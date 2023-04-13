Владимир Путин выступил на премьере фильма «Вызов»: Вот, что сказал президент

В День космонавтики Владимир Путин с речью выступил в Кремле перед зрителями премьерного показа фильма «Вызов». Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В День космонавтики Владимир Путин с речью выступил в Кремле перед зрителями премьерного показа фильма «Вызов». Это первая картина про космос, действительно снятая за пределами Земли, а не при помощи компьютерной графики.

Понятно, что формат не предполагал серьезного предметного разговора об индустрии, но все же президент назвал основные задачи нашего космического развития:

- Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд – подряд! Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги, — глава страны с самого начала похвалил Роскосмос.

- Но, конечно, нужно идти дальше, покорять новые рубежи, — тут же добавил он.

И вот о каких рубежах речь

Сосредоточиться на околоземном пространстве и удешевить производство спутников.

- От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке, — поручил Путин.

Поточное производство нужно для «высокого качества навигации и связи».

- Это позволит шире использовать дистанционное зондирование Земли, прежде всего для освоения и подъема наших огромных территорий, развивать беспилотный транспорт, — перечислил президент.

При помощи спутников надо следить за содержанием углерода в атмосфере и возможностью лесов поглощать парниковые газы.

Российский лидер отметил, что государству стоит плотнее работать с бизнесом.

- Вместе добиваться прорывных результатов, в том числе на основе уникальных разработок в области космической ядерной энергетики и гиперзвуковых технологий, — сказал глава страны.

Владимир Владимирович упомянул проектирование новой орбитальной станции. Глава Роскоcмоса до этого рассказывал, что это теперь наш главный космический проект.

А в будущем мы должны возобновить лунную программу, миссии на другие планеты, развивать космические обсерватории.

Ну и нельзя забывать о просвещении.

- Нужно создавать наши собственные произведения, которые воплотят мечты юного поколения об открытиях, о подвиге, которому есть место в каждой профессии. Такой настоящий гражданский, человеческий поступок совершила и команда фильма с очень символичным названием «Вызов», — похвалил Путин.

От добавил, что и художественный фильм в космосе Россия сняла первой.

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