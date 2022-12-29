Эксперты обсудили будущее карбоновых бирж и рынка углеродных единиц

Россия поэтапно работает над тем, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде вредными выбросами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В информационном центре ООН в Москве 23 декабря прошло заседание дискуссионного клуба Ecumene. Представители природоохранных ведомств и топ-менеджеры крупных компаний обсудили пути развития карбоновых бирж и рынка углеродных единиц. Эксперты поделились своим видением способов достижения углеродной нейтральности и рассказали, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении. По мнению участников клуба Ecumene, для развития рынка углеродных единиц в России в первую очередь необходимы межведомственная координация и прозрачное регулирование.

Основной объем углеродных выбросов сегодня производят всего шесть участников мирового рынка: Китай, США, Индия, Индонезия, Бразилия, Россия, а также Европейский Союз. По словам руководителя офиса Программы ООН по окружающей среде в России Владимира Мошкало, в 2020 году на долю этих государств пришлось около половины выбросов парниковых газов.

«Если мы возьмём «Большую двадцатку», то она несёт ответственность уже за 75% выбросов парниковых газов. Это то, что касается распределения выбросов по группам стран. Однако на сегодняшний день о целях достижения углеродной нейтральности заявили уже более 140 стран мира, и финансирование декарбонизации является важным направлением в условиях климатических изменений и энергоперехода», - подчеркнул Владимир Мошкало.

Участники клуба Ecumene поделились своим видением способов достижения углеродной нейтральности и рассказали, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении. Фото: пресс-служба Ecumene.

Россия поэтапно работает над тем, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде вредными выбросами. Одна из основных задач – сохранение и восстановление лесов, «зеленых легких» планеты. Они поглощают парниковые газы, и в долгосрочной перспективе наша страна собирается вдвое увеличить объем CO2, который сегодня перерабатывают деревья.

«Сейчас, если посмотреть на статистику в национальном кадастре, наши леса поглощают 610 миллионов тонн CO2. Цель к 2050-му году – 1,2 млрд тонн CO2. И я хочу подтвердить, что эта цель реальна, мы ее просчитывали. Это и большие вливания финансовых средств, которые сейчас идут в лесной сектор (в первую очередь, борьба с пожарами, лесовосстановление, лесоразведение), и большой вклад лесоклиматических проектов, который мы ожидаем», - рассказал директор Департамента международного сотрудничества и климатических изменений Министерства природных ресурсов и экологии РФ Иван Кущ.

Он отметил, что сейчас идет работа над внесением поправок в Лесной кодекс. Эти изменения позволят российским компаниям активнее реализовывать природоохранные проекты. Еще один важный фактор - борьба с лесными пожарами. Эксперт считает ее «самым оптимальным и эффективным лесоклиматическим проектом».

Замглавы Управления надзора за организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Банка России Михаил Аракелян рассказал, что в сентябре в нашей стране при участии «Газпромбанка» и Московской биржи был создан реестр углеродных единиц. В углеродных единицах (от англ. «carbon credit») измеряется объём выбросов парниковых газов, который удалось предотвратить благодаря реализации того или иного климатического проекта. Это определённые квоты, выраженные в тоннах СО2 эквивалента, с помощью которых осуществляется государственный и рыночный контроль за выбросами в национальном и глобальном масштабе. Крупные предприятия платят за эти выбросы специальные налоги. Излишки своих квот они могут продавать (а недостающие объёмы – докупать) на биржевых площадках, торгующих углеродными единицами.

«Первое, с чем мы столкнулись – это большая дискуссия относительно того, что такое углеродная единица с точки зрения предмета торговли. Потому что для бирж классические активы – это валюта, ценные бумаги, товары, - отметил Михаил Аракелян. - Дискуссия продолжается, но мы смогли достаточно быстро выработать позицию относительно возможности с точки зрения российского законодательства быстро запустить биржевые торги углеродными единицами. Были зарегистрированы правила организованных торгов на Национальной товарной бирже, которая входит в группу «Московская биржа», со стороны Центрального банка. И первые тестовые торги по первому зарегистрированному в России климатическому проекту прошли, что даёт нам почву для дальнейших размышлений и обсуждения, как выстраивать систему».

По мнению эксперта, биржевые торги обеспечат прозрачное ценообразование на рынке углеродных единиц.

«Дальнейший интерес в торговле углеродными единицами заключается в том, сколько будет стоить углеродная единица, как просчитать экономический эффект от реализации климатического проекта. И биржевые торги – понятный для участников способ ценообразования», - считает Михаил Аракелян.

По словам председателя правления ПАО Московская Биржа Сергея Демидова, тестовые торги показали большой интерес крупных инвесторов к рынку углеродных единиц.

«Интерес достаточно большой, потому что потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, видят перспективы того, что до 2060-го года государство планирует вложить достаточно много средств в достижение углеродной нейтральности», - подчеркнул он.

Сергей Демидов уверен, что российские участники в дальнейшем смогут выйти на международный рынок. Даже в условиях экономических ограничений и давления западных санкций это вполне возможно, и это одна из задач, над которой необходимо работать.

«Мы здесь, к удивлению, обнаружили, что этот рынок в дружественных странах существует», - отметил эксперт.

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