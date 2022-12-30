Молодежи «оформили» бесплатную доставку культуры

Презентация культурной программы "Пушкинская карта" в Москве, 2021 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В очередном выпуске «Женских историй» Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая обсуждают с экспертами - директором платформы «PRO.Культура.РФ» и портала «Культура.РФ» Александром Минаевым и директором Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анной Антипенко – как «Пушкинская карта» способствует повышению культурного уровня молодежи.

В сентябре 2021-го года была запущена Всероссийская программа популяризации культуры – «Пушкинская карта». Благодаря инициативе молодые люди от 14 до 22 лет получили возможность посещать музеи, выставки, театры за счет государства. В этом году на балансе карты 5 тысяч рублей, а с февраля 2022 года оплачивать билеты можно не только в театры и музеи, но и в кинотеатры на российские кинофильмы.

Александр Минаев:

- Если позволите, я начну. Молодежь наша превосходит все ожидания! Она ходит в учреждения культуры и хочет в них ходить.

Анна Антипенко:

- Абсолютно согласна с Александром. Да, действительно, молодежь очень интересующаяся. И программа «Пушкинская карта» в этом помогает.

Александр Минаев:

- Для мира это уникальный опыт - предоставление такой целевой субсидии. При этом это живые деньги, которые перечисляются на специальную банковскую карточку. Пользователь заходит в мобильное приложение «Госуслуги.Культура», авторизуется с помощью своей учетной записи Госуслуг. Тут же, практически в течение 5 минут, он, нажимая одну кнопочку, получает виртуальную «Пушкинскую карту». Ее также можно оформить и в пластике, но виртуальной пользуется 99,5% на самом деле ребят. И далее, собственно, он в этом же приложении или же на портале «Культура.РФ» или на сайтах самих учреждений (например, на сайте музея «Новый Иерусалим») видит в афише полную картину тех событий, на которые оплата проходит по этой карте. Из 5 тысяч рублей на карте 2 тысячи можно потратить, например, на кино. Или все 5 тысяч потратить на музеи, выставки и т.д. В проекте участвуют культурные учреждения 85 регионов страны. И только 4 региона по техническим причинам еще пока участвуют не так активно, но в самое ближайшее время присоединяться в полном объеме. В проекте задействовано порядка 8,5 тысяч организаций культуры. При этом каждое пятое учреждение - музей. Около 900 театров, то есть почти все существующие. Кинотеатры подключены к программе тоже фактически на 100%. Охвачены почти все театральные труппы, концертные организации, филармонии, библиотеки. Программа сразу завоевала большой интерес. Мы оцениваем ее как весьма успешную. Сейчас в стране насчитывается 12-13 миллионов ребят, которые попадают в обозначенную возрастную группу. Больше половины из них (около 7 миллионов) оформили «Пушкинскую карту». И есть регионы, в которых по 85% всей молодежи пользуются возможностями данной культурной программы. Эта карточка почти ничем не отличается от любой другой карты «Мир». Но ее специфика в том, что эти деньги целевые. Это действительно не бантики, не фантики, не бонусные баллы, а настоящие рубли, которые молодой человек может потратить где угодно. Может поехать в Санкт-Петербург и быть уверенным, что в Эрмитаж он обязательно попадет.

А. Антипенко:

- Возможности карта предоставляет обширные! Например, мы стараемся наполнять «Пушкинскую карту» и лекциями, и викторинами, и квестами, и мастер-классами, чтобы удовлетворить любой запрос молодых. Недавно мы встречались с директорами школ нашего городского округа Истра, чтобы лучше понимать, чем интересуется молодое поколение. Подобные встречи организованы благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Остаются, конечно, вопросы по части механики реализации наших совместных со школами планов, но и они решаются. Мы надеемся на дальнейшее развитие интереса к истории и культуре подростков и студентов. Уже есть некоторые результаты.

Кроме того, мы включили в «Пушкинскую карту» наш детский центр – специальную площадку для детей дошкольного и младшего школьного возраста, чтобы, допустим, ребята 20-22-х лет, имея младших братьев и сестер, могли прийти с ними на выставку или на спектакль. В рамках «Пушкинской карты» сильно пропагандируется и отдельным направлением присутствует гастрольная деятельность, когда крупные творческие коллективы выезжают в сельские дома культуры. Тем более, что многие из них прекрасно отремонтированы, в том числе, с помощью нацпроекта «Культура». И эта деятельность сейчас все больше и больше развивается. Параллельно с этим желающим посетить концерт или балет виртуально тоже предоставляется такая возможность с помощью технологии «Виртуальные концертные залы». Ребята могут увидеть постановку, скажем, «Щелкунчика», или прослушать концерт в музее «Новый Иерусалим», находясь в далекой деревне. Музейный комплекс оснастили для этого суперсовременным оборудованием –огромным светодиодным экраном, профессиональной акустической системой, ноутбуком и др.

В среднем за год музей проводит 30 таких показов. Так, молодежь приобщилась к трансляции выступления академического симфонического оркестра Московской филармонии, Национального филармонического оркестра России и многих других. А летом в Истре ежегодно проходит музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей», и юные зрители слушают величайших композиторов в исполнении лучших артистов музыкальной сцены.

Классика по-прежнему в тренде

В лидерах по посещаемости с помощью «Пушкинской карты» в Подмосковье – «Новый Иерусалим», а по стране – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петергоф. Но это ожидаемо. Однако и в регионах есть очень классные и неожиданные лидеры.

- Например, волгоградский планетарий с первых дней работы придумывает для молодежи что-то невероятное, - уточняет Александр Минаев. - В целом Волгоградская область – большие молодцы по «Пушкинской карте».

Среди театров у молодежи в чести, как ни странно, не самые крупные, хотя «Мариинка», конечно, в списках лидеров. Но, если вдуматься, то это не странно. Молодежный театр в Башкортостане им. Мустая Карима входит в топ-10 популярных сейчас там учреждений. Эксперты отмечают и замечательный музейный комплекс Кадырова в Грозном, в Чеченской Республике, который очень активно и стабильно посещается.

Обязательно нужно вспомнить кемеровскую (Кузбасс), белгородскую и брянскую филармонии. Этим организациям здорово удается привлекать молодежь.

Безусловно, этому способствует и национальный проект «Культура», который начал свою работу в 2019 году. Благодаря нацпроекту в российских музеях создаются мультимедиа-гиды (их уже 75), «Артефакты» и многое другое.

«Культура» видится на расстоянии

Разработка мобильного приложения «Артефакт» - сбывшаяся давняя мечта Министерства культуры РФ. Это способ распознавания и отображения дополненной реальности на любых культурных объектах. В первую очередь используется в музеях. Эта технология распознает объект визуально, будь то скульптура или картина, будь то QR-код, и дает дополнительную о нем информацию, которую в самом музее в ходе экскурсии или собственного посещения можно не услышать и не прочитать. Это дополнительные текстовые, видео-, фото- и аудиоматериалы, в том числе на разных языках. На данный момент к приложению «Артефакт» благодаря национальному проекту «Культура» подключено больше чем 1900 музеев.

- Мы присоединились к этой платформе в 2018 году, - рассказывает Анна Антипенко. - Сейчас там загружена наша постоянная экспозиция. Туда входит более 40 экспонатов по русскому церковному и светскому искусству. Пользоваться всем этим очень легко. Может любой. Достаточно иметь приложение на телефоне. Там есть геолокация. Платформа определяет, где мы находимся, и можно будет выбрать данный музей или данную выставку. И всё, наводим телефон на экспонат, либо на QR-код (в нашем случае), и получаете более подробную информацию.

На экспонатах мы делаем для посетителей «подсказки», где можно узнать что-то особенно интересное, выделяем, к примеру, какую-то деталь на портрете дамы или эмблему, ленточку или награду на груди у офицера, с которыми связана занятная история. Экспозицию можно так же детально посетить и виртуально.

У нас представлены предметы из постоянной экспозиции по русскому искусству – 47 экспонатов - прежде всего это иконы. Светское искусство представлено портретами XVII-XIX веков, пейзажами XIX-XX веков (работы Рокотова, Никитина, Аргунова, Боровиковского, Айвазовского и других ведущих живописцев в нашей истории искусств). Самый популярный объект – картина Робера Лефевра – портрет княгини Борятинской. Мимо него нельзя пройти. Это более двух метров ростовой парадный портрет, на котором изображена княгиня Борятинская со своей маленькой дочерью Ольгой в народном национальном костюме, в сарафане – модном после войны 1812 года.

И такого доступного по «Пушкнской карте» контента – информационного, познавательного, эстетического и музыкального - становится все больше.