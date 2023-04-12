«Перекрёсток» привлечет дизайнера для разработки нового стиля сотрудников супермаркетов

Победитель получит приз и должность «Гениального дизайнера стиля сотрудников супермаркетов», а его работа будет представлена на модном показе, который состоится в июне 2023 года.

Новая форма станет не только очень удобной и практичной, но и современной, стильной и будет доставлять эстетическое удовольствие сотрудникам супермаркетов.

Принять участие в проекте может любой российский дизайнер. Брендбук компании и техническое задание доступны участникам конкурса на сайте perekrestok.ru и по закрепленной ссылке в Telegram-канале «Перекрёстка».

Готовые эскизы (в формате PDF или JPEG) и краткое эссе от кандидатов о себе принимаются на электронную почту Design.Contest@x5.ru до 23 апреля 2023 года включительно. Перед тем как отправить заявку кандидатам необходимо более подробно ознакомиться с правилами конкурса.

После сбора заявок среди сотрудников и клиентов супермаркетов будет проведено голосование, которое и определит победителя. На основе выбранного эскиза будет отшита новая форма сотрудников по всей России.

Результаты конкурса и имя победителя будут опубликованы в Telegram-канале «Перекрёстка» 26 апреля.