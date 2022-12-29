Телевизионная съемка концерта «Золотой Хит» от MUSIC BOX GOLD

Трансляция концерта начнется на телеканале MUSIC BOX GOLD в 18:00 31 декабря и в 00:00 часов 01 января в Триколор на телеканале «Большой Эфир».

Звёзды трёх поколений исполняют свои лучшие и новые песни для многомиллионной аудитории легендарного музыкального телеканала Music Box, которому в этом году исполнилось 18-лет. В подарок на совершеннолетие телеканалу и его зрителям свои поздравления приготовили:

Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Сергей Зверев, Юлия Савичева, Жасмин, Катя Лель, Амирчик, Сосо Павлиашвили, Эмма М, Kraynova, Sandra Top, Ян Марти, Людмила Соколова, Анжелика Агурбаш, Брендон Стоун, Lena Bokota, Таня Тузова, Анна Калашникова, Марат Чанышев, Ирэн Волынская, Дигер, Кевин Маккой, группа « Интонация», Милу, «Инфинити», «PLAZMA», Vlad Zotov, Anastasia Stone, Александр Еловских, Натали Андрес, Олеся Лагутина, Владимир Лёвкин, группа «Оливки», Миша Филатов, Александр Скрип, Сергей Грейс, Эдгар, Рома Неваш, Anessa Kay, Анохин Алекс, Павел Соколов, Александр Запорожец, группа «Элипс», Serbin.

Вас ждут грандиозные выступления популярных артистов и море позитивных эмоций. Не пропусти, будет жарко!