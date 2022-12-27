Правительство России проверит, как расходуются деньги, выделяемые на СВО

Мишустин отметил, что правительство оперативно реагирует на возникающие потребности в ходе СВО. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство проведет проверку расходования средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов для специальной военной операции. Об этом во вторник заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Мишустин отметил, что правительство оперативно реагирует на возникающие потребности в ходе СВО. Так, регионы получили право закупать товары двойного назначения – беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и многое другое – и передавать их в вооруженные силы. А приграничным с Украиной регионам в виде дотаций направлено почти 34 млрд рублей. Мишустин отметил, что налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники, а также снабжение военных средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества.

"Все это первые результаты. Необходимо продолжить действовать в том же ключе, сделать предстоит еще немало. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами и выравнивает ситуацию", - сказал премьер.

Федеральные, муниципальные ведомства и юридические лица теперь могут приобретать продукцию у единственных поставщиков для ремонтно-строительных и монтажных работ, а также для обеспечения поставок грузов в интересах армии.

Мишустин также рассказал о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Правительство выделяет деньги на ежемесячные выплаты военным, задействованным в СВО, а также на единовременные выплаты мобилизованным.

Премьер напомнил, что органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя было рекомендовано принять законодательные акты, предусматривающие безвозмездное предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военнослужащим и членам их семей. А Госдумой принят закон, позволяющий сформировать специальную квоту для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Ею смогут воспользоваться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий.

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