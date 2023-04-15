Финляндия отгородится от России трехкилометровым забором: зачем его строят и чего боятся

Если забор покажет свою эффективность, то подобные конструкции появятся и на менее приоритетных участках границы Фото: REUTERS

Финские власти приняли решение возвести на финско-российской сухопутной границе забор. Работы уже начаты на 3-километровом участке в районе Иматры, военные рубят деревья по обе стороны КПП.

Планируются, что тестовый участок будет введен в действие к концу июня. В плане также значатся прокладка дороги и подключение систем технического контроля.

В Финляндии считают, что забор поможет снизить риск нелегальной иммиграции. И если он покажет свою эффективность, то подобные конструкции появятся и на менее приоритетных участках границы. Предварительно анонсировано, что к 2026 году стальная сетка перекроет порядка 200 км финско-российской границы, общая протяженность которой составляет 1300 км.

Согласно открытым статданным, финские пограничники в прошлом году предотвратили 30 незаконных переходов со стороны России, в то время как их российские коллеги – более 800.

Бригадный генерал пограничной службы Финляндии Яри Толппанен подтвердил, что «ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной в настоящее время». И оправдал трату средств «полностью изменившейся ситуацией, в которой Финляндия должна иметь более надежный пограничный контроль», прямо увязав строительство со вступлением своей страны в НАТО.