Несколько писем для Юрия Лозы, который утверждает, что Земля плоская

Юрий Лоза.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
* * *
«Юрий, извините за орфографию.
Просто я преподаю географию.
И хотел уже уточнить... В самом деле,
а вы давно на мухоморы подсели?»
* * *
«Большущий привет вам из Мозамбика!
Но ваша теория смотрится дико.
У нас тут любой отстающий школьник
знает прекрасно, земля - треугольник».
* * *
«Здравствуйте, дорогой Юрий. Скажу, в двух чертах.
Земля - это диск, лежащий на трёх китах...»
И ниже подпись - «С уважением, Алладин.
Город Москва, психбольница номер один».
* * *
«Ну, здравствуй, Юра. Это пишет Резо.
Я - смотрящий в красноярском СИЗО.
Земля-то она круглая, ты усвой!..
И лучше выступи перед братвой...»
* * *
«Юрий, привет вам из Питера. Кстати,
Земля - это конус в смежном квадрате,
опущенный в функциональный туман...»
Григорий Яковлевич Перельман.
* * *
«Здравствуйте, дядя Юра! Это Подмышкин Вася.
Я о плоской Земле рассказал в своём классе.
И верю вам, как и прежде! Но имейте в виду -
Географичка мне влепила двойку в году...»
* * *
«Юра, шалом. Пишет Беня Моргулис.
Вы, извините, совсем... там свихнулись?
Где это видано, чтобы планеты
Имели форму чеканной монеты?»
* * *
«Юрий Эдуардович, вы прекрасен!
Вот лично я с каждым словом вашим согласен.
И прошу, буквально целуя дисплей,
не могли бы перевести мне тыщу рублей?..»
* * *
«К чему эта вся экзотика?
Имеет Земля форму котика!
Просто надо смотреть в 3D...»
И ниже подпись: «Куклачёв Ю. Д».
* * *
«Не все так кругло»: Юрий Лоза за две минуты доказал, что Земля плоская (подробности)