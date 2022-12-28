2022: лучшие цифровые проекты на транспорте

Телеграм-канал “Цифровой транспорт” проанализировал цифровые решения на транспорте и выбрал лучшие Фото: Shutterstock

Отобранные Телеграм-каналом “Цифровой транспорт” проекты охватывают пассажирскую и грузовую логистику, системы организации беспилотного движения воздухе и на воде, туристические проекты и сервисы заказа такси.

Несмотря на различия предлагаемых решений, как по виду транспорта, так и по характеру предлагаемых сервисов, их объединяет одно - использование цифровых инструментов, как наиболее эффективных способов решения существующих проблем за счет снижения издержек, повышения доступности и безопасности перевозок.

Лучшими проектами по версии канала «Цифровой транспорт» стали:

«Перевозки по запросу»

Компания: “Датапакс”

Запуск цифрового сервиса для пассажиров «Перевозки по запросу».

Планирование поездок на общественном транспорте там, где мало регулярных маршрутов.

Бортовой компьютер

Компания: МТС Авто

Многофункциональный бортовой компьютер для грузовых автомобилей. Интегрированные развлекательные и информационные сервисы МТС и партнёров, а также навигация. Встроенное мобильное приложение для работы с ГИС ЭПД.

Внедрение АИС «Леонардо»

Компания: Аэрофлот

Переход на отечественную автоматизированную систему бронирования билетов «Леонардо» (разработка Госкорпорации Ростех и «Сирена-Трэвел»).

Автоматизированное рабочее место кассира

Компания: РЖД

Автоматизированное рабочее место кассира «Планирование путешествий». Позволяет билетным кассирам пригородных железнодорожных касс в одном окне оформлять билеты на любые виды транспорта, включая железнодорожный, речной, автобусный и авиационный.

Комплекс «Юпитер»

Компания: «Азимут»

Успешные испытания комплекса «Юпитер», предназначенного для организации движения беспилотников в условиях городской среды.

Бесшовный Wi-Fi на поездах «Сапсан»

Компания: ТрансТелеКом

Организация бесшовной сети беспроводного интернет-доступа на поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое.

Навигационные пломбы в порту Новороссийска

Компания: РТИТС

Открытие регулярного паромного сообщения с применением технологии приема и ускоренной обработки грузов в порту Новороссийск. Запуск в том числе стал возможным благодаря использованию технологии электронных навигационных пломб (разработка ООО «Центр развития цифровых платформ» — дочерняя компания ООО “РТИТС”) для отслеживания перевозок.

Цифровая платформа для беспилотников

Компания: ЦОД БТС

Запуск многофункциональной цифровой платформы полётно-информационного обслуживания БАС. Интеграционная платформа для координации и информационного обеспечения полётов беспилотников в воздушном пространстве.

Разработка проектов автономного судовождения

Компания: Росморпорт

Испытания технологий автономной навигации в рамках эксперимента по эксплуатации автономных судов, которые ФГУП «Росморпорт» совместно с АО «Ситроникс КТ» одними из первых проводят в России.

Начало реализации проекта «Умная дорога» Самара — Тольятти

Компания: СМАРТС

Старт проекта «Умная дорога», в рамках которого планируется внедрение наиболее передовых технологий интеллектуальной транспортной инфраструктуры на участке трассы Самара — Тольятти.

Экран специальных возможностей

Компания: Яндекс Такси

Отдельный экран в приложении Яндекс Go, на котором пользователи с ограничениями здоровья при заказе такси могут указать опции, важные для поездки.

«Мониторинг ЭРА» на основе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания: АО «ГЛОНАСС»

Бесшовный переход логистических компаний на российскую систему мониторинга всех видов транспорта и грузов после ухода из России иностранных провайдеров.

Электронная железнодорожная накладная для контейнерного транзита

Компания: ОТЛК ЕРА

Перевозка по электронной железнодорожной накладной порожних фитинговых платформ на пространстве 1520 мм.