США хотят пригласить в НАТО еще три страны: чем обернется расширение альянса и как ответит Россия

Недавно Финляндия стала членом НАТО. Теперь Америка хочет пригласить туда Израиль, Японию и Австралию Фото: REUTERS

Бывший советник президента Трампа Джон Болтон выступил с предложением включить в НАТО Израиль, Японию и Австралию. В это же время Илон Маск удивился тому, что у русских появилось оружие, способное подавлять спутники.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эти темы с военным обозревателем «Аргументов недели» Александром Шарковским.

- Болтон не зря пророчит?

- Болтон относится к плеяде неоконов, новых консерваторов. Стоит ли относиться к его словам всерьез? Не уверен.

- Что мешает Израилю, Австралии и Японии вступлению в НАТО?

- Эти страны являются настолько близкими союзниками США, что во вступлении их в НАТО особой надобности нет. Все три страны являются членами клуба избранных стран, имеющих истребитель пятого поколения F-35. Это истребитель объединенного удара. Все эти страны — близкие союзники американцев. А у этого истребителя есть такая особенность: у него бортовая электроника так настроена, что им можно управлять с территории США.

- То есть, по сути не важно, кому истребитель принадлежит?

- В общем, он всегда остается оружием Штатов. А если Болтон хочет, чтобы они значились в НАТО — ну так Бог с ним. По формальным признакам они не относятся к северо-атлантическому блоку. Ну, кроме, может, Израиля.

- Швеция уже почти в НАТО, Финляндия вступила. Перевес военный - не на нашей стороне? Кто с нами может быть в союзе?

- По сути, ШОС. Шанхайскую организацию сотрудничества можно было бы рассматривать как структуру, которая в будущем способна противостоять НАТО.

- В будущем — а сейчас?

- Пока против северо-атлантического альянса - Россия, Белоруссия, с оговорками - ряд стран СНГ, Северная Корея и, в некотором смысле, Китай. Это страны, руководство которых антинатовскую позицию в той или иной мере обозначило. Конечно, есть ряд стран, которые были бы не против вступить в потенциальный союз России и Китая. Позиция Кубы и Венесуэлы ясна — они точно ближе к нам, чем к альянсу. Есть немало сомневающихся. Но все понимают, что если такой союз состоится, а к этому все идет — уже две эти ядерные державы являются очень серьезной военной силой. Которая способна просто уничтожить НАТО.

- Но пока Маск встревожен тем, что могут быть уничтожены его спутники — новой системой РЭБ, появившейся у России.

- Он прав. Есть у нас оружие так называемой направленной энергии. Которое способно достигать спутников на геостационарной орбите. Которые могут быть на высоте 36 тысяч километров. Их скорости достаточно, чтобы не падать на землю. Их орбита немного корректируется. У них есть реактивные двигатели. На них строится спутниковая разведка, глобальный интернет. И не только наши системы направленного действия способны уничтожать такие спутники.

- Система Starlink Маска уязвима?

- Она замкнута на интернет. То есть, ее можно атаковать с помощью DDoS атаки. Потому спутники имеют возможность погибнуть даже от работы хакеров. И не нужно особо сильного оружия. Вообще же, наши РЭБ системы сейчас активно используются в СВО, и они добавляют волнений Максу.

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