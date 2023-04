Продюсеры "Маски" намучались с изгнанной из шоу Анитой Цой

Аниту Цой рассекретили в десятом выпуске шоу "Маска". Фото: пресс-служба НТВ.

"Самое засекреченное телешоу страны" неминуемо движется к финалу: всего пара недель - и члены жюри, сорвав все маски с участников, назовут победителя проекта. Но и до финиша "Маска" оказалась полна интриг и сюрпризов. Так, накануне судьи рассекретили Хомяка, и выяснили, что костюме грызуна всё это время скрывалась та самая Анита Цой, которая мерещилась им в каждом втором участнике буквально с первого сезона. Её имя произносили такое количество раз (и ровно столько же ошибались), что увидеть Цой всерьез уже никто не ожидал.

- Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили. Шалость удалась! - призналась KP.RU певица по выбывании из проекта. - Хомяк выступил в 10 программах из 12. Конечно, у него был готов номер и на 11 выпуск и запланированы песни для выхода в финал. Но, скажу абсолютно честно: всё, что хотела сделать в «Маске», – я сделала.

Самым сложным для Аниты, в отличие от остальных героев, стал вовсе не тяжеловесный костюм. Куда труднее оказалась работа с голосом.

- Я обладатель уникального тембра, который узнают все и всегда. Спрятать его практически невозможно, - продолжает Цой. - Поэтому я была уверена, что долго скрываться не получится. Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона. И я счастлива, что мне, неуловимой Аните Цой – мему четырёх сезонов, удалось так долго водить за нос всех членов жюри. Особенно в первой части нашего шоу, когда я пела задорные динамичные песни, абсолютно скрывая свой голос. А в 10 выпуске я спела хит My Heart Will Go On и поняла, что меня точно узнают.

По словам артистки, за время участия звездные судьи, несмотря на сложность обзора в маске, открылись для неё с новых сторон.

- У каждого своя роль в проекте, своя методика расследования. Но при этом видишь проявление их человеческих качеств, которые нельзя скрыть за ролью, -уверена Анита. - В широко раскрытых глазах Филиппа Киркорова – одновременно изумление, страх, восторг, радость, когда с меня сняли маску. Невозможно сыграть и описать очаровательную улыбку и позитив Валерии, когда Хомяк дарил ей подарок на день рождения. Нельзя подделать счастье Регины Тодоренко, когда я, наконец, смогла сказать ей, какая она чудная певица, каким она обладает талантом. Обожаю наше жюри, каждого из них благодарю за бдительность и проницательность, что не дали себя провести до конца.