7 апреля в России отметят день ТВОЕГО здоровья

Источник: АНО «Национальные приоритеты»

«Здоровья!» - именно это пожелание мы слышим чаще всего, когда поздравляем друг друга с днем рождения или с любым другим праздником. Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер и дополняется в названии ещё одним словом - «ТВОЕГО». День ТВОЕГО здоровья – это повод обратить внимание на себя, заявить о своем «здоровом» намерении, сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать «с понедельника». Встать на здоровую сторону помогают два социально значимых национальных проекта «Здравоохранение» и «Демография».

«В 2023 году Всемирная организация здравоохранения проводит День здоровья под девизом «Здоровье для всех». В нашей стране этот принцип работает в полной мере – каждому гражданину доступно бесплатное прохождение профилактических мероприятий, диспансеризации в медицинской организации максимально близко к своему месту жительства. Важно помнить, что здоровье находится «в наших руках», и если не оказывать ему должного внимания и заботы, то можно упустить развитие заболевания. Мой личный совет – это дружба со своим организмом и внимание к нему. Это позволит предотвратить непредвиденные "сбои"», - отметил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Самый здоровый праздник отмечается в России третий год подряд. Информационную поддержку мероприятиям Дня здоровья обеспечивает АНО «Национальные приоритеты».

«В этом году мы позиционируем День здоровья, как идеальный день, чтобы пройти диспансеризацию. Это уникальный механизм, который позволяет записаться на бесплатные профилактические осмотры и получить квалифицированную консультацию специалиста. Цель национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году – охватить диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами 87 млн человек. Наша задача – проинформировать людей о такой возможности», - пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Тематические баннеры будут размещены на цифровых носителях наружной рекламы в регионах. Кроме того, АНО «Национальные приоритеты» разработаны поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» а также стикеры, доступные в мессенджерах Telegram и Viber.

Также, в регионах пройдёт Всероссийская акция «Будь здоров». Волонтеры-медики расскажут о правилах здорового питания и способах укрепить ментальное здоровье, напомнят о важности спорта и регулярной диспансеризации. В 2022 году в рамках акции «Будь здоров!» волонтеры-медики провели 7594 мероприятий с общим охватом более 5 миллионов человек

С 5 по 15 апреля каждый желающий сможет принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации на платформе диктантздоровья.рф. Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился раздел для школьников «Параграф о здоровье», где учащиеся смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.

Помните, что здоровый образ жизни и его соблюдение, являются залогом реализации жизненных планов и не забывайте о важности поддержания здоровья своего организма не только в праздник, но и каждый день. С Днем ТВОЕГО здоровья!