Мобильная клиника для бездомных и посылки с орехами: 6 успешных практик заботы о старших и уязвимых, когда простые люди помогают другим

Фото: предоставлено «Благотворительной больницей».

В регионах реализуют десятки инициатив по поддержке детей из кризисных семей и семей группы риска, а также старшего поколения. И часто помогают именно ближние — например, соседи. На всероссийской конференции «Ближний круг», которая прошла в конце марта в Санкт-Петербурге, представили лучшие социальные практики в сфере общественной заботы. Все они участники конкурсов Фонда Тимченко «Ближний круг. Старшие» и «Ближний круг. Семья и дети». Это один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны, который работает в 80 регионах с 2010 года. Развивает социокультурные проекты в малых городах и сёлах, систему профилактики социального сиротства и заботы о старшем поколении, повышает доступность занятий спортом для детей. С 2023 года фонд поддерживает местные сообщества на малых территориях до 200 тысяч жителей.

- Мы хотели бы повысить активность, солидарность, самоорганизацию людей, которые живут на малых территориях, а это более половины населения страны, чтобы там создавалась поддерживающая и развивающая среда. Особенно важно, чтобы при этом создавалась комплексная забота об уязвимых людях старшего возраста и условия для развития детей и подростков, которые там живут, - отметила Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальнои сфере. - В кризисные времена, как правило, появляются новые уязвимые группы, обостряются проблемы тех, кто уже был в этих группах, а ресурсов становится меньше. Государство в одиночку не справится, если плечо не подставит зрелое общество - страну вытянут люди, которые готовы брать на себя часть ответственности. Именно местные сообщества становятся основными участники и проводниками той заботы и поддержки, которую мы ожидаем.

Расскажем о том, как помогают уязвимым группам в регионах - о 6 самых ярких и необычных практиках и их результатах.

1. Мобильная клиника – медико-социальная помощь пожилым бездомным людям (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)

У каждого человека должен быть кров и медицинская помощь, независимо от обстоятельств. Тем, кто оказался на улице, особенно тяжело — заболевания обостряются, помощь приходит редко.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области запустили мобильную клинику — дом на колесах для тех, у кого не своего дома.

В некоммерческой организации медико-социальной помощи «Благотворительная больница» купили фургон, переоборудовали его под медико-социальный кабинет. Шесть раз в неделю он отправляется колесить по Санкт-Петербургу и пригородам, чтобы оказать людям медицинскую помощь и обеспечить горячим питанием. В мобильной клинике есть врачи, волонтеры, социальные работники, они консультируют пожилых людей по поводу льгот, необходимого им лечения, раздают гуманитарную помощь, лекарства, ставят прививки, проводят тесты на ВИЧ-инфекцию. Летом вместе с командой клиники к бездомным выезжает парикмахер.

- За несколько часов мы успеваем принять 10-15 человек. Выезжаем в разные районы города, где-то больше малоимущих, где-то бездомных — разные категории людей, которым нужна помощь. Ведем историю болезни на каждого пациента. Все это направлено на то, чтобы улучшить качество жизни бездомных, продлить их жизнь, несмотря на то, в каких условиях они оказались, – рассказывает Сергей Иевков, врач, исполнительный директор АНО «Благотворительная больница». - Даем разные препараты, например, чтобы высокое давление не привело к инсульту. Грантовая поддержка «Ближнего круга» помогла пройти команде необходимое обучение по вопросам старения, как на это влиять, как работать с травмами и ранами, потому что это основная проблема бездомных.

За 2021 год, благодаря мобильной клинике, помощь получил 161 бездомный пожилой человек. Прошло полторы тысячи консультаций. В 2022 году приняли порядка 900 бездомных людей, провели больше 2 тысяч консультаций.

2. Вишневый квартал (г. Оренбург)

В микрорайоне «Вишневый квартал» в Оренбурге решили создать местное сообщество. За дело взялась инициативная группа местной жительницы Елены Икрянниковой.

Фото: предоставлено авторами проекта.

Задумка была такой: объединить жителей новостроек, чтобы своими силами оказывать помощь нуждающимся, в основном, старшим. Организаторы проводили культурно-массовые мероприятия, создали систему взаимопомощи.

- Благополучателями практики стали пенсионеры 60 лет и старше. Мы провели несколько интересных мероприятий. «Раздай урожай», где люди делились излишками овощей и фруктов. «Культпоход» - пригласили бабушек и дедушек в театр, фестиваль под лозунгом «Вишневый квартал - добрососедство», подготовили для них представление, угостили вишневым пирогом с чаем. Все это позволило морально поддержать людей, повысить их качество жизни и самооценку. А еще важно, что получилось наладить взаимодействие между людьми, живущими в одном микрорайоне, - делится Елена Икрянникова, руководитель инициативной группы.

Атмосфера в микрорайоне заметно изменилась - стала более доброжелательной, практически исчез криминал, люди стали более открыты к общению, и оказались не просто соседями, а друзьями. Более 50 благополучателей и более 40 старших обеспечены необходимой им помощью.

3. Кафе «Кашеварим» (г. Коммунар, Ленинградская область)

Научить подростков готовить также вкусно, как это умеют бабушки? Эта задача оказалась по силам благотворительному фонду «Счастливое будущее». Там через практику кафе «Кашеварим» решили сразу несколько социальных проблем.

Фото: предоставлено БФ «Счастливое будущее».

Подростки из семей в сложной жизненной ситуации участвуют в кулинарных встречах с «серебряными» волонтерами, старшие и малоимущие семьи получают наборы продуктов и необходимые вещи. Доставляют их подростки. Для всех задействованных проводятся спортивные и другие мероприятия, вечера настольных игр, просмотры фильмов.

В результате 35 старших и 35 малообеспеченных семей в Коммунаре получают необходимые продукты ежедневно. За полгода в Кафе «Кашеварим» поучаствовали 20 подростков — они попробовали свои силы в кулинарном мастерстве на 20 встречах с волонтерами «серебряного» возраста.

4. Семейный клуб «Мы такие разные» (г. Череповец, Вологодская область)

К миграции, смене привычной обстановки, новым условиям нужно привыкнуть. Для многих это не просто. В благотворительном фонде «Дорога к дому» решили помочь таким семьям.

Клуб «Мы такие разные» - для семей мигрантов. Фонд проводит раз в неделю встречи семей с участием специалистов. В течение 4 часов собравшиеся знакомятся, общаются, подтягивают русский язык с репетитором, узнают о культуре и истории России, играют, занимаются с психологом, узнают о мерах социальной поддержки. Для семей проводят экскурсии, игры и другие активности.

- Клубная деятельность - универсальный метод работы. Это помогает преодолеть изолированность, развить социальные связи, обменяться опытом, чувствами, переживаниями семьям с одинаковыми проблемами. Думаю, главный результат - восстановление ресурсов семьи. У людей появляется уверенность в завтрашнем дне, чувство, что они не одиноки. Еще один важный результат, который мы отметили - проект позволил оптимизировать отношения между родителями и детьми. Стало меньше ссор, дети стали лучше учиться, повысилась самооценка, – рассказывает Светлана Пурышева, координатор направления по работе с семьями мигрантов и вынужденных переселенцев.

Фото: предоставлено БФ «Дорога к дому».

Одновременно в клубе участвуют от 10 до 25 семей, каждая семья может получать услугу до полугода.

В 2022 году в клубе «Мы такие разные» прошло 95 мероприятий. 85 семей получили поддержку. Более 20 мам-мигранток прошли курсы русского языка.

5. Больше, чем орехи (г. Волгоград, микрорайон Горная Поляна)

Тот случай, когда продажа урожая становится хорошей прибавкой к пенсии. В ТОС «Высота» решили поддержать старших таким образом: помогли собрать и продать выращенные ими грецкие орехи. Волонтеры обзвонили пожилых, узнали, кому нужна помощь, распространили информацию о продаже урожая и помогли продать ее по рыночной цене и даже выше.

Фото: предоставлено ТОС «Высота».

- У нас южный регион, и растет много грецких орехов. И если обычно люди могут угостить излишками родственников или продать, одиноким пожилым тяжело даже просто собрать урожай, а уж тем более реализовать. И мы помогаем это сделать, - рассказывает Ирина Кондрашина, автор и руководитель практики «Больше, чем орехи», заместитель председателя ТОС «Высота». - У кого-то бывает и по 20 килограммов излишек, у кого-то по одному. Орехи готовы покупать люди со всей России - от Калининграда до Владивостока. Они ждут посылки, а посылки очень милые, с записками — кем они выращены, даже вкус отличается у разных сортов. Уже есть предзаказ на урожай 2023 года - в сентябре созреет урожай и мы снова поможем его собрать.

В 2021 году в проекте участвовали 9 человек. Волонтеры отправили 18 междугородних посылок, развезли 15 заказов по Волгограду. В 2022 году удалось охватить и соседние территории — через ТОСы и СНТ в проект «Больше, чем орехи» вовлекли более 20 садоводов старшего возраста

6. Музыкальный дневник (г. Москва)

Музыка помогает прийти в ресурсное состояние, избавиться от грустных мыслей, восстановиться после болезни. Инициативная группа проекта МузНИИ организовала «Музыкальный дневник». Для старших, которые перенесли COVID, столкнулись с деменцией, восстанавливаются после инсульта составили персональную подборку из любимых композиций или записей с фактами из жизни.

- Нет универсальной, подходящей всем музыки, а музыка - это повод стать чуть-чуть ближе. Идея нашего проекта в том, что мы говорим о воспоминаниях, о важных для семьи ценностях, и говорим через музыку, через песни конкретного периода жизни. И разговор получается жизнерадостный, люди сближаются быстрее. И когда мы просто обсуждали с ними музыку, это поднимало их над бытовыми заботами, получилась такая кухонная психотерапия, - рассказывает Мария Пакош, соавтор проекта МузНИИ.

С декабря 2021 года по март 2023 года свои индивидуальные музыкальные дневники получили 5 семей, было подготовлено 9 записей. Их проигрывают 2-3 раза в неделю. Это оказывает терапевтический эффект, помогает в сближении, в восстановлении эмоционального состояния пожилого человека и его семьи. В одном случае, после регулярного проигрывания таких записей, мужчина с деменцией впервые за долгое время заговорил со своей дочерью.