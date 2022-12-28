«Детские мечты» успешного креативного продюсера Татьяны Цаплиной стали реальностью

Заботливая мама, владелица известного международного PR-агентства ELITE PR , креативный продюсер Татьяна Цаплина рассказала о своих грандиозных планах на 2023 год.

– Татьяна, мы знаем, что ваше знакомство с миром медиабизнеса произошло в далеком 2012 году.

С чего начался ваш карьерный путь? Как вы пришли к созданию своего агентства?

– Я со школы всегда была очень активным ребёнком: участвовала во всех возможных капустниках, огоньках, активно принимала участие в общественной деятельности. Когда я перешла в другую школу с театральным уклоном, я сразу получила главную роль в пьесе Островского «Бесприданница». До сих пор люблю свою героиню и Ларису Гузееву.

Я всегда знала, что творческая профессия - это мое жизненное кредо.

Но мои родители видели меня совсем в другой сфере, так как они считали, что творчество - это не серьезно: поэтому отправляли меня работать то в банк, то в автомобильную компанию.

В далеком 2003 я неожиданно для себя начала работать в сфере недвижимости, но душа требовала креатива во всех его проявлениях.

В 2008 я ушла полностью в модельный бизнес. Сначала сама снималась для разной рекламы, научилась красиво позировать и узнала весь этот бизнес изнутри.

Модельная карьера не приносила мне хорошего дохода и я начала создавать уникальные фотопроекты.

Я была одной из первых в Москве, кто проводил масштабные фотодни и благодаря им, меня узнала вся Россия.

Я переснимала всех звёзд, но мне хотелось чего-то большего.

В 2012 году у меня пришла идея создать фотопроект и в последующем фотовыставку, которая смогла бы принести огромную пользу нашему обществу.

«Детские мечты» этот проект стал реальностью и в нем приняли участие больше 20 известных персон первого эшелона, такие как: Борис Моисеев, Елена Воробей, Денис Клявер, Сергей Сафронов, Наталья Бочкарева, Александр Песков, Родион Газманов и др.

Основная идея проекта заключалась в том, чтобы через детские образы звёзд донести детишкам то, что каждый из них важен и нужен в этом большом мире. Они должны не переставать мечтать и твердо идти к своей цели. И тогда однажды простое желание станет явью.

Так как ко мне приходило очень много частных персон и всем по мимо фотосессии хотелось что-то ещё, у меня родилась мысль создать собственное PR и продюсерское агентство.

– На ваш взгляд, какие проекты стали вашей визитной карточкой?

– Для меня личным достижением стал мой фотопроект «Детские мечты».

Он был самый трудный, так как нужно было собрать большое количество звёзд , объяснить каждому, почему важно принять участие в этом проекте.

Иногда на согласования уходило по несколько недель.

Ещё одним достижением стал проект с известной писательницей, тогда мы просто «взорвали» все инфополе России всего за 1 месяц.

– Вы активно стали заниматься продюсерской деятельностью, какие проекты у Вас сейчас на старте?

– Сейчас это открытие представительства в Дубае и в рамках нового офиса мы запланировали проект Emirates people awards.

В планах сделать хедлайнером проекта - мировую звезду Перис Хилтон.

– Мы знаем, что помимо профессиональной деятельности, вы уделяете особое внимание благотворительности...Что заложило фундамент для будущего направления?

– Фундаментом стал мой фотопроект.

Он положил начало благотворительной деятельности, и сейчас почти все проекты проходят в таком ключе.

Я считаю смысл всей деятельности не только делиться своими навыками с окружающими, но и помогать нуждающимся.

Это чувство защиты и заботы стало еще больше во мне развиваться с рождением второго сына.

Ведь помощь направлена на детишек без родителей и социально не обеспеченных детей.

– Помощь другим людям – это колоссальный труд. Что вдохновляет Вас и даёт силы продолжать помогать?

– Мое вдохновение и сила - это радость тех детей, которым мы помогаем, их счастливые лица, их улыбки и светящиеся глаза.

Это непередаваемое и ни с чем не сравнимое чувство, когда ты помог кому-то сделать его жизнь лучше, оно двигает дальше.

Хочется ещё больше дарить и получать в ответ такие эмоции благодарности.

У всех детей должно быть детство, а мы со своей стороны максимально поможем тем, кто когда-то лишился детства.

– Очень хочется узнать более подробно о ваших благотворительных проектах...

– На сегодняшний день - это помощь детям Западной Африки: Сенегал, Гвинея Конакри, Гвинея Бисау и Кения.

Там уже находится фонд Милы Ануфриевой, который помогает детям альбиносам.

В Африке жуткая дискриминация этих детей и , кроме Фонда Милы, помогать больше некому, она там одна с благотворительной миссией на всем континенте, и с наступлением СВО финансирование прекратилось. Мы открыли сбор на жизненно необходимые вещи и поехали в Африку. Там мы построим колодец для целого племени с питьевой водой, потому что сейчас они пьют из лужи и умирают от холеры, звучит ужасно, но факт остаётся фактом.

Мы хотим внести свою лепту на строительство нового дома для слепых детей, да и просто станем Дедами Морозами: привезём подарки, игрушки, одежду, солнцезащитные крема.

Хочу отметить, что именно такой крем самой простой марки стоит в Африке 25/30 долларов. А он им жизненно необходим.

Поэтому мы призываем всех, кто не равнодушен к судьбе маленьких детей не важно с каким цветом кожи, откликнуться и стать для них лучиком света и надежды на лучшее будущее.

– Какие у вас планы на 2023 год?

– Планы у нас действительно грандиозные: проведение международной премии в Эмиратах для сбора средств детям и второй проект - это съемка художественного фильма про проблемы Африки и жизнь Милы Ануфриевой с режиссёром Оксаной Нечаевой, которая уже получила свою популярность на российском рынке кинематографа.