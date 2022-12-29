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Общество29 декабря 2022 12:30

Эксперты обсудили будущее карбоновых бирж и рынка углеродных единиц

Участники дискуссионного клуба Ecumene рассказали о новых проектах по достижению углеродной нейтральности
Ксения БОГДАНОВА
Россия поэтапно работает над тем, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде вредными выбросами.

Россия поэтапно работает над тем, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде вредными выбросами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В информационном центре ООН в Москве 23 декабря прошло заседание дискуссионного клуба Ecumene. Представители природоохранных ведомств и топ-менеджеры крупных компаний обсудили пути развития карбоновых бирж и рынка углеродных единиц. Эксперты поделились своим видением способов достижения углеродной нейтральности и рассказали, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении. По мнению участников клуба Ecumene, для развития рынка углеродных единиц в России в первую очередь необходимы межведомственная координация и прозрачное регулирование.

Основной объем углеродных выбросов сегодня производят всего шесть участников мирового рынка: Китай, США, Индия, Индонезия, Бразилия, Россия, а также Европейский Союз. По словам руководителя офиса Программы ООН по окружающей среде в России Владимира Мошкало, в 2020 году на долю этих государств пришлось около половины выбросов парниковых газов.

«Если мы возьмём «Большую двадцатку», то она несёт ответственность уже за 75% выбросов парниковых газов. Это то, что касается распределения выбросов по группам стран. Однако на сегодняшний день о целях достижения углеродной нейтральности заявили уже более 140 стран мира, и финансирование декарбонизации является важным направлением в условиях климатических изменений и энергоперехода», - подчеркнул Владимир Мошкало.

Участники клуба Ecumene поделились своим видением способов достижения углеродной нейтральности и рассказали, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении. Фото: пресс-служба Ecumene.

Участники клуба Ecumene поделились своим видением способов достижения углеродной нейтральности и рассказали, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении. Фото: пресс-служба Ecumene.

Россия поэтапно работает над тем, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде вредными выбросами. Одна из основных задач – сохранение и восстановление лесов, «зеленых легких» планеты. Они поглощают парниковые газы, и в долгосрочной перспективе наша страна собирается вдвое увеличить объем CO2, который сегодня перерабатывают деревья.

«Сейчас, если посмотреть на статистику в национальном кадастре, наши леса поглощают 610 миллионов тонн CO2. Цель к 2050-му году – 1,2 млрд тонн CO2. И я хочу подтвердить, что эта цель реальна, мы ее просчитывали. Это и большие вливания финансовых средств, которые сейчас идут в лесной сектор (в первую очередь, борьба с пожарами, лесовосстановление, лесоразведение), и большой вклад лесоклиматических проектов, который мы ожидаем», - рассказал директор Департамента международного сотрудничества и климатических изменений Министерства природных ресурсов и экологии РФ Иван Кущ.

Он отметил, что сейчас идет работа над внесением поправок в Лесной кодекс. Эти изменения позволят российским компаниям активнее реализовывать природоохранные проекты. Еще один важный фактор - борьба с лесными пожарами. Эксперт считает ее «самым оптимальным и эффективным лесоклиматическим проектом».

Замглавы Управления надзора за организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Банка России Михаил Аракелян рассказал, что в сентябре в нашей стране при участии «Газпромбанка» и Московской биржи был создан реестр углеродных единиц. В углеродных единицах (от англ. «carbon credit») измеряется объём выбросов парниковых газов, который удалось предотвратить благодаря реализации того или иного климатического проекта. Это определённые квоты, выраженные в тоннах СО2 эквивалента, с помощью которых осуществляется государственный и рыночный контроль за выбросами в национальном и глобальном масштабе. Крупные предприятия платят за эти выбросы специальные налоги. Излишки своих квот они могут продавать (а недостающие объёмы – докупать) на биржевых площадках, торгующих углеродными единицами.

«Первое, с чем мы столкнулись – это большая дискуссия относительно того, что такое углеродная единица с точки зрения предмета торговли. Потому что для бирж классические активы – это валюта, ценные бумаги, товары, - отметил Михаил Аракелян. - Дискуссия продолжается, но мы смогли достаточно быстро выработать позицию относительно возможности с точки зрения российского законодательства быстро запустить биржевые торги углеродными единицами. Были зарегистрированы правила организованных торгов на Национальной товарной бирже, которая входит в группу «Московская биржа», со стороны Центрального банка. И первые тестовые торги по первому зарегистрированному в России климатическому проекту прошли, что даёт нам почву для дальнейших размышлений и обсуждения, как выстраивать систему».

По мнению эксперта, биржевые торги обеспечат прозрачное ценообразование на рынке углеродных единиц.

«Дальнейший интерес в торговле углеродными единицами заключается в том, сколько будет стоить углеродная единица, как просчитать экономический эффект от реализации климатического проекта. И биржевые торги – понятный для участников способ ценообразования», - считает Михаил Аракелян.

По словам председателя правления ПАО Московская Биржа Сергея Демидова, тестовые торги показали большой интерес крупных инвесторов к рынку углеродных единиц.

«Интерес достаточно большой, потому что потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, видят перспективы того, что до 2060-го года государство планирует вложить достаточно много средств в достижение углеродной нейтральности», - подчеркнул он.

Сергей Демидов уверен, что российские участники в дальнейшем смогут выйти на международный рынок. Даже в условиях экономических ограничений и давления западных санкций это вполне возможно, и это одна из задач, над которой необходимо работать.

«Мы здесь, к удивлению, обнаружили, что этот рынок в дружественных странах существует», - отметил эксперт.

», добавил эксперт.

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