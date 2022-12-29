Израиль обещает разбомбить ядерные объекты, Иран грозит сровнять с землей города: К чему приведет роковая ошибка США

Бени Ганц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суровый обмен «любезностями» произошел между Израилем и Ираном. «Через два-три года вы, возможно, направите свои самолеты на восток, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана», - сказал израильский министр обороны Бени Ганц, выступая перед выпускниками летного училища. «Ответкой» стало видео общественного ТВ Ирана о реакции на возможный удар Израиля по иранским ядерным объектам с архивными кадрами, на которых верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал: «Если израильтяне допустят малейшую ошибку, Исламская Республика разрушит Тель-Авив и Хайфу».

Пока все увлеклись событиями на Украине и нескончаемыми выступлениями ее лидера, как-то подзабылось о других конфликтах, способных вызвать мировую войну. Ирано-израильское противостояние - как раз из таких: тлеет давно, взорваться может в любой момент.

После того как усилиями Трампа международное соглашение о ядерной программе Ирана было сорвано, Тегеран не скрывал, что продолжил работу по обогащению урана. Иранские государственные СМИ в прошлом месяце сообщили, что уже достигнут уровень обогащения в 60 процентов. Для создания ядерного оружия необходим уровень в 90 процентов. И эта планка вполне достижима. Отсюда и болезненная реакция Израиля. На днях высокопоставленный чиновник израильского министерства обороны заявил, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, поэтому Израиль должен быть готов нанести упреждающий удар, для чего у него есть все военные возможности и что при этом не обязательно ждать одобрения США.

Вот иранское телевидение и представило свои сценарии ракетных атак «возмездия» против Израиля с обозначением возможных целей. Кстати, если уж израильтянам, как они заявляют, американцы для своей атаки против Ирана не указ, то уж для иранцев согласия Вашингтона для обстрела Тель-Авива и Хайфы точно не потребуется. В Израиле, напомним, недавно сформировано самое правое правительство в истории страны, то есть миротворцев в нем нет по определению. В Иране, как ни пытались западники расшатать там власть «революционных аятолл», в прошлом году президентом стал ультраконсерватор. Тот самый случай, когда «коса» легко найдет на «камень»…

И вот какой парадокс: Россия, которую Запад клеймит как «поджигателя», имеет хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном. То есть именно Москва в ситуации резкого обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может выступить посредником, которому доверяют обе стороны, и способствовать тому, чтобы удержать их от катастрофического сценария. Такая вот диалектика получается: все кричат на Россию «агрессор», а она реальным миротворцем способна стать.

События на Украине усилиями Запада, прежде всего США, затмили все другие «горячие» точки и регионы. Причина понятна: во многих из них затяжные конфликты были вызваны вмешательством именно Запада. Только что, в очередной раз, вроде как «рассосалось» в Косово - президент Сербии Вучич, накануне приведший свои войска в состояние максимальной боевой готовности, призвал косовских сербов разобрать баррикады. Теперь вот «жестит» в ирано-израильских отношениях. И сколько еще пригашенных, но не разрешенных конфликтов в мире?

Казалось бы, ими тоже надо заниматься. Но все силы коллективного Запада брошены на борьбу с Россией. А без нее, что очевидно, нельзя найти развязок для урегулирования большинства мировых проблем. И тогда вопрос: а что ищут в Вашингтоне и Брюсселе - мира или войны?

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Из Украины выращивают торпеду для уничтожения России (подробнее)