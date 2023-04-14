Немного о блондинках: Светлые головы, светлые мысли

Мужчине легче подойти познакомиться к блондинке, чем к брюнетке. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Когда, а главное, зачем от природы темно-русая красотка Даша решила перекраситься в блондинку, она уж и не помнит. Вроде бы на втором курсе института, будучи, как любая молодая особа открытой экспериментам, она просто сказала себе «а почему бы и нет?», наковыряла по кармашкам кошелька остатки стипендии и поехала в самую модную парикмахерскую в центре города. Ну а куда еще, если речь идет о кардинальной смене масти?

Задолго до этого, правда, в ее советском отрочестве, был у Дарьи опыт «экологичного осветления» челки отваром луковой шелухи и ромашки. Но тот «алхимический эксперимент» - даже не про блонд, а про удовлетворение подросткового любопытства доступными на рубеже 80-х и 90-х средствами. Но, высветлив в студенчестве свои насыщенно-пепельные густые локоны, она на веки вечные осталась блондинкой. Чем круто изменила свою жизнь. И даже если в периоды заскоков, от которых не застрахована ни одна женщина, Дарья снова перекрашивалась в темный, долго себя такую она выносить уже не могла. Два-три месяца, и она снова изничтожала в волосах весь пигмент. Она стала блондинкой не только внешне, но и внутренне.

Фильм не врет?

Иногда Дарья думает: останься она темноволосой, был бы так насыщен победами ее личный фронт? Может быть, встретился бы ей хороший надежный парень, и жили бы они душа в душу, пока вусмерть не устали бы друг от друга. И не летели бы на ее светлые локоны мужики, как глупые мотыльки на мерцание фонаря. С тех пор, как в 1953 году на экраны вышел американский музыкальный фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро в главной роли, все только и твердят об особой манящей «блондинистой магии», лишающей сильный пол воли и самообладания. Мол, даже те мужчины, которым нравятся брюнетки, шатенки или рыжие, все равно в глубине души обожают дам со светлыми локонами. Только не признаются в этом, чтобы не быть «как все».

Внимания Даши всю ее жизнь в светлой масти пытались добиться множество кавалеров. Настоящих породистых джентльменов, таких, чтобы подружки позавидовали, среди них - ровно ноль, но в сумме, как говорится «мужик пер косяками». И в ее 20, и в 30, и в 40, да и сейчас прет, когда она снова ягодка.

Неужели все правда?

Обратите на меня внимание!

Оказывается, нет, кино ничуть не лукавит. Ученые (спасибо им за их нелегкий труд) нашли тысячу причин, чтобы объяснить тягу мужского пола к блондинкам.

Первая - эволюционная, довольно скучная, но на свой лад убедительная. Согласно теории канадских ученых, первые блондинки появились в северных широтах еще в эпоху позднего палеолита. В те незапамятные времена, когда главной и единственной заботой мужчин было догнать и изничтожить мамонта, чтобы потом его слопать. Ученые говорят, что диким темноволосым женщинам, которые жили в основном тем, что насобирают на земле и деревьях, с широкого мужского плеча мясо перепадало не то чтобы часто. Добыть во льдах и снегах зверя, когда у тебя из оружия только острая палка, а на улице лютый холод, а ты почти голый, не так-то просто. Вот и кормил сильный жадный пол своих верных жен, которых в племени было порядком, что называется, по остаточному принципу. Причем не всех подряд, а каких-то особенных, не похожих на других. И умный женский организм придумал, как выделиться, чтобы в толпе похожих особей глаз кормящего падал на самую-самую. Именно тогда среди темных голов древних женщин, которые вместе с мужчинами расселились по миру, покинув колыбель человечества - Африканский континент, стали появляться белокурые. И можно предположить, что уже в ту пору им жилось лучше, чем остальным. А уж сейчас...

А мне все кажется

- Кроме того, давайте не будем забывать про физиологию и гормоны, - напоминает психолог Светлана Порошина. - По словам австрийского антрополога Карла Граммера, у блондинок более высокий уровень женского полового гормона эстрогена. А тестостерона - мужского гормона, меньше, чем у брюнеток. Именно из-за этого у натуральных блондинок более изящная внешность: тонкие черты лица, гладкая кожа, узкие плечи. А это, в свою очередь, сигнализирует о высокой фертильности - способности производить на свет потомство. Мужчинам, представьте себе, это важно - опять-таки на инстинктивном уровне.

Кроме того, блондинки более инфантильны по поведению - эдакие девочки, которые будто бы нуждаются в мужской защите больше, чем брюнетки. Эта слабость кажущаяся, но мужчины и на нее реагируют.

- В присутствии «легкой» беззащитной женщины мужчина становится более уверен в себе, - говорит психолог Порошина. - Активируется маскулинность, пробуждает доминантность, а страх быть отвергнутым, наоборот, уменьшается. Мужчине легче подойти познакомиться к блондинке, чем к брюнетке.

И еще одно - как выяснили в ходе эксперимента ученые из Университета в Миннесоте (США), если мужчина смотрит то на блондинку, то на брюнетку одного возраста, первая ему в 90% случаях кажется более молодой и здоровой.