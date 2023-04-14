О чем говорят глаза из фильма «Вызов»: Кровь, любовь и гимн великой мечте

Актриса Юлия Пересильд на постере фильма "Вызов".

Нет, наверное, ничего страшнее для режиссера, чем снимать кино для учебников. Через десятки лет о фильме «Вызов» совершенно точно будут говорить на лекциях по истории кино. Вне зависимости от того, хорошим он получился или плохим. Так что имя свое Клим Шипенко уже обессмертил. Но и в глаза потомкам он может смотреть без страха. Фильм получился и масштабным, и трогательным. А мы попытались понять о нем что-то еще. Как? По глазам, конечно!

Подбитый глаз

Клим Шипенко создал историю про сильных людей, сумев при этом не ввести в повествование ни одного полноценного негодяя. Ни космонавтам, ни отважным докторам, ни руководителям полетов никто не мешает, только помогают. Даже тогда, когда такая помощь кажется сомнительной…

Например, дочка главной героини ставит фингал своей однокласснице. Папа пострадавшей - прокурор. И он собирается ребенка будущего врача-космонавта наказать по всей строгости закона. Героиня приезжает к прокурору, за окном которого коллеги-прокуроры с возмутительной легкомысленностью жарят шашлыки. Юлия Пересильд просит за дочь прощения. А прокурор, продолжая демонстративно сидеть в присутствии женщины, ей отказывает. Мол, в суде разберемся.

Ситуацию разрешает звонок сверху, прокурор встает с кресла уже с трубкой в руках. И кажется, что на другом конце провода с другой трубкой что-то тихо говорит товарищ Сталин. Зло наказано, героиня спокойно готовится к полету в космос.

Один пустяк… В пылу подготовки космической Одиссеи, нам так и не объяснили, что собственно за история с этим подбитым глазом. Нет, мы как бы внутренне догадываемся, что дочка героини не виновата, что за дело ударила. А вдруг нет? Дело темное…

Закрытые глаза

А еще «Вызов» - кровавый фильм. Клим Шипенко снимал сразу два космоса — настоящий и тот, что у каждого человека под кожей. Детальное следование камеры за скальпелем хирурга зрелище безусловно завораживающее, но для людей с хрупкой психикой (то есть для большинства мужчин) отталкивающее. Мои глаза отказывались это видеть. И так, моргая и отворачиваясь, я провел значительную часть этой дорогостоящей ленты. Врачам, думается, было интересно.

Осень 2021 г. Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Смеющиеся глаза

Юлия Пересильд и Клим Шипенко, само собой, не совсем космонавты, а скорее «любители». Но и космонавты, конечно, совсем не актеры. Другому они учились, другие таланты развивали. Но Юлия, а особенно Клим, сумели добиться от них очень приличной актерской игры. Каши герои-летчики не испортили. Но порой все-таки с трудом себя сдерживали, это видно. Да и как сдержаться, когда солидные дядьки в высоких чинах, герои России, вынуждены «ассистировать» в операции над своим же товарищем, парящим в невесомости в чем мать родила. То, что на экране кажется и драматичным и трогательным, в процессе съемок наверняка вызывало бурный хохот участников. Это всего лишь предположение, но смеющиеся глаза космонавтов над медицинскими масками в окончательной версии фильма хорошо заметны.

Глаза на мокром месте

Но, правда, все это мелочи и космическая пыль. Ведь когда звучат строки «Покроется небо пылинками звезд», а в кадре бездонные глаза Юлии Пересильд на фоне бесконечности, надо быть бесчувственной скотиной, чтобы не прослезиться.

Моменты, когда внутренняя сентиментальность рвется наружу, по всему «Вызову» разбросаны щедро, как звезды на небе.

Фильм, конечно, не про прокуроров и не о сложностях космического быта. Он про нашу безграничную любовь к космосу, про преклонение перед героями и человеческим гением. Гимн мечте, символом которой навсегда останется Юрий Алексеевич Гагарин.

Один из героев ленты часто всуе говорит «Поехали», и судьба его, конечно, строго наказывает руками сценаристов. Нельзя о космосе вскользь, нельзя без искреннего, почти религиозного чувства.

Но при этом авторы тщательно избегали излишнего пафоса, каждый героический взгляд настигала незлая шутка. Ведь даже на космодроме в самый ответственный момент, перед выходом на старт, все отправляющиеся в космос, включая Юлию Пересильд, обязательно получают символический пинок от провожающего. То ли, чтобы не зазнавались, то ли для ускорения… В любом случае полет нормальный.

Так что широко открываем глаза и смотрим!

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