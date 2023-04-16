Под сводами Главного храма Вооруженных сил России собрались сотни верующих. Фото: МО РФ

В самый важный праздник православных христиан – Воскресение Христово под сводами Главного храма Вооруженных сил России собрались сотни верующих.

В Главном храме ВС России провели пасхальную службу. Фото: МО РФ

Среди них в основном военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России.

В храме были в основном военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России. Фото: МО РФ

В Минобороны сообщили, что после пасхальной службы, в рамках празднования Светлой Пасхи в Главном храме ВС РФ состоится большой фестиваль хорового пения, где выступят военные и православные коллективы: Московский Синодальный хор, Хор «Аннино», Хор Данилова монастыря, Хор «Радуга» и «Бельканто».

В рамках празднования Светлой Пасхи в Главном храме ВС РФ состоится большой фестиваль хорового пения. Фото: МО РФ

В субботу и воскресенье на Соборной площади Главного храма ВС РФ было организовано освящение пасхальной снеди.

23 апреля в Главном храме ВС РФ пройдет II Большой хоровой собор. Фото: МО РФ

КСТАТИ

23 апреля в Главном храме ВС РФ пройдет II Большой хоровой собор. В концертной программе примут участие Преображенский и Камерный хор прихожан Храма Христа Спасителя, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО», Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, Хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ и другие.