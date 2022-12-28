2022: лучшие цифровые проекты на транспорте

Телеграм-канал “Цифровой транспорт” проанализировал цифровые решения на транспорте и выбрал лучшие
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Отобранные Телеграм-каналом “Цифровой транспорт” проекты охватывают пассажирскую и грузовую логистику, системы организации беспилотного движения воздухе и на воде, туристические проекты и сервисы заказа такси.
Несмотря на различия предлагаемых решений, как по виду транспорта, так и по характеру предлагаемых сервисов, их объединяет одно - использование цифровых инструментов, как наиболее эффективных способов решения существующих проблем за счет снижения издержек, повышения доступности и безопасности перевозок.
Лучшими проектами по версии канала «Цифровой транспорт» стали:
«Перевозки по запросу»
Компания: “Датапакс”
Запуск цифрового сервиса для пассажиров «Перевозки по запросу».
Планирование поездок на общественном транспорте там, где мало регулярных маршрутов.
Бортовой компьютер
Компания: МТС Авто
Многофункциональный бортовой компьютер для грузовых автомобилей. Интегрированные развлекательные и информационные сервисы МТС и партнёров, а также навигация. Встроенное мобильное приложение для работы с ГИС ЭПД.
Внедрение АИС «Леонардо»
Компания: Аэрофлот
Переход на отечественную автоматизированную систему бронирования билетов «Леонардо» (разработка Госкорпорации Ростех и «Сирена-Трэвел»).
Автоматизированное рабочее место кассира
Компания: РЖД
Автоматизированное рабочее место кассира «Планирование путешествий». Позволяет билетным кассирам пригородных железнодорожных касс в одном окне оформлять билеты на любые виды транспорта, включая железнодорожный, речной, автобусный и авиационный.
Комплекс «Юпитер»
Компания: «Азимут»
Успешные испытания комплекса «Юпитер», предназначенного для организации движения беспилотников в условиях городской среды.
Бесшовный Wi-Fi на поездах «Сапсан»
Компания: ТрансТелеКом
Организация бесшовной сети беспроводного интернет-доступа на поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое.
Навигационные пломбы в порту Новороссийска
Компания: РТИТС
Открытие регулярного паромного сообщения с применением технологии приема и ускоренной обработки грузов в порту Новороссийск. Запуск в том числе стал возможным благодаря использованию технологии электронных навигационных пломб (разработка ООО «Центр развития цифровых платформ» — дочерняя компания ООО “РТИТС”) для отслеживания перевозок.
Цифровая платформа для беспилотников
Компания: ЦОД БТС
Запуск многофункциональной цифровой платформы полётно-информационного обслуживания БАС. Интеграционная платформа для координации и информационного обеспечения полётов беспилотников в воздушном пространстве.
Разработка проектов автономного судовождения
Компания: Росморпорт
Испытания технологий автономной навигации в рамках эксперимента по эксплуатации автономных судов, которые ФГУП «Росморпорт» совместно с АО «Ситроникс КТ» одними из первых проводят в России.
Начало реализации проекта «Умная дорога» Самара — Тольятти
Компания: СМАРТС
Старт проекта «Умная дорога», в рамках которого планируется внедрение наиболее передовых технологий интеллектуальной транспортной инфраструктуры на участке трассы Самара — Тольятти.
Экран специальных возможностей
Компания: Яндекс Такси
Отдельный экран в приложении Яндекс Go, на котором пользователи с ограничениями здоровья при заказе такси могут указать опции, важные для поездки.
«Мониторинг ЭРА» на основе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Компания: АО «ГЛОНАСС»
Бесшовный переход логистических компаний на российскую систему мониторинга всех видов транспорта и грузов после ухода из России иностранных провайдеров.
Электронная железнодорожная накладная для контейнерного транзита
Компания: ОТЛК ЕРА
Перевозка по электронной железнодорожной накладной порожних фитинговых платформ на пространстве 1520 мм.