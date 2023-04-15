Стали известны имена финалистов первого профессионального конкурса для молодых региональных журналистов имени Владимира Сунгоркина

Больше ста работ пришлось тщательно изучить нашему жюри, чтобы выбрать десятку лучших. Работа была не из простых, труд каждого из конкурсантов весьма и весьма достоин. Напомним, медиагруппа «Комсомольская правда» объявила новый профессиональный конкурс для молодых региональных журналистов в память о своем знаменитом главном редакторе «КП» Владимире Сунгоркине, выдвинув ряд несложных условий. Возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Да-да, это неспроста.

В самой «Комсомолке» около 80-90 процентов пишущей братии приехали из регионов. Это всегда было престижно – попасть на Этаж (так мы называем меж собой федеральную «КП») из какого-либо региона. Мы будем поддерживать эту традицию и далее. Работы, представленные на конкурс, могли быть написаны в различных жанрах объемом не менее двух тысяч знаков, и опубликованных в бумаге или сети с 1 февраля 2022 по 1 февраля 2023 года. Оценивали работы участников авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы Олесей Носовой.

От Калининграда до Дальнего Востока… География конкурса охватила всю страну, что для нас очень отрадно. Еще отраднее было читать ваши работы на самые разные темы: истории о людях, о буднях тружеников, о ветеранах и экологических проблемах, о туристической привлекательности своих регионов.

Конечно же, одна из главных тем - герои СВО, жизнь новых регионов России, людей, находящихся в зоне боевых действий. И многое-многое другое. Всего не перечислить.

По итогам обсуждения были определены 10 лучших авторов из 9 регионов России. Это так называемый шорт-лист:

- Анастасия Лихотворик, корреспондент городской газеты «Новатор» Свердловской области,

- Светлана Чеботарева, корреспондент областной независимой газеты «Липецкие известия»,

- Вера Хруслова, журналист газеты «Воткинские известия» Республики Удмуртия,

- Марк Гуляев, журналист издания KP40.RU («Калужский перекресток»),

- Светлана Матвеева, старший литературный сотрудник районной общественно-политической газеты «Вестник Ополья» города Юрьев-Польский Владимирской области,

- Ксения Аксенова, журналист портала IZHLIFE Республики Удмуртия,

- Ксения Кобалия, журналист информационного агентства NewsNN города Нижний Новгород,

- Татьяна Зезюлина, корреспондент общественно-политической газеты Приозерского района Ленинградской области «Красная звезда»,

- Александр Олексюк, журналист издания «Хорошие новости» Челябинской области,

- Антон Ольховатский, журналист сетевого издания ИА «Высота 102» города Волгоград.

Теперь нашему жюри предстоит самое сложное — выбрать из этой десятки трех лучших авторов. Победитель получит денежную Премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. Отметим, что участие в конкурсе дает молодым журналистам шанс на стажировку и работу в «Комсомольской правде».