Погибли 5 тысяч мирных жителей, 130 детей: СК России назвал страшные цифры жертв киевского режима

Следователи устанавливают обстоятельства военных преступлений украинской стороны Фото: REUTERS

Девять лет назад в этот день начался настоящий террор и геноцид мирных граждан Донбасса, которые встали на защиту родной земли. Ежедневно военные формирования Украины ведут артиллерийские обстрелы населения и гражданской инфраструктуры, проводят карательные операции.

«Очевидно, что все эти действия направлены именно на истребление жителей Донбасса, определивших свою судьбу вне рамок навязанных и чуждых им ценностей. При этом Запад, не так давно переживший ужасы нацизма, не только не встал на защиту мирного населения, но и продолжает разжигать нацизм и русофобию, поддерживая преступные действия киевского режима. Европейские страны и США оказывают финансовую и военную поддержку Украине, поставляют наемников», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко привела цифры следователей СК России, которые установили, что с 2014 года на Донбассе погибли более 5 тысяч мирных граждан, из которых более 130 детей, ранения получили еще около 9,5 тысяч человек, которые не держали в руках оружие.

«Следователи устанавливают обстоятельства военных преступлений украинской стороны в рамках возбужденных уголовных дел, которых уже более 2,8 тыс», - отмечает Петренко.

Сегодня по материалам следователей суды ЛНР и ДНР проводят первые суды над военными преступниками из ВСУ. Осуждено порядка десяти военнослужащих националистических батальонов Украины, что обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов дома мирных граждан, убивали женщин и пожилых людей. Одни стреляли от испуга, другие чтобы позабавиться или пристрелять новенький прицел на оружии.

Многие из подсудимых даже сегодня не осознают свою вину. А дело все в том, что в украинскую армию брали и продолжают брать убийц, наркоманов и психически больных людей. Именно потому, сами украинские офицеры предпочитают не выезжать на передовую. Ведь такие подчиненные оказываются порой опаснее противника. Но таким командирам придется нести уголовную ответственность наравне с исполнителями преступлений.

«Следственный комитет установил не только лиц, непосредственно осуществлявших обстрелы мирного населения, но и тех, кто отдавал приказы об этом, зная, что подобные действия заведомо преступны. Так, в настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении свыше 680 лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, командиры воинских подразделений», - подчеркнула Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что масштабная следственная работа – это тот вклад, который офицеры СК России вносят, чтобы будущие поколения россиян и все мировое сообщество знали историческую правду о злодеяниях украинских националистов.