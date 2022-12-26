Российские автомобили заполнят страну: в правительстве сделали заявление о планах развития автопрома

Михаил Мишустин дал правительству поручение увеличить долю российских автомобилей на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число ДТП в России за последние три года снизилось на 20% - со 164 до 130 тысяч в год. Такие цифры в понедельник озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у Михаила Мишустина. По его словам, это произошло за счет мер по приведению дорог в божеское состояние или говоря чиновничьим языком - в нормативное.

Самое главное, что вместе с числом аварий снизилось и число смертей в ДТП. Количество погибших сократилось с 17 тысяч в 2019 году до 14 тысяч в 2022 году. Количество раненых в ДТП с 2019 года снизилось на 56 тысяч в год.

В 75% случаев причины гибели людей на дорогах - это выезд на встречную полосу, наезд на пешехода и вождение в состоянии опьянения. Как рассказал Хуснуллин, в Брянской, Нижегородской и Калужской провели эксперимент по каждому из этих видов нарушения. И выяснили, что по каждому из этих показателей можно снизить количество смертей еще на 25%, если усиливать меры безопасности.

Мишустин призвал масштабировать меры, которые доказали свою эффективность, на всю Россию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото:Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Хуснуллин также подвел итоги развития дорожной отрасли за этот год. Из федерального бюджета выделили 1,7 трлн рублей. За эти деньги построили и реконструировали более 1,2 тысячи км дорог, привели в нормативное состояние более 30 тысяч км федеральных и региональных дорог. За последние три года общая протяженность построенных и реконструированных дорог составила более 3 тысячи км, отремонтировано более 80 тысяч км дорог. Открыто 106 км автомагистрали Москва-Нижний Новгород-Казань. Завершены работы на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. Как рассказал Михаил Мишустин, правительство направит более 10 млрд. рублей на строительство дорог в Крыму, на Камчатке и в Татарстане, а также на завершение строительства моста через Обь в Новосибирске.

Мишустин также дал правительству поручение увеличить долю российских автомобилей на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году. Мишустин отметил, что в условиях санкций, когда многие западные автогиганты покинули российский рынок, нужно увеличить производство отечественных автомобилей, в том числе электромобилей, а также и инфраструктуры для них, включая зарядные станции.