и профессионализм педагогов школ искусств из ЛДНР. Из-за продолжающихся обстрелов ребята вынуждены учиться на удаленке, тем ценнее результат, которого они добиваются под руководством своих учителей.

- Фестиваль впервые проходит в новом формате. Еще в прошлом году он проходил фактически между двумя государствами, а сегодня это обмен между регионами России. Это другие ощущения и для нас, и для коллег из Донецка. Это наш межрегиональный фестиваль внутри одной страны. Очень вдохновляет. У педагогов, которые работают с детьми под бомбежками, нет никаких сомнений, что они работают ради будущего. Они понимают, за что сегодня в рамках специальной военной операции сражаются земляки на передовой. Это все ради нашего общего мирного будущего.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Концерт получился отличным. Ребята пели, играли, танцевали. Скрипачи, пианисты, хоровики, представители славного балета (на верхних фото).

Всех принимали очень тепло, не жалея ладош. Но юный пианист Даниил Данильян из Донецка, пожалуй, сорвал самые бурные аплодисменты. Парень очень артистично исполнил «Мефисто-вальс» Сергея Прокофьева - произведение довольно сложное, но Даниил справился великолепно! Не раз во время его игры по залу, где сидело много педагогов из столичных музыкальных школ, проносились восхищенные вздохи.

В свою очередь Александр Кибовский отметил и другую сторону концерта. Огромное значение имеет не только то, что происходит на сцене, но и за кулисами.

- Это очень важно, когда ребята видят друг друга, могут пообщаться, познакомиться, делиться опытом.

И ребята знакомились. Общались. Поддерживали друг друга. После гала-концерта мальчишки и девчонки из Донецка пробудут в Москве еще несколько дней. Они посетят Кремлевскую елку, прогуляются по столице, покатаются на коньках на катке парка Горького.

В кулуарах, где общались директора школ, также царила атмосфера полного взаимопонимания. Здесь все свои. Люди, которые делают одно общее дело. К слову, к 1 сентября ребят из донецких школ искусств также помогали собирать школы из Москвы: отправили в ДНР партию канцтоваров и музыкальных инструментов.

Важную вещь сказала со сцены замруководитиля Департамента культуры Москвы Юлия Еремеева, обращаясь к коллегам из ДНР.

Мы восхищаемся вашей работой, мы готовы помогать! Мы хотим, чтобы мы стали одной дружной семьей. Верим, что подписанные сегодня соглашения будут плодотворно работать.