Сценарии мошенничества через сервисы электронной коммерции и как их избежать

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Россияне потратили на покупки в интернете в первом полугодии 2022 г. 2,3 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее [1]. Люди покупают в интернете буквально все: от еды до бытовой техники и предметов искусства. Однако маркетплейсы привлекают не только добросовестных покупателей, но и интернет-мошенников. Злоумышленники применяют всё более изощрённые способы обмана пользователей, причем эти схемы используются практически на всех платформах интернет-торговли.

Обеспечение безопасности цифрового пространства и защита персональных данных граждан – одна из приоритетных задач национального проекта «Цифровая экономика». Минцифры России совместно с "РТК-Солар" и крупными сервисами электронной коммерции Ozon, СберМаркет и Авито в рамках Всероссийской программы кибергигиены, которая реализуется по национальному проекту, провели мероприятия по выявлению основных мошеннических схем. Ниже представлены примеры мошенничества и базовые правила, которые сделают онлайн-шопинг в сети более безопасным.

Скидки и распродажи

Выбирая товар в интернете, каждый человек старается совершить выгодную покупку. Зачастую именно скидки повышают вероятность того, что товар будет замечен. Этим и пользуются интернет-мошенники в надежде на то, что выгодное предложение сделает людей менее внимательными. Особенно хорошо это работает, если у скидки или акции есть «срок действия» и решение нужно принимать как можно скорее.

Злоумышленники пишут персонально клиенту и предлагают сделать очень приятную скидку на любой товар. Единственное, что нужно сделать — прислать ссылку на товар и получить ответную ссылку на оплату со скидкой. При этом присланная «менеджером» ссылка ведет на сайты за пределами маркетплейса. После оплаты товар не будет отправлен, а мошенник воспользуется полученными персональными и банковскими данными и похитит деньги.

Помните, что представители маркетплейса никогда не направляют клиентам в сторонние мессенджеры предложения о персональной скидке, а оплату можно проводить только на официальных ресурсах — на сайте или в мобильном приложении. Обратите внимание на адрес сайта, на котором хотите что-то купить: название компании должно быть написано без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт и распродажа настоящие, не вводите свои данные и не оплачивайте товары. Мошенников может выдать и то, что они не копируют весь сайт — прежде чем покупать товар, убедитесь, что работают все ссылки, в том числе вверху и внизу страницы.

Аванс — не выгодная покупка, а оставит без нее

Если ранее мошенники стремились любыми способами убедить клиента перейти по ссылке и оставить данные карты на поддельном сайте, то теперь мошенники действуют более решительно: сразу просят перечислить «аванс» за понравившуюся вещь. Это якобы дает гарантию, что она точно достанется покупателю. Все очевидно, но мошенники пользуются стремлением человека сэкономить и предлагают купить дефицитные товары по неправдоподобно низким ценам. Заметив желанную вещь, многие забывают о мерах предосторожности и спешат оформить покупку.

Для того чтобы избежать потери средств, помните признаки обмана при онлайн-покупке с рук: слишком низкая цена, просьба перевести аванс, уговоры перейти в мессенджеры или на сторонний сайт. Пользуйтесь проверенными маркетплейсами – они проводят большую работу, чтобы обезопасить своих пользователей и могут более оперативно бороться с мошенниками.

Старайтесь не принимать решение в спешке и не волноваться из-за того, что можете упустить выгодное предложение. Если вы находитесь в подобном состоянии — возможно, к нему вас «подвёл» мошенник

Существует еще один старый, но все еще эффективный канал, используемый мошенниками. Речь идет об электронной почте. Иногда нежелательные письма не попадают автоматически в папку «Спам», поэтому важно научиться отличать их от рассылок настоящих интернет-магазинов. Важно помнить, что все рассылки от маркетплейсов приходят с официальных адресов, которые можно уточнить у службы поддержки сервиса.

Стань частью команды крупного маркетплейса

Мошенничества не всегда напрямую связаны с покупками, совершаемыми на маркетплейсе. Крупные интернет-магазины по многим причинам привлекательны для соискателей. Для кого-то важны хороший соцпакет и стабильность, кому-то нравятся значимые проекты, кто-то считает, что только в крупной компании есть возможность для стремительной карьеры. Ну и многие надеются найти зарплату мечты. У некоторых людей даже есть своя компания мечты — место, где им бы очень хотелось работать. Зачастую они полагают, что в крупные компании невозможно попасть «с улицы». Странно, но у некоторых людей не вызывает сомнения ситуация, когда их неожиданно приглашают работать в крупный интернет-магазин.

Как происходит обман: пользователю на телефон приходит сообщение от «менеджера по найму» с предложением работать в крупной компании. В сообщении предлагают удаленную работу, высокую зарплату, выплачиваемую ежедневно. И все, что нужно сделать, написать по указанным в сообщении контактам. Далее включается мошенническая схема с просьбой перечислить небольшую сумму денег. Объяснять это могут по-разному — агентский взнос, поднятие рейтинга продавца.

Будьте внимательны и пользуйтесь только проверенными каналами для трудоустройства – официальные сайты компаний или сайты агрегаторы вакансий. Помните, что маркетплейсы никогда не берут деньги с кандидатов при трудоустройстве, а также не просят прислать данные банковской карты или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах. Также компании не рассылают предложения о найме через iMessage и не просит пройти по ссылкам в Telegram.

При использовании следующей схемы мошенники пишут потенциальным жертвам в мессенджер также якобы с предложением работы в известном онлайн-магазине. Обещают, что со временем можно будет зарабатывать десятки тысяч рублей в день.

При этом обязанности у сотрудника очень простые. Для начала нужно зарегистрироваться на фальшивом сайте (как правило, он копирует интерфейс знакомого маркетплейса) и внести на счёт в личном кабинете небольшую сумму. На эту сумму необходимо купить товар — для того, чтобы сделать его более популярным, — и ждать возврата денег за покупку вместе с бонусами за выполненную работу. После первого заказа деньги и «зарплату» действительно присылают. Завоевав таким образом доверие жертвы, мошенники просят сделать следующую покупку уже на более внушительную сумму. «Бонус», соответственно, тоже сулят более высокий. После повторного этапа сотрудничества «работник» останется без денег, а мошенники перестанут выходить на связь.

Если вы нашли подработку в интернете, не забывайте, что платить за услуги должны вам, а не наоборот. Не отправляйте деньги работодателю ни под каким предлогом: помимо «пополнения личного счёта» мошенники могут попросить оплатить «обучение», «комиссию» или перевести деньги как «проверочный платёж для верификации карты». Если вам предлагают работу от имени известного маркетплейса, проверьте, действительно ли вы общаетесь с его представителем — позвоните по официальному номеру телефона. Обращайте внимание на адрес сайта, на котором вас убеждают зарегистрироваться: название компании там должно быть указано без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт и работа настоящие, не оставляйте свои данные.

Как защититься: необходимо быть внимательным и пользоваться только проверенными каналами для трудоустройств. Нет необходимости платить ни за «оформление документов» (медкнижек, виз), ни за отправку смс (например, под предлогом узнать результаты онлайн-собеседования).

Если вам предлагают работу от имени известного маркетплейса, проверьте, действительно ли вы общаетесь с его представителем — позвоните по официальному номеру телефона. Обращайте внимание на адрес сайта, на котором вас убеждают зарегистрироваться: название компании там должно быть указано без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт и работа настоящие, не оставляйте свои данные.

Не стоит доверять вакансиям, которые предлагают большие оклады ни за что: «200 тыс. рублей в месяц. Работа в офисе. Опыт не требуется». Если в вакансии указана серьезная зарплата, а функционал не описан или сформулирован размыто, то это мошенничество.

В целом, при совершении покупок на любой интернет-площадке важно соблюдать простые правила цифровой безопасности, освоить которые поможет Всероссийская программа кибергигиены, организованная по нацпроекту «Цифровая экономика». Знания помогут обезопасить себя от опасных действий злоумышленников.

– Не переводите предоплату, если не уверены в добросовестности продавца или исполнителя услуги. По возможности используйте сервисы безопасной сделки, которые сейчас предлагают многие крупные платформы.

– Никогда не передавайте никому свои персональные данные, в том числе, CVV-код карты или код подтверждения из смс. Один из важных компонентов персональных данных — номер мобильного телефона, который используется в платежных и иных важных для клиента сервисах. По возможности пользуйтесь сервисами защиты номера.

– Не выходите за пределы защищенной платформы. Интернет-платформы внедряют внутри собственных мессенджеров механизмы, которые помогают обезопасить сделку. Кроме того, во встроенном мессенджере сохраняется история переписки, которая пригодится в спорной ситуации.

– Не переходите по внешним ссылкам. Заходите на нужную платформу через официальное приложение или самостоятельно вводя адрес в строке браузера. Не открывайте ссылки на внешние платежные сервисы: большинство крупных компаний внедряют безопасные инструменты оплаты внутри платформы, чтобы обезопасить пользователей.

Советуем использовать максимум предложенных интернет-платформой возможностей для обеспечения безопасности: обращать внимание на отзывы о продавце и его рейтинг, ставить надёжный пароль и подключать сервисы двухфакторной аутентификации, чтобы к вашему профилю не мог получить доступ посторонний.

Меры и инструменты национального проекта «Цифровая экономика» направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры. Причем предотвращение большой части кибератак существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного человека, так и для государства в целом.

[1] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/10/935478-onlain-prodazhi-rossii-virosli