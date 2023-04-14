Где искать витамины весной

Екатерина Головкова, эксперт Роспотребнадзора

Весна традиционно ассоциируется не только с обновлением природы, но и с авитаминозом. За зиму запасы полезных микроэлементов и витаминов в нашем организме действительно сильно уменьшаются. Но это не значит, что нужно сразу бежать в аптеку! Для начала лучше отправиться на рынок или в магазин.

О пяти видах продуктов, в которых есть самые необходимые «весенние» витамины, рассказывает эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

1. Свежая зелень

Выбор огромный, на любой вкус! Петрушка, лук, черемша, шпинат, укроп, щавель, многочисленные виды салатов. Пучок зелени в день способен пробудить организм от зимней спячки.

Петрушка – удивительный продукт: всего 50 г этой зелени помогут получить суточную норму витамина С. Богата фолиевой кислотой, витаминами В, А, РР, Е, бета-каротином.

У зеленого лука состав вообще уникальный. В 100 г лука содержится дневная норма не только витамина С, но и А, а также много калия.

Черемша не только богата витаминами, ее листья благотворно влияют на обмен веществ, препятствуют накоплению «плохого» холестерина, снижают давление и очищают организм.

Щавель и вовсе называют «весенним королем». В его состав входят витамины C, K, E, B. Любая свежая зелень – отличный антиоксидант, участвующий в процессах кроветворения. Он влияет на обмен жиров и снижает аппетит.

В каком виде употреблять: добавлять в салаты, первые и вторые блюда, можно готовить смузи.

2. Морская рыба и печень трески

Не обязательно форель или семга, это может быть и более «бюджетная» рыба – селедка, скумбрия. Очень полезна печень трески. В жирной рыбе содержится омега-3, а также витамины группы А и D.

Доказано, что жирные кислоты омега-3 способствуют уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Повышают эластичность артерий, уменьшают кровяное давление, стабилизируют сердечный ритм, а также сокращают количество «вредного» холестерина.

Витамин D укрепляет кости и иммунитет, участвует в работе нервно-мышечной и эндокринной систем. Витамин А – мощный антиоксидант. Он также необходим для нормальной работы сердца, легких и других органов.

В каком виде употреблять: желательно запекать, отваривать, готовить на пару – так лучше сохраняются витамины

3. Семечки и орехи

Орехи – прекрасный источник антиоксидантов: витаминов А и Е.

Они замедляют процессы старения, укрепляют иммунитет, положительно влияют на обменные процессы, а еще – улучшают состояние кожи и волос. Какие орехи выбрать? Миндаль, грецкие, кешью, кедровые, фундук, фисташки.

Но не стоит недооценивать и простые семена подсолнечника! В, Е и D – вот далеко не полный список витаминов, которые есть в обычных семечках. У семян подсолнечника высокая калорийность – 578 ккал на 100 г, но в стандартной порции гораздо меньше эталонной «стограммовки». Если заменять семечками один из привычных перекусов, то о фигуре можно не беспокоиться.

В каком виде употреблять: небольшое количество (максимум – горстку в день) – как отдельный перекус, добавлять в салаты и каши.

4. Молодая капуста

В 100 г свежей молодой капусты содержится почти половина суточной нормы аскорбиновой кислоты. Она – в числе овощей-лидеров по содержанию витамина С. Еще в капусте есть витамины группы B, они помогут нервам справиться с весенней апатией и ежедневным стрессом. И также отвечают за здоровье и красоту волос, ногтей, кожи. Капуста – кладезь клетчатки, которая необходима микробиому кишечника для поддержки иммунитета.

В капусте содержится уникальный витамин U. Это витаминоподобное соединение – S-метилметионин – восстанавливает слизистую оболочку желудка.

В этом зеленом продукте есть кальций, который укрепляет зубы и кости; никотиновая кислота, которая отвечает за выделение энергии при переработке углеводов и жиров. А также калий, который необходим организму человека для полноценной деятельности сердечной мышцы.

Пищевая ценность капусты на 100 г составляет около 24 ккал. В связи с низкой калорийностью капуста входит в состав многих диет.

В каком виде употреблять: всевозможные свежие салаты, без термообработки.

5. Куриные яйца

Удивительно, но факт: обычное вареное яйцо поможет избавиться от хандры. Ведь в нем содержится триптофан, из которого образуется серотонин, влияющий на настроение и дающий ощущение счастья.

Баланс витаминов и микроэлементов в куриных яйцах уникален. Белок – это чистый и легко усваиваемый протеин. В желтке много жиров, он помогает расщеплять витамины. Наконец, он похож на маленькое солнце: психологи давно установили, что цвета продуктов посылают сигналы мозгу и таким образом влияют на состояние организма.

Итак, яйца вызывают чувство сытости и удовлетворения: в итоге регулярно употребляющие их люди получают меньше калорий и больше позитивных эмоций.

В каком виде употреблять: лучше варить – вкрутую или всмятку.