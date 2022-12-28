Он освобождал Украину от нацистов: Что легендарный маршал Конев сказал был о спецоперации

Знаковое фото. 1941 год. Командующий Западным фронтом генерал Иван Конев (слева) принимает на передовой советских писателей - Михаила Шолохова, Александра Фадеева и Евгения Петрова (Катаева). Фото: Георгий ПЕТРУСЕВ/РИА Новости

28 декабря 125 лет со дня рождения освободителя Украины, маршала и дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. На его боевом счету - сражения за Смоленск и Москву, Ржевская и Курская битвы, Висло-Одерская, Берлинская и Пражская операции.

Но особой страницей в судьбе маршала Конева стала битва за освобождение Украины. Степной фронт, ставший затем 2-м Украинским, а потом - 1-й Украинский фронт, которыми командовал Конев, очистили от фашистов половину республики.

Об этом военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец и поговорил с дочерью Ивана Степановича - Натальей Коневой.

Наталья Конева.

«СТАЛИНГРАД НА ДНЕПРЕ»

- Наталья Ивановна, вы наверняка поймете, почему сегодня, когда идет спецоперация, важно спросить: что сказал бы ваш отец, если бы видел происходящее на Украине? Ведь его называли ее освободителем от фашистов.

- Отец участвовал в двух мировых войнах. Но схватка с фашизмом была для него главной - она была идейная, он не мог принять право какой-то «сверхнации» управлять народами.

Он провел целую серию блестящих операций на Украине - Пятихатскую, Знаменскую, Кировоградскую, Уманско-Ботошанскую, Корсунь-Шевченковскую, где впервые после Сталинграда была окружена крупная вражеская группировка. Под командованием Конева была разгромлена группа армий «Северная Украина» генерал-полковника Йозефа Гарпе в Львовско-Сандомирской операции. По подсчетам историков, в боях за освобождение Украины погибли три миллиона советских воинов.

Войска фронтов, которыми командовал отец, освобождали территории от Харькова до Львова. Многие операции вошли в учебники военного искусства. Например, за Корсунь-Шевченковскую, которую называют еще «Сталинградом на Днепре», отец получил маршальские погоны. Чтобы ускорить получение этих погон, Жуков самолетом прислал на фронт свои.

А в 1954 году, когда шли торжества по поводу 300-летия воссоединения Украины с Россией, отцу была пожалована копия гетманской булавы Богдана Хмельницкого.

САМ ПРИЛЕТЕЛ НА ПЛАЦДАРМ

- Есть ли в вашем домашнем архиве то, что не вошло в мемуары Ивана Степановича?

- Много рукописных текстов о боях на Украине. Отец очень эмоционально описал, например, сражение за плацдарм на Днепре. О своем полете на наблюдательный пункт командарма Шумилова, когда получил от него доклад о невозможности удержать этот плацдарм. Он ценил Шумилова как человека «стойкой воли», со сталинградским опытом и, получив его доклад, решил лететь немедленно. Через 40 минут отец оказался на этом наблюдательном пункте. Он так описывает: в воздухе висят неприятельские «Хейнкели», волнами бомбят плацдармы и переправы, звучит непрестанная канонада, взрывы снарядов на воде и на земле. «Признаюсь, - пишет отец, - эмоции были на пределе, и крепкие слова тут не помогут. Надо принимать меры - сохранить плацдармы». Многое он тогда пережил. Но плацдарм был сохранен.

ТАМ, ГДЕ ДРАПАЛ МАЗЕПА

- Это правда, что перед форсированием Днепра нашими войсками Конев интересовался, в каком месте драпающий от войск Петра I предатель гетман Мазепа перебирался на другой берег реки?

- Папа рассказывал, что он советовался с инженерами 2-го Украинского фронта - в каком месте лучше переправляться. И вот для того чтобы принять решение, он обратился к истории. А где, спросил, перебирались через Днепр Карл XII и Мазепа? Ему сказали, что вот недалеко - это местечко Переволочье...

- Плацдарм на Днепре наши войска не только удержали, но и перешли в наступление...

- Да. Крушение позиций по Днепру, как оценивал Гитлер, «лишает фашистскую Германию украинского хлеба, железной руды Криворожья, марганца и цветных металлов Запорожья и Никополя».

Отец с гордостью пишет, что все задачи решались творчески. В записке, которую я храню, он сформулировал: «Главное - творить, а не подражать. Есть разница между директором и командиром».

Так радостно жители Праги встречали весной 1945-го маршала Конева (в центре). А сейчас сносят памятник своему освободителю... Фото: Анатолий ЕГОРОВ/РИА Новости

И «ГАЛИЧИНУ» ТОЖЕ БИЛ

- В Киеве замалчивают, что войска Конева успешно били украинских националистов...

- В июле 1944-го в районе Бродов была окружена и уничтожена крупная гитлеровская группировка, в состав которой входила дивизия СС «Галичина», набранная из украинских националистов. На них немецкое командование и возложило потом вину за тот свой разгром. Хотя на самом деле немецкие офицеры побросали их на произвол судьбы, спасая свои шкуры.

- Не только Украина, но и Чехия обязаны Коневу...

- Освобождение Чехословакии длилось 246 дней. Завершилось оно победой в Пражской операции, которая досталась Красной армии ценой жизни 12 тысяч солдат. За эту операцию Коневу присвоили звание почетного гражданина Праги. По просьбе ее жителей в городе поставили памятник маршалу-освободителю. А недавно его демонтировали...

ОСВЕНЦИМ И «СТЕПНЯКИ»

- Некоторые политики Украины и Польши проявляют позорное невежество. На полном серьезе утверждают, что концлагерь Освенцим в 1945-м освобождали... украинцы.

- Есть неоспоримый факт: Освенцим был освобожден войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта, которым командовал Иван Конев, выходец из русской крестьянской семьи Вологодской губернии. Харьков и Полтаву он освобождал, командуя Степным фронтом. Это же не значит, что в его составе были степняки?! А уже после этот фронт переименовали в Украинский. Это тоже не значит, что в нем все стали украинцами. Там воевали люди разных национальностей.

Тот, кто переиначивает историю, явно хочет выкорчевать память об истинных освободителях Европы. Отец мой был одним из них.