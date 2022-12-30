"Дважды опозоренные или дважды хитрые?»: Как полк ПВО Украины, уже бивший по Польше, теперь запустил ракету по Белоруссии

Зенитно-ракетная система С-300 на службе ВСУ, Киевская область. Фото: Shutterstock

Украинская ракета зенитного ракетного комплекса С-300, прилетевшая на территорию Белоруссии, наделала уже много шума в мире. Некоторые детали этого ЧП уже известны, но и вопросов, на которые пока нет ответов, еще немало.

Но что мы уже знаем на данный момент?

Что ракета была запущена с позиции 540-й зенитного ракетного полка вооруженных сил Украины, который дислоцируется в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области.

Что дежурные силы ПВО Белоруссии засекли ее полет и сбили на Брестской областью.

А теперь - самые любопытные и загадочные детали инцидента. Да и вопросы, на которые пока нет ответов.

Начнем с того, что с момента ЧП (а это было в промежутке между 10 и 11 часами утра) из Минска шли сообщения об "упавшей" (обратите внимание, - не сбитой!) ракете. Создавалось впечатление, что до вечера (примерно до 16-00) у белорусов либо не было уверенности в причинах "падения" именно украинской ракеты, либо они размышляли о том, как с наибольшей военно-дипломатической корректностью преподнести человечеству сей факт. И "стеснялись" лопухнуться. Это позже стало известно, что Батька приказал своим военным и следователям "абсолютно точно во всем разобраться и доложить".

Разобрались и доложили: судя по всем маркировкам на обломках, ракета украинская - по-другому называется изделием 5B55Р и принадлежит комплексу С-300ПС, которым и оснащен тот самый 540-й полк (он же"отличился, когда недавно таким же изделием "шмальнул" по польской территории, подбив трактор и поразив двух гражданских). После этого посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии "на ковер", где ему сделали строгое внушение в виде решительного протеста.

Киев долгое время молчал и после этого (а я, честно говоря, очень ждал, что ракету признают российской).

Мои белорусские коллеги на счет ехидно прикалывались: мол, разница у Киева с Вашингтоном более 8 часов, потому Зеленский ждет, когда проснется Байден и выдаст рекомендации как оправдываться. Похоже, что инструкции были получены. Ну и как же прокомментировал ракетное ЧП спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат? Он лукаво заявил, что "весьма возможно ракета была украинской".

Обломок украинской ракеты ЗРС С-300, рухнувшей в Брестской области. Фото: REUTERS

Хотя другие представители военного ведомства Украины скупо и сквозь зубы замечают, что "вероятно, случилась ошибка".

Но "ошибка" ли, если связывать все это с аналогичным польским инцидентом, где сразу же ракету С-300 Киев назвал российской, но когда даже Варшава отвергла это вранье, он включил задний ход. Хотя до этого Зеленский мгновенно обвинил Москву, объявил Россию напавшей "не только на Польшу, но и на все НАТО" и, помните, чем закончил свой спич? Призывом - "Действуйте, действуйте, действуйте!".

Вот где вылезли грязные уши провокации. Очень возможно, что и на сей раз у Киева была та же цель - втянуть НАТО в войну против Белоруссии и России на своей стороне.

Пока же Минск устами начальника зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева заявляет о двух версиях - ошибке украинцев, вызванной их низким профессионализмом, и умышленной стрельбой.

Если подтвердится второе, - то здесь дело могло обернуться не только украино-белорусской, но и мировой войной. Или, может быть, я сгущаю краски? А вот теперь представьте себе, что по "ошибке" украинские зенитчики-ракетчики зафигачили ракетой в белорусскую атомную электростанцию или в химическое предприятие? И что, Лукашенко тогда звонил бы Зеленскому и допытывался, - "Володя, ты что там шалишь?". А если без шуток, то мгновенно последовала бы мощная белорусская ответка, после которой Зеленский жаловался бы Вашингтону и НАТО на "нападение" со стороны Белоруссии и тоже призывал действовать. Причем, эта ответка прилетела бы на Украину не только с белорусской, но и российской стороны, - а еще точнее, со стороны нашего Союзного государства, в военной доктрине которого черным по белому записано, что нападение на одного считается нападением на всех...

Ну на напоследок хочется поздравить воинов ПВО Белоруссии, которые, в отличие от хвастливых поляков, не проспали украинскую ракету и срубили ее. Вот об одном пока помалкивает Минск, - каким именно оружием это было сделано. А, может быть, и правильно?

Да, забыл сказать! Вчера доблестный, дважды позорно севший в лужу, 540-й зенитный ракетный полк вооруженных сил Украины пытался прикрыть военные объекты Львова от массированного налета российских "Калибров". Ни одну из целей не поразил. А вот в Белоруссию попал...

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