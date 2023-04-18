От «жидкой брони» до материалов будущего: Продукция российских экспортеров пользуется спросом на зарубежных рынках

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По данным Федеральной таможенной службы, российский товарный экспорт в 2022 году установил исторический рекорд - $591,5 млрд. Профицит тоже оказался рекордным - $332,4 млрд. Развивать сотрудничество с иностранными партнерами российскому бизнесу помогают обширные меры господдержки, в том числе предоставляемые благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Он реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Тем не менее голые цифры не в полной мере демонстрируют достижения российских экспортеров. «Комсомолка» выбрала наиболее интересные российские товары, которые завоевывают зарубежные рынки. Под брендом Made in Russia, который продвигает Российский экспортный центр.

ПРИМЕР № 1

Материалы будущего («Пластмасс Групп»)

Компания производит полимерные композиты, материалы будущего, которые используют практически везде: от столовых приборов и стиральных машин до производства ракет и газовых турбин. Такие материалы помогают уменьшить вес деталей в механизмах без потери прочности или повысить прочность защиты рабочих поверхностей оборудования в различных отраслях промышленности. Создание новых материалов из полимеров и композитов отвечает целям стратегической инициативы «Развитие производств новых материалов» правительства РФ.

Объем производства - более 3 тысяч тонн готовой продукции в год. Пластики компании активно импортозамещают европейские материалы внутри страны. А экспортная география включает в себя более 20 стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Одна из инновационных разработок компании - искусственный лед. Он сделан из синтетического полимерного материала. Обладает всеми нужными характеристиками. То есть обеспечивает гладкое скольжение. При этом является более износостойким.

ПРИМЕР № 2

Жидкая теплоизоляция (НПО «Броня»)

Компания производит жидкие керамические теплоизоляционные, гидроизоляционные и огнезащитные покрытия. Ее продукция - «жидкая броня», тонкий слой которой наносят как краску. Для сравнения: 1 мм «жидкой брони» заменяет 50 мм минеральной ваты.

Экспортная география охватывает более 50 стран мира. Например, «броню» применяют в Италии по госпрограмме капитального ремонта исторических зданий для защиты фасадов.

«Броня» не только активно пользуется мерами господдержки, но и активно участвует в международных выставках. В 2022 году компания приняла участие в 22 мероприятиях, в том числе в 12 за рубежом.

ПРИМЕР № 3

Рука робота (TECHNORED)

Роботизированные комплексы могут заменить человека там, где работа опасна или связана с монотонными повторяющимися действиями, требующими большой точности.

Например, сварка при высоких температурах, металлургия и металлообработка, фармацевтика, электроника и пищевая промышленность - везде востребованы роботы-манипуляторы и роботизированные руки. Например, их можно использовать даже при сборке бургеров.

Использование роботизированных комплексов увеличивает производительность и снижает долю брака. Например, при использовании для сварки производительность увеличивается в 2 - 5 раз, а доля брака сокращается на 90%. Компания реализовала около 170 проектов по роботизированным системам в России и странах СНГ. Сейчас расширяет присутствие на отечественном рынке, а также выходит на рынки Турции, Индии и других стран.

ПРИМЕР № 4

Универсальный сенсор («СенсАрт»)

Российская разработка Surfancy может превратить в сенсорный экран любую поверхность. Две планки, представляющие собой оптоэлектронные устройства, нужно разместить напротив друг друга. Решение нашло применение в реабилитации и образовании. А затем заинтересовало и ретейл. Идея универсального сенсорного экрана для мониторов переродилась в решения для широкого формата - интерактивных витрин.

Как и многие другие компании, «СенсАрт» активно сотрудничала с европейскими поставщиками. Но сейчас отказывается от их продукции. Сборка, монтаж микросхем и компонентов, изготовление корпусных деталей - все это делается в России. Компанией проработан и выпущен первый образец сенсора, в котором применены электронные компоненты российского производства.

В компании полностью отказались от европейской электронной компонентной базы (ЭКБ), но пока нельзя говорить о полном отказе от китайских компонентов. Работа по переходу к отечественной ЭКБ ведется, идут переговоры с российскими производителями нужных компонентов. Полностью российский продукт в компании планируют выпустить до конца 2023 года.

ПРИМЕР № 5

Солнечная черепица («Инноватикс-СК»)

Российская компания производит уникальную черепицу, которая не просто защищает крышу, но одновременно производит электричество и нагревает воду. Это и кровля, и мини-генератор электричества. Внутри - фотоэлементы, которые превращают солнечный свет в энергию, причем не только в ясную погоду, но и во время дождя или если небо затянуто облаками. При этом стоит она в 3 - 4 раза дешевле зарубежных аналогов, а электричества вырабатывает в шесть раз больше.

Компания ведет переговоры с инвесторами о строительстве в России высокотехнологичного производства по изготовлению солнечных изделий. Есть площадка в особой экономической зоне. Планируемый объем вложений - около 500 млн рублей. Спрос на солнечные панели есть как в России, так и в других странах. В частности, большой интерес выказывают на Ближнем Востоке.

ПРИМЕР № 6

Платформа для «умных» зданий («Юникорн»)

Стандартный образ айтишника - мужчина в джинсах и водолазке. Но среди бизнесменов в сфере IT есть и много женщин. Одна из них - Светлана Перминова, генеральный директор «Юникорн». Компания разработала решения для «умных» зданий под брендом Ujin. Это облачная платформа, которая позволяет объединить инженерные системы здания и IoT-устройства. Чтобы можно было управлять «умным домом» или целым жилым комплексом с помощью мобильного приложения. Среди клиентов компании - крупнейшие российские строительные компании и частные клиенты.

- Сейчас мы вышли на рынок ОАЭ и оттуда планируем продавать в страны Персидского залива, - рассказывает Светлана Перминова.

СПРАВКА «КП»

Стать экспортером стало значительно проще. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку при выходе на международные рынки. Для экспортеров действует комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки, которые предоставляет главный институт поддержки экспорта - Российский экспортный центр. Например, механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, компенсация затрат на участие в международных выставках. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании продукции.

Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт». Она позволяет получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «одного окна» онлайн. Цель проекта - поддержать экспортеров на всем жизненном цикле: от обучения экспортным навыкам и выбора экспортной стратегии до выхода на внешние рынка и наращивания поставок. На платформе экспортерам доступно более 100 услуг по таким направлениям, как меры государственной поддержки, аналитика, обучение, правовая поддержка, логистическое сопровождение и сопровождение экспортных поставок, продвижение на внешние рынки, финансовые продукты. Также работает B2B-маркетплейс услуг «Профессионалы экспорта», где компании могут найти подрядчиков и решить свои задачи в сфере внешнеэкономической деятельности.

Устойчивый спрос на российскую продукцию за рубежом говорит о ее высоком качестве. А это значит, что и на внутреннем рынке качество продукции улучшается. Ведь большинство компаний ориентируются в первую очередь на российских потребителей.

КСТАТИ

Одно из самых масштабных деловых событий в мире, играющих ключевую роль в развитии внешней торговли России - Петербургский международный экономический форум. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Узнать больше о промышленности, экономике, науке и культуре Санкт-Петербурга можно со школьной скамьи благодаря не только учебникам, но и занимательной олимпиаде.

Так, с 11 апреля по 15 мая 2023 года на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-викторина «Открываем Санкт-Петербург» для учеников 1–11 классов. Онлайн-состязание проверит, насколько хорошо российские школьники знакомы с историей и культурой города. Викторина приурочена к 320-летию Санкт-Петербурга и направлена на повышение интереса школьников всей страны к культурно-историческим особенностям развития города. Интерактивные задания викторины проверяют знания истории, культуры, природной среды и современного развития Санкт-Петербурга, и его окрестностей. Некоторые задания содержат познавательные факты о городе для более глубокого понимания вопроса. В викторину включены вопросы по национальным проектам: «Культура», «Наука и университеты», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

На сайте викторины будет размещена памятка с описанием мер национальных проектов «Культура» и «Наука и университеты», доступных для школьников. Участие в викторине не требует углубленного знания предметов школьной программы. Задания не только повышают эрудицию и знакомят с удивительной историей северной столицы, которая неразрывно связана с историей России, но и развивают логику, наблюдательность и тренируют память.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

• Школа экспорта РЭЦ

• Цифровая платформа «Мой экспорт»

• Телеграм-канал с актуальной и оперативной информацией об экспорте и господдержке «Новости российского экспорта»