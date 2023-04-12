Несколько писем для Юрия Лозы, который утверждает, что Земля плоская

Юрий Лоза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

* * *

«Юрий, извините за орфографию.

Просто я преподаю географию.

И хотел уже уточнить... В самом деле,

а вы давно на мухоморы подсели?»

* * *

«Большущий привет вам из Мозамбика!

Но ваша теория смотрится дико.

У нас тут любой отстающий школьник

знает прекрасно, земля - треугольник».

* * *

«Здравствуйте, дорогой Юрий. Скажу, в двух чертах.

Земля - это диск, лежащий на трёх китах...»

И ниже подпись - «С уважением, Алладин.

Город Москва, психбольница номер один».

* * *

«Ну, здравствуй, Юра. Это пишет Резо.

Я - смотрящий в красноярском СИЗО.

Земля-то она круглая, ты усвой!..

И лучше выступи перед братвой...»

* * *

«Юрий, привет вам из Питера. Кстати,

Земля - это конус в смежном квадрате,

опущенный в функциональный туман...»

Григорий Яковлевич Перельман.

* * *

«Здравствуйте, дядя Юра! Это Подмышкин Вася.

Я о плоской Земле рассказал в своём классе.

И верю вам, как и прежде! Но имейте в виду -

Географичка мне влепила двойку в году...»

* * *

«Юра, шалом. Пишет Беня Моргулис.

Вы, извините, совсем... там свихнулись?

Где это видано, чтобы планеты

Имели форму чеканной монеты?»

* * *

«Юрий Эдуардович, вы прекрасен!

Вот лично я с каждым словом вашим согласен.

И прошу, буквально целуя дисплей,

не могли бы перевести мне тыщу рублей?..»

* * *

«К чему эта вся экзотика?

Имеет Земля форму котика!

Просто надо смотреть в 3D...»

И ниже подпись: «Куклачёв Ю. Д».

* * *

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